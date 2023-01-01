Как получить имя переменной как строку в JavaScript#Основы JavaScript #Переменные и области видимости #Строки и шаблонные литералы
Быстрый ответ
Чтобы получить строку с именем переменной в JavaScript, обычно используют ключи объекта:
let myVar = 42;
let varName = Object.keys({myVar})[0];
console.log(varName); // Выводит: "myVar"
Использование литерала объекта с кратким синтаксисом позволяет непосредственно связать переменную и её имя, упрощая её извлечение.
Разбираем особенности JavaScript
Динамические ссылки на имена переменных
Предположим, вам необходимо отправить данные об объектах на сервер или реализовать callback-функции, в этом случае следующий код может оказаться полезным. Он позволит слушателю программы активировать нужные методы, связанные с конкретными объектами:
function callMethodOnInstance(instanceName, methodName) {
if (methodName in instances[instanceName]) {
return instances[instanceName][methodName]();
}
throw new Error(`Метод ${methodName} не найден в объекте ${instanceName}`);
}
let instanceName = Object.keys({myVar})[0];
callMethodOnInstance(instanceName, 'desiredMethod');
Такую технику можно назвать динамическими ссылками, они делают ваши программы более гибкими и изящными.
Хеш-таблицы — эффективное отображение имен переменных
Сочетание хеш-таблиц и вышеуказанного примера кода позволяет преобразовать отображение имен переменных в их значения в очень эффективный процесс:
let hashTable = {
'instanceOne': instanceOne,
'instanceTwo': instanceTwo
};
let varName = Object.keys({instanceOne})[0];
let instance = hashTable[varName];
// Всё готово, и теперь вы можете взаимодействовать с объектом 'instance'
Синтаксис ES6: чистота и лаконичность кода
В ES6 появилась возможность деструктуризации, она позволяет извлекать имена переменных как строки с большим изяществом:
let [a, b, c] = [1, 2, 3];
let varNames = {a, b, c};
let namesAsStrings = Object.keys(varNames);
console.log(namesAsStrings); // ["a", "b", "c"]
Создание функции
nameOf для унификации процесса получения имени
С помощью функции
nameOf можно упростить извлечение имен переменных:
function nameOf(variable) {
return Object.keys({variable})[0];
}
let myVarName = nameOf(myVar); // Возвращает: "myVar"
Работа с экземплярами и callback-функциями
Использование имен экземпляров в callback-функциях открывает новые возможности:
class MyClass {
constructor(name) {
this.name = name;
}
sayHello() {
console.log(`Привет от ${this.name}!`);
}
}
let instance = new MyClass('instanceOne');
let instanceName = Object.keys({instance})[0];
console.log(instanceName); // "instance"
instance.sayHello(); // "Привет от instanceOne!"
Использование циклов for...in для исследования свойств объектов
Цикл for...in дает возможность просматривать свойства объекта:
let complexObject = {
propOne: 'valueOne',
propTwo: 'valueTwo'
};
for (let propName in complexObject) {
console.log(propName);
}
Визуализация
Представьте себе карнавальную вечеринку, где каждый гость носит маску с именем. Ваша функция здесь — это хозяин этой вечеринки:
let guests = {Anna: 1, Bob: 2, Charlie: 3};
let secretWhisper = (guestName) => `Секрет для ${guestName}`;
let message = secretWhisper('Anna');
Таблица гостей карнавала
|Гость (переменная)
|Полученное сообщение
|Анна
|"Секрет для Анны"
|Боб
|Чарли
Маска выдаёт имя в виде строки, а хозяин вечеринки использует это имя для обработки информации. Праздник начинается! 🎉
Погружение в глубины переменных
Эмуляция возможностей других языков программирования
В некоторых языках программирования извлечение имени переменной в виде строки является тривиальной задачей. JavaScript предлагает подобную функциональность:
$variableName = 'myVariable';
echo $$variableName;
Преобразование объекта с помощью JSON.stringify
Используйте
JSON.stringify(), чтобы перевести объект полностью в строку.
let obj = { a: 1, b: 2 };
let nameAndValue = JSON.stringify(obj, null, 2);
console.log(nameAndValue);
Возможности функций высшего порядка
Функции высшего порядка открывают более широкие возможности для работы с именами переменных и их манипуляции:
function manipulateVar(variable, operation) {
let varName = Object.keys({variable})[0];
return operation(varName);
}
let result = manipulateVar(myVar, (name) => `Модифицированное значение ${name}`);
console.log(result);
Полезные материалы
- Работа с объектами в JavaScript | MDN — комплексное руководство по работе с объектами в JavaScript.
- Флаги и дескрипторы свойств — подробное исследование атрибутов свойств в JavaScript.
- Простой курс по деструктуризации объектов в JavaScript от Веса Боса — ясное и наглядное объяснение деструктуризации объектов в ES6.
- JSON.stringify() – JavaScript | MDN — метод для преобразования объектов в строки JSON.
- ECMAScript 6: Новые возможности: обзор и сравнение — полный обзор нововведений в ES6, включая вычисляемые имена свойств.
- Функции высшего порядка в книге "JavaScript. Элегантный код" — глава, посвященная мощной концепции функций высшего порядка.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик