Как работает Rendering Engine: основы, DOM/CSSOM и GPU в браузерах

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Для кого эта статья:

Веб-разработчики, стремящиеся улучшить свои навыки и понимание рендеринга в браузерах.

Специалисты по производительности, занимающиеся оптимизацией веб-приложений.

Студенты и обучающиеся в области веб-технологий, желающие углубить свои знания за счет практической информации.

Каждый раз, когда вы вводите URL в адресную строку, за кулисами разворачивается технологический спектакль поразительной сложности. 🔍 Rendering Engine — невоспетый герой этого представления, превращающий строки кода в визуальные элементы на экране. Это не просто "черный ящик", а тщательно спроектированная система с множеством взаимосвязанных компонентов, работающих в унисон для отображения веб-страницы за миллисекунды. Понимание этого процесса не только удовлетворяет интеллектуальное любопытство, но и дает веб-разработчикам мощные инструменты для оптимизации производительности и создания плавного пользовательского опыта — разницы между посредственным и выдающимся веб-приложением.

Архитектура Rendering Engine: путь от кода к пикселям

Rendering Engine (рендеринг-движок) — это ядро браузера, отвечающее за преобразование HTML, CSS и JavaScript в интерактивное визуальное представление на экране пользователя. Различные браузеры используют разные движки: Blink (Chrome, Opera), Gecko (Firefox), WebKit (Safari), Trident (устаревший Internet Explorer) и EdgeHTML (устаревший Edge). Несмотря на разные реализации, все они следуют схожему рендеринг-пайплайну.

Основные этапы работы рендеринг-движка:

Парсинг HTML — преобразование HTML-кода в DOM (Document Object Model) Парсинг CSS — создание CSSOM (CSS Object Model) Построение Render Tree — объединение DOM и CSSOM Layout (Reflow) — вычисление точного положения и размеров элементов Paint — отрисовка пикселей на экране Композитинг — объединение слоев для финальной визуализации

Этот процесс не строго линейный — браузеры используют прогрессивный рендеринг для быстрого отображения контента, не дожидаясь полной загрузки ресурсов.

Рендеринг-движок Браузер Ключевые особенности Blink Chrome, Opera, Edge (новый) Высокая скорость, оптимизация для мультипроцессорной архитектуры Gecko Firefox Строгая приватность, полное соответствие стандартам WebKit Safari Энергоэффективность, интеграция с Apple-экосистемой Trident IE (устаревший) Поддержка устаревших технологий и корпоративных приложений

Антон Петров, Lead Frontend Developer Однажды я потратил три дня на расследование странной проблемы в нашем веб-приложении. На высокопроизводительных компьютерах интерфейс работал плавно, но на более слабых устройствах наблюдались заметные подтормаживания при прокрутке. Оказалось, мы неосознанно создали условия для постоянного reflow — браузер пересчитывал макет страницы сотни раз при скролле из-за динамических изменений DOM в ответ на событие прокрутки. После изучения рендеринг-пайплайна я переписал этот участок, применив технику throttling и используя transform вместо изменения position, что перенесло нагрузку с CPU на GPU. Производительность выросла в 10 раз на слабых устройствах. Понимание работы рендеринг-движка напрямую конвертировалось в улучшенный пользовательский опыт и снижение отказов от использования приложения.

Каждый этап рендеринга может вызвать задержки при неоптимальном коде. Например, сложные CSS-селекторы замедляют построение CSSOM, а изменения размеров элементов вызывают затратный reflow. Глубокое понимание этого пайплайна — ключ к созданию производительных веб-приложений. 🚀

От HTML к DOM: как браузер интерпретирует разметку

Процесс создания DOM начинается с момента получения браузером HTML-документа. DOM — это не просто копия HTML-кода, а полноценная объектная модель, представляющая структуру документа в памяти. Это программный интерфейс для HTML и XML документов, обеспечивающий структурированное представление документа и определяющий способ доступа и манипуляции содержимым.

Этапы преобразования HTML в DOM:

Токенизация — HTML-код разбивается на токены (теги, атрибуты, текст) Лексический анализ — токены анализируются согласно правилам HTML-синтаксиса Построение узлов — на основе токенов создаются DOM-узлы разных типов Построение дерева — узлы связываются в иерархическую структуру

Парсер HTML работает инкрементально и может начать отображение страницы до завершения загрузки всего контента. При обнаружении внешних ресурсов (скрипты, стили, изображения), браузер инициирует их загрузку параллельно, но с определенными ограничениями.

