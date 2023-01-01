Как извлечь название месяца из объекта Date в JavaScript#Разное
Быстрый ответ
Чтобы извлечь из объекта
Date название месяца в JavaScript, примените метод
toLocaleString. Передайте ему параметры
{ month: 'long' } для получения полного названия месяца или
{ month: 'short' } для вывода сокращенного варианта:
const monthName = new Date().toLocaleString('ru-RU', { month: 'long' });
console.log(monthName); // "апрель"
Замените параметр
'long' на
'short', если нужно отобразить сокращенное название месяца.
Локализация: Профессионалы умеют работать с глобальными настройками
Метод
toLocaleString позволяет выводить названия месяцев на различных языках, делая его мощным инструментом локализации в JavaScript:
const date = new Date();
console.log(date.toLocaleString('fr-FR', { month: 'long' })); // 'Avril', как если бы мы были во Франции
Предпочитаете краткость?
{ month: 'narrow' } обеспечит вам однобуквенное обозначение:
console.log(date.toLocaleString('ru-RU', { month: 'narrow' })); // 'А', что означает "Апрель"
Всегда указывайте локаль, даже если хотите использовать стандартную:
console.log(date.toLocaleString('default', { month: 'long' })); // Используется локаль по умолчанию.
Последовательность — ключ к успеху: знакомимся с Intl.DateTimeFormat
Для последовательного и оптимизированного форматирования дат рекомендуется использовать
Intl.DateTimeFormat:
const formatter = new Intl.DateTimeFormat('ru-RU', { month: 'long' });
console.log(formatter.format(date)); // "апрель"
console.log(formatter.format(new Date(2021, 11))); // "декабрь"
Подготовка к неожиданностям: как контролировать крайние случаи
Никто не застрахован от крайних случаев. Вот несколько решений:
Чтобы использовать функцию
getMonth(), возвращающую индекс месяца из массива (индексация начинается с нуля), вам понадобится массив с названиями месяцев:
const monthIndex = new Date().getMonth(); const monthNames = ["январь", "февраль", "март", "апрель", ...]; console.log(monthNames[monthIndex]); // Подходит, если вы склоняетесь к массивам
Возможно, вы захотите добавить метод
getMonthNameв прототип
Dateдля удобства получения названия месяца:
Date.prototype.getMonthName = function() { const formatter = new Intl.DateTimeFormat('ru-RU', { month: 'long' }); return formatter.format(this); }; console.log(new Date().getMonthName()); // "апрель"
Визуализация
Многим проще воспринимать информацию визуально. Давайте воспользуемся аналогией с календарем, чтобы лучше понять, как это работает:
let date = new Date();
let monthName = date.toLocaleString('default', { month: 'long' });
Воспринимайте месяцы как страницы, перелистывающиеся в календаре:
📅 [Янв, Фев, Мар, Апр, Май, Июн, Июл, Авг, Сен, Окт, Ноя, Дек]
👆
getMonth() указывает на индекс (3 для апреля, но отсчет идет с нуля)
📖 [Январь, Февраль, Март, **Апрель**, Май, ..., Декабрь]
🠕
'Апрель' – это месяц, который мы получаем с помощью toLocaleString
Хитрые приёмы: moment.js и date-fns
Для работы со сложными форматами дат и поддержки разных языков имеются библиотеки
moment.js и
date-fns:
moment.jsподдерживает разнообразные форматы, включая локализованные:
console.log(moment().format("MMM")); // "Апр" console.log(moment().format("MMMM")); // "Апрель"
date-fnsпредоставляет модульные утилиты для работы с датами:
import { format } from 'date-fns'; console.log(format(new Date(), 'MMMM')); // "Апрель"
При выборе библиотеки учитывайте её размер и возможность оптимизации.
Ценность культур: настройка локализации дат и форматов
Дата — это больше, чем просто набор цифр. Учитывая культурные особенности, сконфигурируйте форматирование дат таким образом, чтобы оно соответствовало локальным традициям.
Выведите месяц и год в соответствии с культурой:
console.log(date.toLocaleString('de-DE', { month: 'short', year: 'numeric' })); // "Apr 2023"
Адаптируйтесь к разным культурным особенностям:
console.log(new Intl.DateTimeFormat('ja-JP', { month: 'long' }).format(date)); // "4月"
Полезные материалы
- Date.prototype.toLocaleString() – JavaScript | MDN
- javascript – Получение названия месяца из Date – Stack Overflow
- Date.prototype.getMonth() – JavaScript | MDN
- Методы даты в JavaScript
- date-fns – современная библиотека утилит даты для JavaScript
- Moment.js | Документация
- GitHub – moment/luxon: ⏱ Библиотека для работы с датами и временем в JS
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы