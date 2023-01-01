Конвертация размера файла из байт в KB, MB, GB на JavaScript

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function bytesToSize(bytes, precision = 2) { if (typeof bytes !== 'number' || isNaN(bytes)) { throw new Error('Ввод должен быть числом'); } const sign = bytes < 0 ? '-' : ''; if (bytes === 0) return '0 Байт'; bytes = Math.abs(bytes); const units = ['Байт', 'КБ', 'МБ', 'ГБ', 'ТБ']; const index = Math.floor(Math.log(bytes) / Math.log(1024)); return sign + (bytes / Math.pow(1024, index)).toFixed(precision) + ' ' + units[index]; }