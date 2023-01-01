Как получить список ключей из объекта в JavaScript#Основы JavaScript #Объекты и прототипы #Массивы и методы
Быстрый ответ
Чтобы извлечь все ключи из объекта в JavaScript, можно воспользоваться методом
Object.keys().
Пример:
const myObj = { a: 1, b: 2 };
console.log(Object.keys(myObj)); // ["a", "b"]
Особенности объектов в JavaScript
Объекты в JavaScript подобны ассоциативным массивам в других языках программирования. Особенностью JavaScript является то, что ключи в объектах не проиндексированы и не имеют строгого порядка, в отличие от элементов массива.
Исключение свойств прототипа
При использовании цикла
for...in для перебора ключей объекта включаются не только собственные свойства объекта, но и свойства из цепочки прототипов. Чтобы исключить их, полезно применять метод
hasOwnProperty.
const objectWithProto = Object.create({ stuffFromDad: 'inherited' });
objectWithProto.myStuff = 'own';
for (const key in objectWithProto) {
if (objectWithProto.hasOwnProperty(key)) {
console.log(key); // Будет выведено только "myStuff"
}
}
С использованием
Object.keys() можно не беспокоиться о свойствах прототипа, так как они автоматически исключаются из результата.
Сохранение порядка ключей
В отличие от цикла
for...in, метод
Object.keys() возвращает ключи в том порядке, в котором они были добавлены в объект. Это соответствует стандарту ECMAScript 2015 (ES6).
Поддержка
Object.keys()
Метод
Object.keys() поддерживается практически во всех современных средах выполнения JavaScript. Однако если вы столкнулись с необходимостью поддержать Internet Explorer 8 или более ранние версии, проверьте совместимость.
Особенности применения
В сложных ситуациях стандартный метод
Object.keys() может оказаться недостаточным, например, при работе с устаревшим кодом, решениями для мультискрининга или при необходимости оптимизировать производительность.
Если метод
Object.keys() недоступен
При необходимости поддержки браузеров, не поддерживающих
Object.keys(), можно написать полифил:
if (!Object.keys) {
// Данный "ремонт" актуален для старых сред.
Object.keys = function(obj) { ... }
// Подробности реализации полифила смотрите в источниках.
}
Библиотеки, меняющие правила игры
Библиотеки, такие как jQuery или Prototype.js, могут добавлять дополнительные методы к объектам. Важно изучить документацию по таким библиотекам.
Например, jQuery предлагает метод
$.each():
$.each(myObj, function(key, value) {
// Дает возможность работать с ключами и значениями.
});
Визуализация
Представьте, что ключи в объекте — это пометки на карте сокровищ:
let myTreasure = { 'x': 'gold', 'y': 'silver', 'z': 'rubies' };
// X, Y и Z обозначают места на карте.
При помощи
Object.keys(), мы можем найти все эти пометки:
Обнаружены пометки: ['x', 'y', 'z']
// Приключение начинается!
Правильная работа с объектами
Правильное понимание терминологии и различия между объектами и ассоциативными массивами облегчают коммуникацию и работу в команде.
Будьте осторожны с прототипами
Следует проявлять осторожность при использовании
for...in в сочетании с библиотеками, манипулирующими прототипами. Использование метода
hasOwnProperty() поможет избежать лишнего кода.
Выбор подходящих инструментов
Используйте
Object.keys(obj) для извлечения списка ключей объекта. Этот метод включает в себя только собственные свойства объектов в соответствии со стандартами ES5+.
Используйте объект Map при необходимости
Если требуется сохранять порядок ключей и работать с парами ключ-значение, используйте объект Map.
Полезные материалы
- Object.keys() — JavaScript | MDN — детальная инструкция по работе с методом Object.keys().
- JavaScript Object Reference — информация об объектах JavaScript, их свойствах и методах.
- Understanding ECMAScript 6 | Leanpub — введение в ES6 и улучшения в работе с объектами.
- for...in — JavaScript | MDN — особенности использования цикла for...in.
- Map — JavaScript | MDN — об использовании объекта Map.
- How to iterate over object properties in JavaScript — рекомендации по перебору свойств объектов в JavaScript.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер