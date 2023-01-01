Как преобразовать изображение в строку Base64 на JS

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы преобразовать изображение в строку Base64, незаменимым инструментом в JavaScript станет метод readAsDataURL , который предоставляет объект FileReader :

JS Скопировать код function toBase64(file, onSuccess) { let reader = new FileReader(); reader.onload = () => onSuccess(reader.result); reader.readAsDataURL(file); } document.querySelector('input[type=file]').onchange = (event) => { toBase64(event.target.files[0], console.log); // Вывод консоли покажет преобразованное в Base64 изображение };

Функция toBase64 осуществляет кодирование и вызывает функцию onSuccess , причём передаёт в неё строку в формате Base64 после выполнения операции.

Обход ограничений кросс-домена

Противостояние с ограничениями кросс-домена? При импорте изображения по URL убедитесь, что оно подается с подходящими заголовками CORS для избегания вопросов безопасности. Для комфортной работы в локальном окружении live-server поможет обойти эти ограничения, обеспечив доступ к файлам изображений.

JS Скопировать код // Загружаем изображение, аккуратно живописую, как Боб Росс fetch(url) .then(response => response.blob()) .then(blob => { /* ваш код для преобразования в Base64 здесь */ }) .catch(error => console.error('Кажется, CORS всё же заблокировал доступ:', error));

Работа с громадными изображениями

Обработка огромных файлов может привести к значительной нагрузке на производительность, словно схватка с голодным медведем. Если у вас нет выбора и необходимо преобразовать такой файл, рекомендуется использовать объекты blob и читать данные потоком для уменьшения затрат памяти. Можно применить FileReader в сочетании с Fetch API, чтобы производительность оставалась на уровне.

JS Скопировать код async function toBase64(url) { const response = await fetch(url); const blob = await response.blob(); return new Promise((resolve, reject) => { const reader = new FileReader(); reader.onloadend = () => resolve(reader.result); reader.onerror = reject; reader.readAsDataURL(blob); }); }

Другой совет — сжимайте изображения или изменяйте их размеры перед преобразованием, чтобы уменьшить размер итоговой строки Base64.

Современные подходы в тренде

FileReader , несмотря на широкую поддержку, уже излетел из моды, так как современные браузеры предлагают более удобные API для работы с бинарными данными. Рассмотрите применение fetch в сочетании с методами canvas для более эффективной обработки и сжатия данных:

JS Скопировать код async function fetchAndConvertToBase64(url) { const response = await fetch(url); const blob = await response.blob(); const canvas = document.createElement('canvas'); const dataURL = canvas.toDataURL(); return dataURL; // Полученная строка Base64 }

Этот метод хорошо подходит, когда необходимо внести правки в изображение перед его преобразованием (например, обрезать или повернуть).

Обещающие асинхронные паттерны и преодолевание ошибок

Для управления асинхронностью используйте Promises или актуальное async/await. Не забывайте про обработку ошибок, чтобы ваш код был готов к сетевым сбоям, проблемам при доступе к файлам или экстремальным случаям, наподобие попытки пользователей загрузить их огромные презентации.

JS Скопировать код function toBase64(file) { return new Promise((resolve, reject) => { if (!file.type.match('image.*')) { reject(new Error('Это не то, что вы ищете: не изображение.')); } const reader = new FileReader(); reader.onload = () => resolve(reader.result); reader.onerror = error => reject(error); reader.readAsDataURL(file); }); }

Таким образом, ваш код будет подготовлен ко всем трудностям, которые могут возникнуть в непредсказуемом мире Интернета.

Визуализация

Преобразование изображения в строку Base64 в JavaScript можно представить таким образом:

Markdown Скопировать код Физическое изображение (🖼️) ---> 🔄 Процесс кодирования ---> Цифровой код (🔢)

Процесс кодирования, реализуемый FileReader , переводит физическое изображение в строку Base64:

JS Скопировать код const reader = new FileReader(); reader.onloadend = function() { console.log(reader.result); // 'data:image/png;base64,ЗАКОДИРОВАННЫЕ_ДАННЫЕ...' } reader.readAsDataURL(file); // file — это ваш выбранный файл изображения.

В итоге мы получаем из 🖼️ файла изображения 🔢 строку Base64. Весьма увлекательно!

Кодирование сырых бинарных данных

Возможно, вам потребуется закодировать сырые бинарные данные. В этом случае функция btoa() придёт на помощь для преобразования данных в Base64.

JS Скопировать код const binaryData = /* здесь некие сырые бинарные данные */ const base64String = btoa(binaryData); console.log(base64String); // 'SGVsbG8gdGhlcmUh'

btoa() лучше справляется со строками, а для обработки blob-объектов снова пригодится File API.

Помощь библиотек и плагинов