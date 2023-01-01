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Как извлечь название месяца из объекта Date в JavaScript
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Как извлечь название месяца из объекта Date в JavaScript

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Быстрый ответ

Чтобы извлечь из объекта Date название месяца в JavaScript, примените метод toLocaleString. Передайте ему параметры { month: 'long' } для получения полного названия месяца или { month: 'short' } для вывода сокращенного варианта:

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const monthName = new Date().toLocaleString('ru-RU', { month: 'long' });
console.log(monthName); // "апрель"

Замените параметр 'long' на 'short', если нужно отобразить сокращенное название месяца.

Пошаговый план для смены профессии

Локализация: Профессионалы умеют работать с глобальными настройками

Метод toLocaleString позволяет выводить названия месяцев на различных языках, делая его мощным инструментом локализации в JavaScript:

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const date = new Date();
console.log(date.toLocaleString('fr-FR', { month: 'long' })); // 'Avril', как если бы мы были во Франции

Предпочитаете краткость? { month: 'narrow' } обеспечит вам однобуквенное обозначение:

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console.log(date.toLocaleString('ru-RU', { month: 'narrow' })); // 'А', что означает "Апрель"

Всегда указывайте локаль, даже если хотите использовать стандартную:

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console.log(date.toLocaleString('default', { month: 'long' })); // Используется локаль по умолчанию.

Последовательность — ключ к успеху: знакомимся с Intl.DateTimeFormat

Для последовательного и оптимизированного форматирования дат рекомендуется использовать Intl.DateTimeFormat:

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const formatter = new Intl.DateTimeFormat('ru-RU', { month: 'long' });
console.log(formatter.format(date)); // "апрель"
console.log(formatter.format(new Date(2021, 11))); // "декабрь"

Подготовка к неожиданностям: как контролировать крайние случаи

Никто не застрахован от крайних случаев. Вот несколько решений:

  • Чтобы использовать функцию getMonth(), возвращающую индекс месяца из массива (индексация начинается с нуля), вам понадобится массив с названиями месяцев:

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    const monthIndex = new Date().getMonth();
const monthNames = ["январь", "февраль", "март", "апрель", ...];
console.log(monthNames[monthIndex]); // Подходит, если вы склоняетесь к массивам

  • Возможно, вы захотите добавить метод getMonthName в прототип Date для удобства получения названия месяца:

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    Date.prototype.getMonthName = function() {
  const formatter = new Intl.DateTimeFormat('ru-RU', { month: 'long' });
  return formatter.format(this);
};
console.log(new Date().getMonthName()); // "апрель"

Визуализация

Многим проще воспринимать информацию визуально. Давайте воспользуемся аналогией с календарем, чтобы лучше понять, как это работает:

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let date = new Date();
let monthName = date.toLocaleString('default', { month: 'long' });

Воспринимайте месяцы как страницы, перелистывающиеся в календаре:

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📅 [Янв, Фев, Мар, Апр, Май, Июн, Июл, Авг, Сен, Окт, Ноя, Дек]
      👆
      getMonth() указывает на индекс (3 для апреля, но отсчет идет с нуля)

📖 [Январь, Февраль, Март, **Апрель**, Май, ..., Декабрь]
                   🠕
     'Апрель' – это месяц, который мы получаем с помощью toLocaleString

Хитрые приёмы: moment.js и date-fns

Для работы со сложными форматами дат и поддержки разных языков имеются библиотеки moment.js и date-fns:

  • moment.js поддерживает разнообразные форматы, включая локализованные:

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    console.log(moment().format("MMM")); // "Апр"
console.log(moment().format("MMMM")); // "Апрель"

  • date-fns предоставляет модульные утилиты для работы с датами:

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    import { format } from 'date-fns';
console.log(format(new Date(), 'MMMM')); // "Апрель"

    При выборе библиотеки учитывайте её размер и возможность оптимизации.

Ценность культур: настройка локализации дат и форматов

Дата — это больше, чем просто набор цифр. Учитывая культурные особенности, сконфигурируйте форматирование дат таким образом, чтобы оно соответствовало локальным традициям.

  • Выведите месяц и год в соответствии с культурой:

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    console.log(date.toLocaleString('de-DE', { month: 'short', year: 'numeric' })); // "Apr 2023"

  • Адаптируйтесь к разным культурным особенностям:

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    console.log(new Intl.DateTimeFormat('ja-JP', { month: 'long' }).format(date)); // "4月"

Полезные материалы

  1. Date.prototype.toLocaleString() – JavaScript | MDN
  2. javascript – Получение названия месяца из Date – Stack Overflow
  3. Date.prototype.getMonth() – JavaScript | MDN
  4. Методы даты в JavaScript
  5. date-fns – современная библиотека утилит даты для JavaScript
  6. Moment.js | Документация
  7. GitHub – moment/luxon: ⏱ Библиотека для работы с датами и временем в JS
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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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