Как создать расширение для браузера: пошаговый WebExtensions учебник

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Для кого эта статья:

Разработчики с базовыми знаниями HTML, CSS и JavaScript

Технические специалисты, заинтересованные в разработке браузерных расширений

UX-дизайнеры, работающие над интерфейсами для расширений браузера

Разработка браузерных расширений перестала быть прерогативой узкого круга технических гениев. Сегодня любой разработчик с базовыми знаниями HTML, CSS и JavaScript может создать полезный инструмент, который будут использовать тысячи людей. WebExtensions API — кроссбраузерный стандарт, сделавший революцию в создании расширений, открывает бескрайние возможности для преображения пользовательского опыта работы с интернетом. Готовы превратить вашу идею в полноценный продукт, доступный миллионам пользователей Chrome, Firefox и Edge? Следуйте этому пошаговому руководству — и ваше первое браузерное расширение увидит свет быстрее, чем вы думаете. 🚀

Основы WebExtensions: архитектура расширений для браузера

WebExtensions представляет собой унифицированную систему API для разработки расширений, поддерживаемую всеми современными браузерами. Этот стандарт значительно упрощает процесс создания расширений и их портирования между различными браузерными платформами. 🧩

Архитектура WebExtensions состоит из нескольких ключевых компонентов, каждый из которых отвечает за определённую функциональность:

Манифест — JSON-файл, описывающий метаданные расширения и запрашиваемые разрешения

— JSON-файл, описывающий метаданные расширения и запрашиваемые разрешения Фоновые скрипты — код, выполняющийся независимо от открытых вкладок

— код, выполняющийся независимо от открытых вкладок Content scripts — скрипты, встраиваемые в контекст веб-страниц

— скрипты, встраиваемые в контекст веб-страниц UI-элементы — всплывающие окна, панели инструментов и страницы настроек

— всплывающие окна, панели инструментов и страницы настроек API браузера — интерфейсы для взаимодействия с функциями браузера

Преимущество такой архитектуры заключается в её модульности и безопасности. Каждый компонент имеет строго ограниченный доступ к определённым функциям браузера, что минимизирует потенциальные уязвимости.

Компонент Назначение Контекст выполнения Доступ к API Background Scripts Долгоживущая логика расширения Изолированный от страниц Полный доступ к browser/chrome API Content Scripts Взаимодействие с содержимым страницы Контекст веб-страницы Ограниченный доступ к API Popup UI для взаимодействия с пользователем Отдельное окно Полный доступ к API Options Page Настройки расширения Отдельная страница Полный доступ к API

Алексей Морозов, технический лид веб-разработки Когда наша команда получила задачу разработать расширение для автоматизации рутинных задач менеджеров, мы столкнулись с серьезной проблемой — нужно было создать продукт, работающий одинаково в Chrome и Firefox, при этом сроки были крайне сжатыми. Решение пришло unexpectedly: мы обратились к WebExtensions API. Вместо создания двух отдельных кодовых баз мы сосредоточились на единой архитектуре, используя полифиллы для сглаживания различий между браузерами. Это позволило нам сократить время разработки на 40% и создать поддерживаемый продукт, который легко адаптировать под новые браузеры. Ключевым открытием стало понимание того, что разделение фоновой логики и интерфейсной части — не просто рекомендация, а необходимость для создания надежных расширений. С тех пор мы всегда начинаем с проектирования архитектуры, четко разграничивая ответственность между компонентами.

WebExtensions API предлагает унифицированную модель безопасности, основанную на явных разрешениях. Расширение должно запрашивать доступ к конкретным функциям браузера, а пользователь имеет возможность контролировать эти разрешения.

Структура проекта: файл манифеста и ключевые директории

Правильная структура проекта — основа эффективной разработки расширения. Центральным элементом любого WebExtensions проекта является файл manifest.json , который определяет метаданные, разрешения и компоненты расширения. 📁

Минимальный файл манифеста для современного расширения выглядит следующим образом:

json Скопировать код { "manifest_version": 3, "name": "Моё первое расширение", "version": "1.0", "description": "Базовое расширение для демонстрации WebExtensions", "icons": { "48": "icons/icon-48.png", "96": "icons/icon-96.png" }, "action": { "default_popup": "popup/popup.html", "default_icon": { "16": "icons/icon-16.png", "32": "icons/icon-32.png" } }, "permissions": [ "storage" ], "background": { "service_worker": "background.js" } }

Рекомендуемая структура директорий для организации кода расширения:

/ — корневая директория с manifest.json и background.js

— корневая директория с manifest.json и background.js /icons — изображения иконок различных размеров

— изображения иконок различных размеров /popup — HTML, CSS и JavaScript для всплывающего окна

— HTML, CSS и JavaScript для всплывающего окна /options — файлы страницы настроек расширения

— файлы страницы настроек расширения /content_scripts — скрипты, внедряемые в веб-страницы

— скрипты, внедряемые в веб-страницы /lib — общие библиотеки и утилиты

Версия манифеста имеет принципиальное значение — Manifest V3, введённый Google в 2021 году и постепенно адаптированный другими браузерами, предлагает новую модель безопасности и производительности. Переход с Manifest V2 на V3 требует существенных изменений в архитектуре расширения.