Важно понимать, что:

Синхронные скрипты блокируют построение DOM до их выполнения

DOM строится последовательно сверху вниз

HTML-парсер толерантен к ошибкам и пытается исправить неправильную разметку

Каждая вставка или удаление DOM-узла через JavaScript вызывает частичное перестроение DOM

Пример превращения HTML в DOM-структуру:

HTML-код Соответствующая DOM-структура <div class="container"> <br> < h1> Заголовок < /h1> <br> < p> Текст < /p> <br> </div> Document <br>└── div.container<br> ├── h1<br> │ └── "Заголовок" (текстовый узел)<br> └── p<br> └── "Текст" (текстовый узел)

Производительность построения DOM существенно влияет на время до первого отображения контента (First Contentful Paint, FCP). Оптимизация этого процесса включает:

Минимизацию размера HTML-документа

Использование атрибута defer или async для неблокирующей загрузки скриптов

или для неблокирующей загрузки скриптов Упрощение DOM-структуры — избегание излишней вложенности элементов

Использование фрагментов для групповых манипуляций с DOM

Понимание процесса построения DOM критически важно для диагностики проблем с производительностью загрузки страницы и разработки стратегий оптимизации. 🔧

CSSOM: преобразование стилей в вычислительную модель

Параллельно с построением DOM браузер формирует CSSOM (CSS Object Model) — древовидную структуру, представляющую все стили страницы. Подобно DOM для HTML, CSSOM является программным интерфейсом к CSS, позволяющим JavaScript динамически читать и изменять стили. Процесс построения CSSOM блокирует рендеринг — браузер приостанавливает отображение контента до завершения обработки CSS.

Елена Соколова, Senior Performance Engineer В проекте крупного интернет-магазина мы столкнулись с неожиданной проблемой: каталог товаров загружался заметно дольше, чем все остальные страницы, несмотря на идентичную структуру DOM. Анализ показал, что проблема в CSS — для страницы каталога применялся дополнительный стилевой файл с медиа-запросами, которые инициировали построение нескольких версий CSSOM для разных разрешений экрана. Мы провели рефакторинг CSS, выделив критические стили, которые загружались немедленно, и отложив загрузку неприоритетных стилей. Время до первого рендеринга страницы сократилось на 42%. Самое интересное, что без понимания того, как формируется и применяется CSSOM, мы могли бы неделями искать источник проблемы в серверном коде или структуре DOM, тогда как решение лежало в области управления CSS-ресурсами.

Построение CSSOM проходит следующие этапы:

Загрузка и парсинг CSS — обработка таблиц стилей из тегов <link> , <style> и атрибутов style Нормализация значений — преобразование относительных единиц (em, %, vh) в абсолютные (px) Вычисление каскада — определение итоговых стилей с учетом специфичности, наследования и источника Построение дерева стилей — связывание вычисленных стилей с соответствующими DOM-узлами

CSSOM, в отличие от DOM, содержит все стили — как явно заданные в CSS, так и вычисленные по умолчанию. Каждое правило CSS должно быть сопоставлено со всеми соответствующими узлами DOM, что делает построение CSSOM потенциально затратным процессом.

Факторы, влияющие на производительность формирования CSSOM:

Сложность селекторов — особенно затратны для обработки универсальные селекторы (*) и глубоко вложенные комбинаторы

— особенно затратны для обработки универсальные селекторы (*) и глубоко вложенные комбинаторы Размер CSS — чем больше правил, тем дольше построение CSSOM

— чем больше правил, тем дольше построение CSSOM Специфичность селекторов — высокоспецифичные селекторы требуют больше вычислений при каскадировании

— высокоспецифичные селекторы требуют больше вычислений при каскадировании Использование @import — создает последовательные блокирующие запросы, замедляющие построение CSSOM

Для оптимизации этого процесса рекомендуется:

Разделять CSS на критический (для немедленного рендеринга) и некритический (загружаемый отложенно)

Использовать методологии CSS (BEM, OOCSS), минимизирующие сложность селекторов

Избегать излишнего использования !important и встроенных стилей

и встроенных стилей Применять атрибут media для условной загрузки стилей

Понимание механизма построения CSSOM позволяет эффективно оптимизировать "критический путь рендеринга" — последовательность шагов, которые браузер должен выполнить до первого отображения контента на странице. 🎨

Render Tree: соединение DOM и CSSOM для отображения

После завершения построения DOM и CSSOM браузер объединяет их в Render Tree (дерево рендеринга) — структуру, содержащую только видимые элементы в порядке их отображения. Это ключевая модель, которую браузер использует для дальнейших этапов рендеринга.

