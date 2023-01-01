Как создать переменные класса в ES6: альтернативные способы#Основы JavaScript #Переменные и области видимости #Классы (ES6)
Быстрый ответ
Статические свойства классов в ES6 позволяют определить константные значения, которые общие для всех экземпляров данного класса. Объявляются они с помощью ключевого слова
static.
class Example {
static sharedValue = 'Значение, одинаковое для всех экземпляров';
}
console.log(Example.sharedValue); // Выведет: Значение, одинаковое для всех экземпляров
Если сравнить с другими языками программирования, в ES6 нет встроенного механизма для создания переменных класса. Тем не менее, ключевое слово
static предоставляет эффективное решение этой задачи. Публичные поля классов, находящиеся в разработке и находящиеся на третьей стадии предложения, позволяют задавать значения переменных непосредственно в теле класса с помощью синтаксиса
varName = value.
Объявление переменных экземпляра
Переменные экземпляра объявляются прямо в теле класса. Для удобной организации кода в этой сфере работают поля класса или геттеры/сеттеры:
class CleanCode {
field = 'это значение'; // Это публичное поле класса
#privateField = 'это приватное'; // Это приватное поле класса (находится на стадии предложения)
get computedValue() { // Геттеры как бы открывают занавес, позволяя легко получить данные
return `Что-то рассчитанное на основе ${this.field}`;
}
set field(value) { // Сеттеры управляют изменением внутренних данных
this.#privateField = value;
}
}
Публичные поля классов являются видимыми свойствами, они присваиваются каждому экземпляру, а не его прототипу. Не забывайте при этом о возможных решениях, предложенных Babel или TypeScript для определения свойств класса.
Управление конфиденциальной информацией
Для контроля доступа к приватным данным класса используются статические геттеры и сеттеры в паре с приватными полями. Это предотвращает несанкционированный доступ и модификацию данных:
class SecureBox {
static #internalKey = 'Тайна'; // Это своего рода тайник
static get key() { // Предоставляет защиту при доступе к тайнике
return SecureBox.#internalKey;
}
static set key(value) { // Защищает процесс присваивания нового значения
SecureBox.#internalKey = value;
}
}
Такой подход инкапсуляции особенно полезен в наследуемых классах для предотвращения перекрытия имен переменных.
Использование WeakMap для приватных переменных
Для управления приватными переменными удобно использовать WeakMap. Это структура данных автоматически собирает мусор и выполняет «уборку»:
const privateMembers = new WeakMap();
class EcoFriendly {
constructor(data) {
privateMembers.set(this, data); // Данные тут в безопасности
}
doSomething() {
const data = privateMembers.get(this); // Получить доступ к данным настолько просто, сколько безопасно
console.log(data);
}
}
let eco = new EcoFriendly('Защищено');
eco.doSomething(); // Код в безопасности, и вы управляете ситуацией!
Влияние на производительность: выбор важен!
Производительность кода является важнейшим аспектом; статические свойства классов значительно улучшают ситуацию, поскольку они не требуют повторного определения для каждого экземпляра. Однако, поля экземпляров занимают больше ресурсов, что можно сравнить с переполненным шкафом. Будьте внимательны и обдуманны при выборе!
Гибкость с динамическим созданием переменных класса
Для любителей динамического расширения возможностей есть вариант манипулировать свойствами
prototype. Это добавляет переменные экземпляра динамически, не используя конструктор:
class Dynamic {
static addMethod(name, method) {
this.prototype[name] = method; // Дополнительные методы для индивидуализации!
}
}
Dynamic.addMethod("sayHey", function(){
console.log("Привет!"); // Стиль, достойный звезды
});
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик