JavaScript: перемещение курсора в конец текста input#Основы JavaScript #Работа с DOM #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Для перемещения курсора в конец текстового поля придётся воспользоваться методом
setSelectionRange элемента после его фокусировки:
function placeCursorAtEnd(el) {
let length = el.value.length;
el.focus();
el.setSelectionRange(length, length);
}
// Применяем функцию к элементу ввода:
placeCursorAtEnd(document.getElementById('yourTextInputId'));
Функция
placeCursorAtEnd помогает быстро перенести курсор в конец текста в поле ввода DOM-элемента.
Все браузеры на все сто
Отметим, что не все браузеры поступают одинаково, кто-то из них неправильно обрабатывает фокусировку, что иногда приводит к непредсказуемым эффектам с курсором. Для того чтобы контролировать положение курсора, можно использовать
setTimeout с нулевым интервалом, что дает возможность ожидать «очистки» очереди событий перед выполнением
setSelectionRange.
function placeCursorAtEnd(el) {
let length = el.value.length;
el.focus();
setTimeout(() => {
el.setSelectionRange(length, length);
}, 0);
}
Старые браузеры не бывают плохими
В частности, это требуется для работы с Internet Explorer. Если вы столкнулись с необходимостью поддержки этого или других устаревших браузеров, вам следует воспользоваться функцией
createTextRange для управления положением курсора.
function placeCursorAtEnd(el) {
let length = el.value.length;
el.focus();
if (el.createTextRange) {
var range = el.createTextRange();
range.collapse(true);
range.moveEnd('character', length);
range.moveStart('character', length);
range.select();
} else if (el.setSelectionRange) {
setTimeout(() => {
el.setSelectionRange(length, length);
}, 0);
}
}
Управление прокруткой в текстовых областях
Если текстовое поле поддерживает прокрутку, важно скорректировать свойство
scrollTop, чтобы при перемещении курсора в конец текстовое поле автоматически проматывалось до нижнего края.
function placeCursorAtEnd(el) {
let length = el.value.length;
el.focus();
el.scrollTop = el.scrollHeight;
setTimeout(() => {
el.setSelectionRange(length, length);
}, 0);
}
Неожиданности в Chrome и Safari
В Chrome и Safari событие
focus может вести себя нестандартно, поэтому в этих браузерах лучше использовать событие
mouseup.
document.getElementById('yourTextInputId').addEventListener('mouseup', function() {
this.selectionStart = this.selectionEnd = this.value.length;
});
jQuery-изящность
Если вы предпочитаете jQuery, то код можно упростить до следующего вида:
$('#yourTextInputId').mouseup(function() {
$(this).focus();
const length = $(this).val().length;
$(this).setSelectionRange(length, length);
});
Визуализация
Вообразим текстовое поле как поезд 🚂, а курсор – как рельсы 🛤️, по которым он движется.
Сначала: |🚂🚃🚃🚃|🛤️|
Потом: |🚂🚃🚃🚃🛤️|
Цель задачи – перенести курсор в конец текстового поля.
// JavaScript приходит на помощь!
inputElement.focus(); // "Полный вперёд!"
inputElement.value = inputElement.value; // Курсор в конце
Таким образом, мы достигаем поставленной цели, перемещая курсор в конец, не меняя при этом текст в поле ввода.
Продвинутые сценарии использования и рассуждения на эту тему
Взаимодействие с динамическим контентом
Когда вам приходится работать с динамическим контентом, например, данными, полученными через AJAX, или в модальных окнах, потребуется выставлять фокус только после загрузки всего содержимого.
// Пример фокусировки с помощью jQuery после отображения модального окна
$('#myModal').on('shown.bs.modal', function() {
placeCursorAtEnd($('#dynamicInputId').get(0));
});
Удобство пользователя в приоритете
Для обеспечения наилучшего впечатления от работы с формами, перемещайте курсор в конец поля ввода при его активации. Это особенно актуально в случае одностраничных приложений, где элементы формы зачастую остаются между переключениями страниц.
Переиспользование кода
Следите за тем, чтобы код, который вы написали, мог быть переиспользован в различных частях вашего проекта. В фреймворках таких как Angular или React создавайте директивы или компоненты, которые включают описанную функциональность для повторного использования.
Полезные материалы
- HTMLInputElement: метод setSelectionRange() – Web APIs | MDN — Подробности о методе
setSelectionRange.
- Используйте JavaScript для установки курсора в конец текста в текстовом элементе – Stack Overflow — Обсуждение различных подходов к управлению положением курсора на Stack Overflow.
- HTMLElement: метод focus() – Web APIs | MDN — Более подробная информация о методе
focus.
- Переместить курсор в конец поля ввода | CSS-Tricks – CSS-Tricks — Дополнительные советы и рекомендации по работе с курсором.
- Фокусирование: focus/blur — Теория и практика работы с событиями фокусировки и потери фокуса, включая обсуждение вопроса управления положением курсора.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик