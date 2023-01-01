JavaScript: передача параметров по ссылке или значению?

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Быстрый ответ

В JavaScript примитивы ( string , number , boolean , null , undefined ) передаются по значению. Это значит, что функции не могут изменить исходную переменную. В отличие от них, объекты (включая массивы , функции и другие не примитивные типы) передаются по ссылке, вернее, по копии ссылки. Это дает функциям возможность модифицировать оригинальный объект.

Пример: Игра "Поменяемся именными табличками" на JavaScript

JS Скопировать код function switchNameTag(person) { person.name = "Alice"; // Всё, теперь вы Алиса } let user = { name: "Bob" }; // Знакомьтесь, Боб switchNameTag(user); // И Боб стал Алисой console.log(user.name); // Выведет "Alice" — Боб вынужден был поменять имя

Критические различия

Передача объектов в JavaScript осуществляется по копии ссылки или методом шейринга. Главное отличие в следующем:

Изменение свойства объекта внутри функции отражается на исходном объекте.

внутри функции отражается на исходном объекте. Полная перезапись объекта в функции не влияет на исходную ссылку. Это позволяет утверждать, что передача происходит именно по копии ссылки и не по ссылке в классическом понимании.

Пример:

JS Скопировать код function doppelganger(person) { person = { name: "Alice" }; // Бесполезная попытка поменяться с Алисой. } let user = { name: "Bob" }; doppelganger(user); // Боб остается Бобом. console.log(user.name); // "Bob" — исходный объект остался прежним.

Рассмотрим пограничные случаи

Пограничные случаи всегда стимулируют размышления! Вот некоторые примеры, которые often поднимают брови у разработчиков:

Изменения в вложенных объектах также распространяются, демонстрируя, что уровни вложенности не обеспечивают полной изоляции. Функции, переданные как свойства объектов или элементы массивов, сохраняют доступ к внешнему лексическому контексту. Слово встречает замыкания! Модификации массивов, этих замаскированных объектов, также влияют на их состояние за пределами функций.

Визуализация

Вот анимация, которая поможет вам лучше понять, что происходит "за кулисами" интерпретатора JavaScript.

Markdown Скопировать код // Примитивы (представьте: как простые числа или булевы значения) 📬: 📃 (123) // Отправляет копию информации. 📬: ✏️🔄 -> 📬: 📃 (456) // Изменения остаются не замеченными для копии. Исчезшие доказательства. // Объекты (чтобы было понятнее, подумайте об умном ребёнке) 📬: 📃 (*ref) // Присылает секретный код доступа к оригинальным данным. 📬: ✏️🔄 -> 📬: 📃 (*newStuff) // Все изменения видны для тех, кто имеет код доступа.

Практическое применение

Глубокое понимание механизма передачи данных в JavaScript имеет прямое практическое значение:

Свойства объектов представляют собой общедоступные заметки для всех, у кого имеется ссылка. Используйте эту особенность разумно.

для всех, у кого имеется ссылка. Используйте эту особенность разумно. При работе с новыми данными , изменение переменных внутри функции позволяет поддерживать порядок после её завершения.

, изменение переменных внутри функции позволяет поддерживать порядок после её завершения. При передаче больших объектов вы экономите память, так как используется копия ссылки, а не копия самого объекта.

Параметры функций — наши двойные агенты!

Механизм передачи параметров в JavaScript позволяет использовать и значение, и ссылку, добавляя гибкости в код:

Управление состоянием: Управляйте переменными вашего приложения как настоящий профи. Неизменность: Вы определяете, какие аспекты должны быть постоянными. Чистые функции: Защищайте свои функции от нехороших побочных эффектов.

Ваш объект – ваша командировка!

Чтобы эффективно управлять объектами в JavaScript:

Понимайте, что свойства объектов могут мутировать , в то время как ссылочные отношения остаются статичными.

, в то время как ссылочные отношения остаются статичными. Знайте, что оператор присваивания = может быть обманчивым в контексте объектов. Помните, что "игроки" могут менять команду в любой момент!

может быть обманчивым в контексте объектов. Помните, что "игроки" могут менять команду в любой момент! Каждая копия ссылки – это своего рода универсальный ключ, делающий изменение доступным для всех, кто её держит.

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