Важно отметить, что Render Tree включает не все элементы DOM:

Элементы с display: none полностью исключаются

полностью исключаются Невидимые элементы (метаданные, скрипты) не включаются

Псевдоэлементы ( ::before , ::after ) добавляются, хотя отсутствуют в DOM

, ) добавляются, хотя отсутствуют в DOM Содержимое элементов с visibility: hidden включается, но не отображается

Процесс построения Render Tree включает:

Обход DOM — браузер последовательно проходит DOM-дерево Фильтрация — исключение невидимых элементов Применение стилей — для каждого видимого узла определяются итоговые стили из CSSOM Генерация прямоугольников — создание объектов, представляющих визуальные элементы Построение иерархии — формирование древовидной структуры для рендеринга

После формирования Render Tree браузер переходит к этапам Layout (вычисление геометрии элементов) и Paint (отрисовка пикселей). Эти этапы могут повторяться при изменении контента, стилей или размеров элементов.

Изменения в веб-странице Влияние на Render Tree Необходимые перерасчеты Изменение содержимого элемента Частичное обновление Только Paint затронутой области Изменение цвета или фона Обновление стилей Только Paint (без Layout) Изменение размеров или позиции Перерасчет Layout Layout + Paint + Composite Добавление/удаление DOM-элементов Перестроение части Render Tree DOM + CSSOM + Layout + Paint

Наиболее затратной операцией является Layout (также называемый Reflow) — процесс вычисления точных координат и размеров каждого элемента на странице. Это ресурсоемкая операция, которая блокирует основной поток и может вызвать задержки в интерфейсе при частом повторении.

Для оптимизации работы с Render Tree рекомендуется:

Минимизировать изменения, вызывающие reflow, группируя DOM-манипуляции

Использовать CSS-свойства, затрагивающие только этап Paint ( opacity , color )

, ) Применять transform и opacity для анимаций вместо позиционирования

и для анимаций вместо позиционирования Использовать requestAnimationFrame для синхронизации изменений с циклом рендеринга

для синхронизации изменений с циклом рендеринга Применять виртуализацию для больших списков данных, чтобы ограничить размер Render Tree

Понимание того, как формируется и обновляется Render Tree, помогает создавать более отзывчивые интерфейсы и выявлять узкие места в производительности веб-приложений. 📊

Аппаратное ускорение: роль GPU в рендеринге веб-страниц

Современные браузеры активно используют возможности GPU (графического процессора) для ускорения рендеринга веб-страниц, что существенно повышает производительность и плавность анимаций. В отличие от CPU, который оптимизирован для последовательных вычислений, GPU специализируется на параллельной обработке графических данных, что делает его идеальным для операций рендеринга.

Ключевой концепцией аппаратного ускорения является композитинг — процесс разделения страницы на слои, которые рендерятся независимо и затем объединяются в финальное изображение. Этот подход позволяет оптимизировать перерисовку, обновляя только изменившиеся слои.

Основные преимущества использования GPU в рендеринге:

Разгрузка основного потока — операции рендеринга выполняются асинхронно, не блокируя UI

— операции рендеринга выполняются асинхронно, не блокируя UI Высокая производительность анимаций — особенно с использованием transform и opacity

— особенно с использованием и Плавная прокрутка — GPU эффективно обрабатывает композитинг при скролле

— GPU эффективно обрабатывает композитинг при скролле Энергоэффективность — специализированный процессор потребляет меньше энергии для графических задач

Браузер автоматически определяет, какие элементы следует вынести на отдельные слои для обработки GPU. Это происходит в следующих случаях:

Элементы с 3D-трансформациями (transform: translate3d, rotateY)

Элементы с анимацией через transform или opacity

или Элементы с position: fixed или position: sticky

или Элементы с will-change для определенных свойств

для определенных свойств Элементы, перекрывающие другие с определенными свойствами (например, с filter )

Для явного указания браузеру, что элемент должен обрабатываться на GPU, используется CSS-свойство will-change или хаки вроде transform: translateZ(0) .

Однако чрезмерное использование аппаратного ускорения может привести к проблемам:

Увеличение потребления памяти — каждый слой требует дополнительной памяти GPU Размытие текста — в некоторых случаях текст на аппаратно-ускоренных слоях может выглядеть менее четким "Отрыв" слоев — визуальные артефакты при неправильном композитинге Производительность на слабых устройствах — при недостаточных ресурсах GPU дополнительные слои могут замедлить рендеринг

Практические рекомендации для эффективного использования GPU:

Анимировать только transform и opacity для оптимальной производительности

и для оптимальной производительности Использовать will-change только для элементов, которые действительно будут изменяться

только для элементов, которые действительно будут изменяться Ограничивать количество композитных слоев (идеально — не более 10-15 на экран)

Избегать анимации свойств, вызывающих layout, таких как width , height или left

, или Тестировать производительность на реальных устройствах разной мощности

Современные инструменты разработчика (Chrome DevTools, Firefox Developer Tools) предоставляют возможность визуализировать композитные слои и анализировать их влияние на производительность, что помогает выявлять проблемные места в рендеринге веб-приложения. 🖥️