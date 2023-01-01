Как создать переменные класса в ES6: альтернативные способы

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Быстрый ответ

Статические свойства классов в ES6 позволяют определить константные значения, которые общие для всех экземпляров данного класса. Объявляются они с помощью ключевого слова static .

JS Скопировать код class Example { static sharedValue = 'Значение, одинаковое для всех экземпляров'; } console.log(Example.sharedValue); // Выведет: Значение, одинаковое для всех экземпляров

Если сравнить с другими языками программирования, в ES6 нет встроенного механизма для создания переменных класса. Тем не менее, ключевое слово static предоставляет эффективное решение этой задачи. Публичные поля классов, находящиеся в разработке и находящиеся на третьей стадии предложения, позволяют задавать значения переменных непосредственно в теле класса с помощью синтаксиса varName = value .

Объявление переменных экземпляра

Переменные экземпляра объявляются прямо в теле класса. Для удобной организации кода в этой сфере работают поля класса или геттеры/сеттеры:

JS Скопировать код class CleanCode { field = 'это значение'; // Это публичное поле класса #privateField = 'это приватное'; // Это приватное поле класса (находится на стадии предложения) get computedValue() { // Геттеры как бы открывают занавес, позволяя легко получить данные return `Что-то рассчитанное на основе ${this.field}`; } set field(value) { // Сеттеры управляют изменением внутренних данных this.#privateField = value; } }

Публичные поля классов являются видимыми свойствами, они присваиваются каждому экземпляру, а не его прототипу. Не забывайте при этом о возможных решениях, предложенных Babel или TypeScript для определения свойств класса.

Управление конфиденциальной информацией

Для контроля доступа к приватным данным класса используются статические геттеры и сеттеры в паре с приватными полями. Это предотвращает несанкционированный доступ и модификацию данных:

JS Скопировать код class SecureBox { static #internalKey = 'Тайна'; // Это своего рода тайник static get key() { // Предоставляет защиту при доступе к тайнике return SecureBox.#internalKey; } static set key(value) { // Защищает процесс присваивания нового значения SecureBox.#internalKey = value; } }

Такой подход инкапсуляции особенно полезен в наследуемых классах для предотвращения перекрытия имен переменных.

Использование WeakMap для приватных переменных

Для управления приватными переменными удобно использовать WeakMap. Это структура данных автоматически собирает мусор и выполняет «уборку»:

JS Скопировать код const privateMembers = new WeakMap(); class EcoFriendly { constructor(data) { privateMembers.set(this, data); // Данные тут в безопасности } doSomething() { const data = privateMembers.get(this); // Получить доступ к данным настолько просто, сколько безопасно console.log(data); } } let eco = new EcoFriendly('Защищено'); eco.doSomething(); // Код в безопасности, и вы управляете ситуацией!

Влияние на производительность: выбор важен!

Производительность кода является важнейшим аспектом; статические свойства классов значительно улучшают ситуацию, поскольку они не требуют повторного определения для каждого экземпляра. Однако, поля экземпляров занимают больше ресурсов, что можно сравнить с переполненным шкафом. Будьте внимательны и обдуманны при выборе!

Гибкость с динамическим созданием переменных класса

Для любителей динамического расширения возможностей есть вариант манипулировать свойствами prototype . Это добавляет переменные экземпляра динамически, не используя конструктор: