Как получить имя переменной как строку в JavaScript

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы получить строку с именем переменной в JavaScript, обычно используют ключи объекта:

JS Скопировать код let myVar = 42; let varName = Object.keys({myVar})[0]; console.log(varName); // Выводит: "myVar"

Использование литерала объекта с кратким синтаксисом позволяет непосредственно связать переменную и её имя, упрощая её извлечение.

Разбираем особенности JavaScript

Динамические ссылки на имена переменных

Предположим, вам необходимо отправить данные об объектах на сервер или реализовать callback-функции, в этом случае следующий код может оказаться полезным. Он позволит слушателю программы активировать нужные методы, связанные с конкретными объектами:

JS Скопировать код function callMethodOnInstance(instanceName, methodName) { if (methodName in instances[instanceName]) { return instances[instanceName][methodName](); } throw new Error(`Метод ${methodName} не найден в объекте ${instanceName}`); } let instanceName = Object.keys({myVar})[0]; callMethodOnInstance(instanceName, 'desiredMethod');

Такую технику можно назвать динамическими ссылками, они делают ваши программы более гибкими и изящными.

Хеш-таблицы — эффективное отображение имен переменных

Сочетание хеш-таблиц и вышеуказанного примера кода позволяет преобразовать отображение имен переменных в их значения в очень эффективный процесс:

JS Скопировать код let hashTable = { 'instanceOne': instanceOne, 'instanceTwo': instanceTwo }; let varName = Object.keys({instanceOne})[0]; let instance = hashTable[varName]; // Всё готово, и теперь вы можете взаимодействовать с объектом 'instance'

Синтаксис ES6: чистота и лаконичность кода

В ES6 появилась возможность деструктуризации, она позволяет извлекать имена переменных как строки с большим изяществом:

JS Скопировать код let [a, b, c] = [1, 2, 3]; let varNames = {a, b, c}; let namesAsStrings = Object.keys(varNames); console.log(namesAsStrings); // ["a", "b", "c"]

Создание функции nameOf для унификации процесса получения имени

С помощью функции nameOf можно упростить извлечение имен переменных:

JS Скопировать код function nameOf(variable) { return Object.keys({variable})[0]; } let myVarName = nameOf(myVar); // Возвращает: "myVar"

Работа с экземплярами и callback-функциями

Использование имен экземпляров в callback-функциях открывает новые возможности:

JS Скопировать код class MyClass { constructor(name) { this.name = name; } sayHello() { console.log(`Привет от ${this.name}!`); } } let instance = new MyClass('instanceOne'); let instanceName = Object.keys({instance})[0]; console.log(instanceName); // "instance" instance.sayHello(); // "Привет от instanceOne!"

Использование циклов for...in для исследования свойств объектов

Цикл for...in дает возможность просматривать свойства объекта:

JS Скопировать код let complexObject = { propOne: 'valueOne', propTwo: 'valueTwo' }; for (let propName in complexObject) { console.log(propName); }

Визуализация

Представьте себе карнавальную вечеринку, где каждый гость носит маску с именем. Ваша функция здесь — это хозяин этой вечеринки:

JS Скопировать код let guests = {Anna: 1, Bob: 2, Charlie: 3}; let secretWhisper = (guestName) => `Секрет для ${guestName}`; let message = secretWhisper('Anna');

Таблица гостей карнавала

Гость (переменная) Полученное сообщение Анна "Секрет для Анны" Боб Чарли

Маска выдаёт имя в виде строки, а хозяин вечеринки использует это имя для обработки информации. Праздник начинается! 🎉

Погружение в глубины переменных

Эмуляция возможностей других языков программирования

В некоторых языках программирования извлечение имени переменной в виде строки является тривиальной задачей. JavaScript предлагает подобную функциональность:

php Скопировать код $variableName = 'myVariable'; echo $$variableName;

Преобразование объекта с помощью JSON.stringify

Используйте JSON.stringify() , чтобы перевести объект полностью в строку.

JS Скопировать код let obj = { a: 1, b: 2 }; let nameAndValue = JSON.stringify(obj, null, 2); console.log(nameAndValue);

Возможности функций высшего порядка

Функции высшего порядка открывают более широкие возможности для работы с именами переменных и их манипуляции:

JS Скопировать код function manipulateVar(variable, operation) { let varName = Object.keys({variable})[0]; return operation(varName); } let result = manipulateVar(myVar, (name) => `Модифицированное значение ${name}`); console.log(result);

Полезные материалы