Параметр манифеста Обязательный Описание manifest_version Да Версия спецификации манифеста (2 или 3) name Да Название расширения, отображаемое пользователю version Да Версия расширения в формате x.y.z description Нет Краткое описание функциональности icons Рекомендуется Набор иконок разного размера action/browser_action Нет Конфигурация кнопки на панели инструментов permissions Зависит от функциональности Запрашиваемые разрешения для доступа к API background Зависит от функциональности Конфигурация фоновых скриптов

Критический аспект разработки — управление разрешениями. Современный подход требует запрашивать минимально необходимый набор разрешений для функционирования расширения, следуя принципу наименьших привилегий. Это повышает шансы на одобрение в магазинах расширений и увеличивает доверие пользователей.

Создание интерфейса расширения: popup и настройки

Пользовательский интерфейс расширения — первое, с чем взаимодействует пользователь. От его качества напрямую зависит успех вашего продукта. WebExtensions предлагает несколько способов создания UI, но наиболее распространены всплывающие окна (popup) и страницы настроек (options page). 🖌️

Для создания всплывающего окна необходимо сначала указать его в манифесте:

json Скопировать код "action": { "default_popup": "popup/popup.html", "default_icon": { "16": "icons/icon-16.png", "32": "icons/icon-32.png" }, "default_title": "Открыть расширение" }

Затем создайте файл popup.html с базовой структурой:

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="stylesheet" href="popup.css"> </head> <body> <div id="popup-content"> <h1>Моё расширение</h1> <button id="action-button">Выполнить действие</button> </div> <script src="popup.js"></script> </body> </html>

При разработке всплывающих окон важно помнить об их особенностях:

Ограниченный размер — оптимальная ширина 300-400px

Короткий жизненный цикл — окно закрывается при потере фокуса

Необходимость в отзывчивом дизайне для различных платформ

Возможность взаимодействия с API браузера через window.browser или window.chrome

Для страницы настроек необходимо указать её в манифесте:

json Скопировать код "options_ui": { "page": "options/options.html", "open_in_tab": true }

Ключевое отличие страницы настроек от всплывающего окна — больший размер и постоянство. Страница настроек открывается в отдельной вкладке или внутреннем окне браузера и позволяет реализовать более сложный интерфейс с формами, переключателями и другими элементами управления.

Для сохранения настроек рекомендуется использовать browser.storage API, который обеспечивает синхронизацию данных между всеми компонентами расширения:

JS Скопировать код // Сохранение настроек document.getElementById('save-button').addEventListener('click', () => { const color = document.getElementById('color-picker').value; browser.storage.sync.set({ themeColor: color }) .then(() => { showMessage('Настройки сохранены'); }); }); // Загрузка сохраненных настроек browser.storage.sync.get('themeColor') .then((result) => { if (result.themeColor) { document.getElementById('color-picker').value = result.themeColor; } });

Мария Соколова, UX-дизайнер Работая над дизайном расширения для корпоративного клиента, я столкнулась с интересной задачей: нужно было создать интуитивный интерфейс для сложного инструмента аналитики, который уместился бы во всплывающем окне и при этом не терял функциональность. Первая версия интерфейса была перегружена — мы пытались вместить всё в одно окно. Тестирование показало, что пользователи терялись и закрывали расширение, не выполнив нужных действий. Решение пришло неожиданно: мы кардинально пересмотрели подход к UI, разделив функционал на три уровня. Первый уровень — минималистичное всплывающее окно с самыми основными действиями и краткой статистикой. Второй — "углубленный" режим, открывающийся по клику на специальной кнопке внутри popup. Третий — полноценная страница настроек для детальной конфигурации. Этот трехуровневый подход дал потрясающие результаты: использование расширения выросло на 74%, а время, затрачиваемое на типовые операции, сократилось втрое. Главный урок: в дизайне расширений критически важно следовать принципу прогрессивного раскрытия функциональности.

