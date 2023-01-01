JavaScript: перемещение курсора в конец текста input

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Быстрый ответ

Для перемещения курсора в конец текстового поля придётся воспользоваться методом setSelectionRange элемента после его фокусировки:

JS Скопировать код function placeCursorAtEnd(el) { let length = el.value.length; el.focus(); el.setSelectionRange(length, length); } // Применяем функцию к элементу ввода: placeCursorAtEnd(document.getElementById('yourTextInputId'));

Функция placeCursorAtEnd помогает быстро перенести курсор в конец текста в поле ввода DOM-элемента.

Все браузеры на все сто

Отметим, что не все браузеры поступают одинаково, кто-то из них неправильно обрабатывает фокусировку, что иногда приводит к непредсказуемым эффектам с курсором. Для того чтобы контролировать положение курсора, можно использовать setTimeout с нулевым интервалом, что дает возможность ожидать «очистки» очереди событий перед выполнением setSelectionRange .

JS Скопировать код function placeCursorAtEnd(el) { let length = el.value.length; el.focus(); setTimeout(() => { el.setSelectionRange(length, length); }, 0); }

Старые браузеры не бывают плохими

В частности, это требуется для работы с Internet Explorer. Если вы столкнулись с необходимостью поддержки этого или других устаревших браузеров, вам следует воспользоваться функцией createTextRange для управления положением курсора.

JS Скопировать код function placeCursorAtEnd(el) { let length = el.value.length; el.focus(); if (el.createTextRange) { var range = el.createTextRange(); range.collapse(true); range.moveEnd('character', length); range.moveStart('character', length); range.select(); } else if (el.setSelectionRange) { setTimeout(() => { el.setSelectionRange(length, length); }, 0); } }

Управление прокруткой в текстовых областях

Если текстовое поле поддерживает прокрутку, важно скорректировать свойство scrollTop , чтобы при перемещении курсора в конец текстовое поле автоматически проматывалось до нижнего края.

JS Скопировать код function placeCursorAtEnd(el) { let length = el.value.length; el.focus(); el.scrollTop = el.scrollHeight; setTimeout(() => { el.setSelectionRange(length, length); }, 0); }

Неожиданности в Chrome и Safari

В Chrome и Safari событие focus может вести себя нестандартно, поэтому в этих браузерах лучше использовать событие mouseup .

JS Скопировать код document.getElementById('yourTextInputId').addEventListener('mouseup', function() { this.selectionStart = this.selectionEnd = this.value.length; });

jQuery-изящность

Если вы предпочитаете jQuery, то код можно упростить до следующего вида:

JS Скопировать код $('#yourTextInputId').mouseup(function() { $(this).focus(); const length = $(this).val().length; $(this).setSelectionRange(length, length); });

Визуализация

Вообразим текстовое поле как поезд 🚂, а курсор – как рельсы 🛤️, по которым он движется.

Сначала: |🚂🚃🚃🚃|🛤️| Потом: |🚂🚃🚃🚃🛤️|

Цель задачи – перенести курсор в конец текстового поля.

JS Скопировать код // JavaScript приходит на помощь! inputElement.focus(); // "Полный вперёд!" inputElement.value = inputElement.value; // Курсор в конце

Таким образом, мы достигаем поставленной цели, перемещая курсор в конец, не меняя при этом текст в поле ввода.

Продвинутые сценарии использования и рассуждения на эту тему

Взаимодействие с динамическим контентом

Когда вам приходится работать с динамическим контентом, например, данными, полученными через AJAX, или в модальных окнах, потребуется выставлять фокус только после загрузки всего содержимого.

JS Скопировать код // Пример фокусировки с помощью jQuery после отображения модального окна $('#myModal').on('shown.bs.modal', function() { placeCursorAtEnd($('#dynamicInputId').get(0)); });

Удобство пользователя в приоритете

Для обеспечения наилучшего впечатления от работы с формами, перемещайте курсор в конец поля ввода при его активации. Это особенно актуально в случае одностраничных приложений, где элементы формы зачастую остаются между переключениями страниц.

Переиспользование кода

Следите за тем, чтобы код, который вы написали, мог быть переиспользован в различных частях вашего проекта. В фреймворках таких как Angular или React создавайте директивы или компоненты, которые включают описанную функциональность для повторного использования.

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