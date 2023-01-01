Как преобразовать FormData в JSON без jQuery?

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const formDataToJson = (formData) => { const object = {}; formData.forEach((value, key) => { if (!object.hasOwnProperty(key)) { object[key] = value; } else { if (!Array.isArray(object[key])) { object[key] = [object[key]]; } object[key].push(value); } }); return JSON.stringify(object); };