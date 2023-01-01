Как извлечь число из строки в JavaScript: replace и alert#Основы JavaScript #Строки и шаблонные литералы #Регулярные выражения
Быстрый ответ
Для поиска цифр в строке примените метод
match() с регулярным выражением
/\d+/. Для преобразования результата используйте функцию
parseInt():
let num = "Item 123".match(/\d+/); // Ищем цифры!
let result = num ? parseInt(num[0], 10) : null; // Преобразовываем либо возвращаем null.
В переменной
num хранится найденная последовательность цифр;
result возвращает число или
null, если цифры не обнаружены.
Глубже в мир регулярных выражений
Все пути приводят к числам
Для того чтобы извлечь все числа из строки, действуйте следующим образом:
let nums = "Item 123, Item 456".match(/\d+/g); // Собираем всех!
let results = nums ? nums.map(n => parseInt(n, 10)) : []; // Преобразовываем!
nums превращается в массив найденных чисел, которые преобразуются в целые числа с помощью
map().
Сохраняем группы цифр вместе
Если нужно сохранить последовательности цифр как единые числа:
let numStr = "Winning numbers: 42, 007, 1234".match(/\d+/g).join(''); // Склеиваем воедино!
let result = parseInt(numStr, 10); // И сразу в действие!
После того, как
match() обнаружит цифры,
join('') объединяет их в единую строку для дальнейшего преобразования с помощью
parseInt().
Глубокая очистка для смешанных строк
При наличии в строке разнородного контента потребуется детальный подход:
let purifiedNum = "Amount: $123.45".replace(/^\D+/g, '').replace(/[^0-9]/g, ''); // Избавляемся от лишних символов!
let result = parseInt(purifiedNum, 10); // Теперь всё кристально чисто.
Первый
replace() удаляет нецифровые символы в начале строки, второй — все лишние символы, оставляя "12345" готовым к применению
parseInt().
Адаптируемся к различным форматам строк
Если строки представлены в разнообразных форматах, используйте функции для создания регулярных выражений:
const genRegex = (pattern) => new RegExp(pattern, 'g'); // Создатели регулярных выражений на свой вкус
let num = "ID: 00123".match(genRegex("\\d+")); // Искатели сокровищ!
let result = num ? num.map(n => parseInt(n, 10)) : []; // Найдено!
Полезные советы
Использование
parseInt профессиональным образом
Всегда указывайте разрядность числа в
parseInt(), чтобы избежать ошибок, в частности, если обрабатываемая строка начинается с "0":
let result = parseInt("07", 10); // Запрещено для применения.
Работа с десятичными числами
Для работы с десятичными числами выберите
parseFloat() и соответствующее регулярное выражение:
let num = "Price: $123.99".match(/[\d\.]+/); // Готовимся к действию!
let result = num ? parseFloat(num[0]) : null; // И вперёд!
Бдительность при использовании
match()
Если
match() не обнаруживает цифр, он возвращает
null. Учтите это:
let str = "Здесь нет цифр!"; // Момент напряжения…
let result = str.match(/\d+/); // Может, ложное срабатывание?
result = result ? parseInt(result[0], 10) : "Цифры не найдены"; // Уф!
Такой подход обеспечивает безопасность переменной result даже при отсутствии искомых цифр.
Решение сложных задач извлечения чисел
Для комплексных задач извлечения чисел овладейте регулярными выражениями с использованием именованных групп захвата:
let data = "Дата: 2023-03-14, Цена: $123.45"; // Преодолеваем путаницу данных!
let regex = /Дата: (?<year>\d{4})-(?<month>\d{2})-(?<day>\d{2}), Цена: \$(?<price>[\d\.]+)/; // Готовы к действию!
let match = data.match(regex); // Покоряем сложности!
let priceResult = match.groups.price ? parseFloat(match.groups.price) : null; // Обнаружено!
Именованные группы захвата упрощают чтение регулярного выражения и делают код более прозрачным.
Визуализация
Исполняя такую эпическую охоту за сокровищами:
Вы в глухом лесу: 🌲🌳🌲📜🌳🌲
И вот подсказка! Ваша строка: "Выиграйте 1-й приз — $1000!"
Приз? Целевые числа спрятаны внутри строки!
Отправляем нашего искателя:
const goldHunter = (forest) => forest.match(/\d+/g); // 🏹 Он знает, где искать!
И вот результат!
Раздаётся шорох, мигает свет: 🌲🌳🌲💰🌳🌲
Охотник приводит: ['1', '1000'] // Желанные числа извлечены из строки!
Мы успешно обнаружили числа в строке!
Полезные материалы
- Регулярные выражения – JavaScript | MDN — полная информация о регулярных выражениях в JavaScript.
- Метод match() строк в JavaScript — подробности применения метода
match()при работе со строками в JavaScript.
- Как работать со строками в JavaScript | DigitalOcean — справочник по различным операциям со строками.
- Шаблоны и флаги — знакомство с шаблонами и флагами регулярных выражений.
- Изучите JavaScript среднего уровня — для углублённого изучения JavaScript, включая подробности работы со строками.
- regex101: создавайте, тестируйте и отлаживайте регулярные выражения — сервис для создания, тестирования и отладки шаблонов регулярных выражений.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер