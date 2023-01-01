Как в JavaScript отобразить время в формате 12 часов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для отображения текущего времени в формате 12-часов AM/PM с помощью JavaScript вы можете воспользоваться следующим примером кода:

JS Скопировать код let date = new Date(); let hours = date.getHours() % 12 || 12; // Преобразуем из 24-часового формата в 12-часовой let minutes = ('0' + date.getMinutes()).slice(-2); // Добавляем ведущий ноль к минутам, если это необходимо let ampm = date.getHours() >= 12 ? 'PM' : 'AM'; console.log(`${hours}:${minutes} ${ampm}`); // И вот, получается искомое время.

С использованием этого кода мы конвертируем время из 24-часового формата в 12-часовой, гарантируем двухзначное представление минут и добавляем указание AM или PM.

Локализация с применением встроенных методов JavaScript

Для более углубленного учёта региональных особенностей и часового пояса пользователя рекомендуется применить метод Date.prototype.toLocaleString() :

JS Скопировать код let date = new Date(); let options = { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: true }; console.log(date.toLocaleString('en-US', options)); // Получаем, например, "2:34 PM".

Этот метод учитывает местные форматы и предоставляет время в том виде, которое привычно пользователю.

Выбор подходящей библиотеки для продвинутых задач

Когда встроенных инструментов JavaScript недостаточно, на помощь придут специализированные библиотеки, такие как moment.js:

JS Скопировать код // Добро пожаловать, Moment.js let now = moment(); console.log(now.format('h:mm A')); // И получаем, к примеру, "3:45 PM".

Также стоит обратить внимание на date-fns и Luxon – мощные инструменты для работников, кто отдает предпочтение функциональному программированию и иммутабельности данных.

Анализ возможных подводных камней

Работая с форматированием времени, вы можете встретить такие сложности:

Полночь и полдень : Полночь или полдень должны отображаться как '12', а не как '0'.

: Полночь или полдень должны отображаться как '12', а не как '0'. Региональные особенности : Формат отображения, которую предоставляет toLocaleTimeString() , варьируется в зависимости от региона.

: Формат отображения, которую предоставляет , варьируется в зависимости от региона. Ведущие нули : Минуты должны всегда отображаться двумя цифрами, в необходимом случае дополняясь нулем.

: Минуты должны всегда отображаться двумя цифрами, в необходимом случае дополняясь нулем. Регулярные выражения и анализ: Регулярные выражения позволяют точно выделить и изменить интересующие элементы в строках с временем.

Визуализация

Представьте себе часы, которые отображают время как в 24-часовом, так и в 12-часовом формате:

Markdown Скопировать код | Формат времени | Отображение | |----------------|-------------| | 24-hour | 13:00 | | 12-hour | 1:00 PM |

Посмотрим на JavaScript-функцию, преобразующую входные данные из 24-часового формата в желанный 12-часовой формат AM/PM:

JS Скопировать код function format12Hour(datetime) { let hours = datetime.getHours(); let minutes = datetime.getMinutes(); let ampm = hours >= 12 ? 'PM' : 'AM'; hours = hours % 12 || 12; // Час '0' становится '12' minutes = minutes < 10 ? '0' + minutes : minutes; let strTime = hours + ':' + minutes + ' ' + ampm; return strTime; }

И, в конце концов, мы получаем преобразование из военного времени в формат, привычный для нашего восприятия:

Markdown Скопировать код До: 🕛 13:00 (Военное время) После: 🕐 1:00 PM (Время, как на настенных часах)

Таким образом, 24-часовой формат остается за кулисами, открывая дорогу знакомому 12-часовому формату.

Мелочи имеют важное значение

Обратите особое внимание на каждую деталь. Убедитесь, что ваш код адекватно обрабатывает различные часовые пояса и учитывает переход на летнее/зимнее время. Проверьте, что формат времени понятен пользователям с различными языковыми предпочтениями и что изменения в системных настройках не влияют на его работу.

Цените чистоту и точность кода, стремитесь к малометражным и поддерживаемым решениям, которые обеспечат вашу работу долгосрочным успехом.

Полезные материалы