Разработка фоновых скриптов и взаимодействие со страницей

Фоновые скрипты (background scripts) — это мозг вашего расширения, работающий независимо от открытых вкладок. Они обеспечивают долгосрочное хранение состояния, обработку событий браузера и координацию между различными компонентами расширения. 🔄

В Manifest V3 фоновые скрипты реализуются как service workers, которые работают по событийной модели:

JS Скопировать код // background.js chrome.runtime.onInstalled.addListener(() => { console.log('Расширение установлено или обновлено'); // Инициализация начальных настроек chrome.storage.sync.set({ enabled: true, theme: 'light' }); }); // Обработка сообщений от других компонентов расширения chrome.runtime.onMessage.addListener((message, sender, sendResponse) => { if (message.action === "getData") { chrome.storage.sync.get(['data'], (result) => { sendResponse({ data: result.data || [] }); }); return true; // Указывает, что ответ будет отправлен асинхронно } });

Важно понимать, что service worker в Manifest V3 не всегда активен — он запускается в ответ на события и может быть остановлен браузером при неактивности. Это требует особого подхода к проектированию фоновой логики:

Сохранение состояния в chrome.storage вместо глобальных переменных

Использование Promise и async/await для асинхронных операций

Подписка на конкретные события вместо постоянных циклов

Организация кода вокруг обработчиков событий

Для взаимодействия с содержимым веб-страниц используются content scripts, которые внедряются в контекст страницы и имеют доступ к DOM. Их необходимо определить в манифесте:

json Скопировать код "content_scripts": [ { "matches": ["https://*.example.com/*"], "js": ["content_scripts/content.js"], "css": ["content_scripts/content.css"], "run_at": "document_idle" } ]

Content script может взаимодействовать с DOM страницы, но имеет ограниченный доступ к API расширения. Для полноценного взаимодействия используется обмен сообщениями:

JS Скопировать код // В content_script.js document.addEventListener('click', (event) => { if (event.target.matches('.special-element')) { chrome.runtime.sendMessage({ action: "elementClicked", data: { url: window.location.href, text: event.target.textContent } }); } }); // Получение сообщений от background.js chrome.runtime.onMessage.addListener((message, sender, sendResponse) => { if (message.action === "highlight") { const elements = document.querySelectorAll(message.selector); elements.forEach(el => el.classList.add('highlighted')); sendResponse({ count: elements.length }); } return true; });

Важно отметить ограничения и особенности content scripts:

Изолированный JavaScript-контекст от страницы (не имеет доступа к переменным и функциям на странице)

Возможность внедрения собственного CSS, изменяющего стили страницы

Ограниченный доступ к API расширения (например, нет прямого доступа к chrome.tabs)

Возможность взаимодействия со скриптами страницы через DOM-события или window.postMessage

Для более сложных сценариев взаимодействия со страницей можно использовать программное внедрение content scripts:

JS Скопировать код // В background.js chrome.action.onClicked.addListener((tab) => { chrome.scripting.executeScript({ target: { tabId: tab.id }, files: ['content_scripts/dynamic.js'] }); });

Тестирование и публикация расширения в магазинах браузеров

Качественное тестирование — залог успеха вашего расширения. Перед публикацией необходимо убедиться в его стабильности, производительности и безопасности на различных платформах. 🧪

Основные этапы тестирования браузерного расширения:

Локальная отладка — загрузка расширения в браузер в режиме разработчика Функциональное тестирование — проверка всех заявленных возможностей Кроссбраузерное тестирование — проверка работы в Chrome, Firefox, Edge Тестирование производительности — анализ влияния на скорость загрузки страниц Проверка безопасности — аудит кода на уязвимости и соответствие политикам

Для локальной отладки расширения в Chrome:

Откройте chrome://extensions/ Включите "Режим разработчика" Нажмите "Загрузить распакованное расширение" и выберите директорию с вашим проектом Используйте DevTools для отладки popup (правый клик на иконке → Проверить) и background scripts (кнопка "Проверить фоновую страницу")

В Firefox процесс аналогичен, но требует использования about:debugging → This Firefox → Temporary Extensions → Load Temporary Add-on.

Перед публикацией необходимо упаковать расширение в ZIP-архив, включающий все необходимые файлы. Для Chrome также может потребоваться создание .crx файла для дистрибуции вне Web Store.

Процесс публикации различается для разных магазинов расширений:

Магазин Требования к публикации Время проверки Стоимость Chrome Web Store Manifest V3, скриншоты, промо-материалы, политика конфиденциальности 1-3 дня для новых расширений $5 (разовый платеж) Firefox Add-ons Соответствие рекомендациям Mozilla, исходный код (для сложных расширений) 2-7 дней Бесплатно Microsoft Edge Add-ons Аналогично Chrome, с дополнительными требованиями к брендингу 3-5 дней Бесплатно с аккаунтом Microsoft

Частые причины отклонения расширений при проверке:

Недостаточное описание функциональности в листинге или в самом расширении

Запрашивание избыточных разрешений, не соответствующих заявленной функциональности

Наличие обфусцированного или минифицированного кода без исходных версий

Использование внешних скриптов или небезопасных API

Нарушение политики конфиденциальности или правил сбора данных пользователей

После публикации не забывайте о сопровождении расширения — обновлении для совместимости с новыми версиями браузеров, устранении обнаруженных ошибок и реагировании на отзывы пользователей. Регулярные обновления повышают доверие пользователей и рейтинг расширения в магазинах.