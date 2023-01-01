Как разминифицировать JavaScript: утилиты для командной строки

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Быстрый ответ

Для быстрой трансформации минифицированного JavaScript кода в удобочитаемый формат, используйте функцию «Прекрасное отображение» (Pretty Print) в Инструментах разработчика Chrome (Chrome DevTools) или утилиту uglify-js , при работе с Node.js:

Нажмите F12 для вызова Инструментов разработчика и перейдите на вкладку "Источники". Выберите минифицированный файл .js . Кликните по иконке {} внизу экрана для форматирования кода.

В альтернативе, примените следующую команду в терминале:

shell Скопировать код npx uglify-js yourFile.min.js -b -o beautifiedFile.js

Давайте теперь подробнее рассмотрим методы распаковки.

Детальные методы распаковки

Удобные Онлайн-Инструменты

Многочисленные онлайн-сервисы, включая JSBeautifier.org , предоставляют простую и удобную возможность преобразования минифицированного кода в форматированный и читаемый вид:

Перейдите на сайт JSBeautifier.org , вставьте ваш код и нажмите кнопку «Форматировать» (Beautify).

Возможности Вашего Браузера

Браузеры располагают встроенными инструментами разработки, которые поддерживают возможность декомпрессии JS:

Пользователи Firefox могут воспользоваться методом toSource для декомпрессии JavaScript.

могут воспользоваться методом для декомпрессии JavaScript. IE9 и более новые версии также поддерживают декомпрессию JavaScript в своих инструментах разработки F12 .

Эти инструменты незаменимы в процессе отладки в реальном времени или в процессе разработки прямо в браузере.

Волшебство Командной Строки

Любители терминала и работы с файлами могут использовать JSBeautifier :

shell Скопировать код # Вуаля, волшебство в действии... js-beautify -r -o formatted.js minified.js

Эта команда выполняет декомпрессию и заменяет ( -r ) минифицированный файл форматированным.

Визуализация

Визуализируем процесс с использованием эмодзи:

Markdown Скопировать код Сжатый JS: 🧩🔍...🧩🔍 // Настоящий кошмар для разработчика! Распакованный JS: 🖼️✨ // Вау! Теперь всё стало понятно.

И вот наши основные помощники:

Markdown Скопировать код | Инструмент | Действие | | -------------- | ----------------| | JS Beautifier | 🧩➡️🖼️ | // Превращает кошмар в прекрасный сон | Prettyfy | 🧩🔄🖼️ | // Исправляет кошмар | Source Map | 🧩🗺️🖼️ | // Проложит путь сквозь кошмар, найдет сон

Эти инструменты помогают возвращать коду его естественную привлекательность и читабельность, освобождая его от минифицированного хаоса.

Полезные вещи на заметку

Отладка Используя Карты Источников

С использованием карт источников мы можем сопоставлять минифицированный код с его прекрасно форматированным аналогом:

Разработчики могут использовать карты источников для более сложных ситуаций при отладке.

Работа с Особо Сложной Минификацией

Иногда минифицированный код может быть оптимизирован настолько глубоко, что его сложно преобразовать назад:

Если вы столкнулись с немедленно вызываемым функциональным выражением (IIFE), создающим проблемы, заключите его в {} перед использованием прекрасного отображения.

Полезные материалы