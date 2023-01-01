Как преобразовать изображение в строку Base64 на JS#Основы JavaScript #Web API #Мультимедиа
Быстрый ответ
Чтобы преобразовать изображение в строку Base64, незаменимым инструментом в JavaScript станет метод
readAsDataURL, который предоставляет объект
FileReader:
function toBase64(file, onSuccess) {
let reader = new FileReader();
reader.onload = () => onSuccess(reader.result);
reader.readAsDataURL(file);
}
document.querySelector('input[type=file]').onchange = (event) => {
toBase64(event.target.files[0], console.log); // Вывод консоли покажет преобразованное в Base64 изображение
};
Функция
toBase64 осуществляет кодирование и вызывает функцию
onSuccess, причём передаёт в неё строку в формате Base64 после выполнения операции.
Обход ограничений кросс-домена
Противостояние с ограничениями кросс-домена? При импорте изображения по URL убедитесь, что оно подается с подходящими заголовками CORS для избегания вопросов безопасности. Для комфортной работы в локальном окружении
live-server поможет обойти эти ограничения, обеспечив доступ к файлам изображений.
// Загружаем изображение, аккуратно живописую, как Боб Росс
fetch(url)
.then(response => response.blob())
.then(blob => { /* ваш код для преобразования в Base64 здесь */ })
.catch(error => console.error('Кажется, CORS всё же заблокировал доступ:', error));
Работа с громадными изображениями
Обработка огромных файлов может привести к значительной нагрузке на производительность, словно схватка с голодным медведем. Если у вас нет выбора и необходимо преобразовать такой файл, рекомендуется использовать объекты blob и читать данные потоком для уменьшения затрат памяти. Можно применить
FileReader в сочетании с Fetch API, чтобы производительность оставалась на уровне.
async function toBase64(url) {
const response = await fetch(url);
const blob = await response.blob();
return new Promise((resolve, reject) => {
const reader = new FileReader();
reader.onloadend = () => resolve(reader.result);
reader.onerror = reject;
reader.readAsDataURL(blob);
});
}
Другой совет — сжимайте изображения или изменяйте их размеры перед преобразованием, чтобы уменьшить размер итоговой строки Base64.
Современные подходы в тренде
FileReader, несмотря на широкую поддержку, уже излетел из моды, так как современные браузеры предлагают более удобные API для работы с бинарными данными. Рассмотрите применение
fetch в сочетании с методами
canvas для более эффективной обработки и сжатия данных:
async function fetchAndConvertToBase64(url) {
const response = await fetch(url);
const blob = await response.blob();
const canvas = document.createElement('canvas');
const dataURL = canvas.toDataURL();
return dataURL; // Полученная строка Base64
}
Этот метод хорошо подходит, когда необходимо внести правки в изображение перед его преобразованием (например, обрезать или повернуть).
Обещающие асинхронные паттерны и преодолевание ошибок
Для управления асинхронностью используйте Promises или актуальное async/await. Не забывайте про обработку ошибок, чтобы ваш код был готов к сетевым сбоям, проблемам при доступе к файлам или экстремальным случаям, наподобие попытки пользователей загрузить их огромные презентации.
function toBase64(file) {
return new Promise((resolve, reject) => {
if (!file.type.match('image.*')) {
reject(new Error('Это не то, что вы ищете: не изображение.'));
}
const reader = new FileReader();
reader.onload = () => resolve(reader.result);
reader.onerror = error => reject(error);
reader.readAsDataURL(file);
});
}
Таким образом, ваш код будет подготовлен ко всем трудностям, которые могут возникнуть в непредсказуемом мире Интернета.
Визуализация
Преобразование изображения в строку Base64 в JavaScript можно представить таким образом:
Физическое изображение (🖼️) ---> 🔄 Процесс кодирования ---> Цифровой код (🔢)
Процесс кодирования, реализуемый
FileReader, переводит физическое изображение в строку Base64:
const reader = new FileReader();
reader.onloadend = function() {
console.log(reader.result); // 'data:image/png;base64,ЗАКОДИРОВАННЫЕ_ДАННЫЕ...'
}
reader.readAsDataURL(file); // file — это ваш выбранный файл изображения.
В итоге мы получаем из 🖼️ файла изображения 🔢 строку Base64. Весьма увлекательно!
Кодирование сырых бинарных данных
Возможно, вам потребуется закодировать сырые бинарные данные. В этом случае функция
btoa() придёт на помощь для преобразования данных в Base64.
const binaryData = /* здесь некие сырые бинарные данные */
const base64String = btoa(binaryData);
console.log(base64String); // 'SGVsbG8gdGhlcmUh'
btoa() лучше справляется со строками, а для обработки blob-объектов снова пригодится File API.
Помощь библиотек и плагинов
Не желаете усложнять себе жизнь? Воспользуйтесь сторонними библиотеками и плагинами, которые предлагают множество возможностей для работы с изображениями, включая
blueimp-load-image и
pica. Они возьмут на себя всю сложную работу по изменению размеров, вращению и преобразованию форматов.
Марат Гордеев
моушн-дизайнер