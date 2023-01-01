JavaScript библиотеки для визуализации направленных графов

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Быстрый ответ

JS Скопировать код // Vis.js позволяет быстро создавать графы. Вот как можно создать узлы графа с его помощью: const nodes = new vis.DataSet([{id: 1, label: 'Узел 1'}, {id: 2, label: 'Узел 2'}]); const edges = new vis.DataSet([{from: 1, to: 2}]); const network = new vis.Network(document.getElementById('vis-graph'), {nodes, edges}, {}); // D3.js позволяет глубоко управлять DOM. Пример создания простого силового графа представлен ниже: const links = [{source: 'Узел 1', target: 'Узел 2'}]; const nodes = [{id: 'Узел 1'}, {id: 'Узел 2'}]; const svg = d3.select('svg'), width = +svg.attr('width'), height = +svg.attr('height'); const simulation = d3.forceSimulation(nodes) .force('link', d3.forceLink(links).id(d => d.id)) .force('charge', d3.forceManyBody()) .force('center', d3.forceCenter(width / 2, height / 2)); svg.append('g').selectAll('line').data(links) .enter().append('line'); svg.append('g').selectAll('circle').data(nodes) .enter().append('circle').attr('r', 5);

Vis.js и D3.js подходят для быстрой постройки графов. В примерах выше показано, как можно создать базовый граф с использованием Vis.js и простой силовой граф с помощью D3.js. Оба инструмента отлично подходят для немедленной интеграции в ваши проекты.

Разбор JavaScript-библиотек для визуализации графов

Гибкость и интерактивность в визуализациях: D3.js

Используйте D3.js вместе с jQuery для значительного расширения возможностей работы с интерактивными визуализациями. Эта мощная библиотека открывает доступ к DOM исходя из предоставленных данных.

Работа со сложными диаграммами: GoJS

Для бизнес-приложений, где важна производительность и качество, GoJS подойдет идеально. Эта библиотека позволяет создавать интерактивные диаграммы и гарантированно отображать даже самые сложные из них.

Простые инструменты создания графов: Sigma.js и GraphDracula

Sigma.js и GraphDracula хорошо подходят для выполнения простых задач. GraphDracula особено эффективен при работе с SVG-рендерингом ориентированных графов, в то время как Sigma.js обеспечивает удобные инструменты для широкого спектра задач.

Масштабируемые решения для визуализации графов: yFiles для HTML

Если вам предстоит работать со сложными структурами и проводить углубленный анализ данных, yFiles для HTML предоставит вам надежные инструменты с продвинутыми алгоритмами анализа графов.

Аналитика и персонализация графов: Cytoscape.js

Библиотека Cytoscape.js сочетает мощные аналитические инструменты и обширные возможности настройки, что делает ее идеальным выбором для проектов, где требуется детализированная персонализация визуализаций.

Ориентированные решения: выбор библиотек, основанный на конкретных задачах

Интерактивный анализ сетей: Cytoscape.js

Cytoscape.js отличается интуитивно понятным API, который идеально подходит для биологических исследований и работы с интерактивными данными.

Документы, определяемые данными: D3.js

Когда речь идет о манипулировании документами на основе данных, D3.js является незаменимым инструментом, так как позволяет напрямую взаимодействовать с DOM, обеспечивая высокий уровень интерактивности и детализации.

Трехмерные визуализации: Three.js

Если вам требуется создать динамичную трехмерную визуализацию данных, Three.js предложит вам для этого необходимые инструменты.

Выбор с учетом сложности задачи

Обширная поддержка алгоритмов: yFiles

Если ваш проект требует глубокого анализа и автоматизированных алгоритмов размещения графов, стоит обратить внимание на yFiles.

Гибкая настройка и управление: JavaScript InfoVis Toolkit

Если вам нужно полностью контролировать стиль и управление графом, JavaScript InfoVis Toolkit предложит вам широкий набор настроек и возможностей для интеграции обработчиков событий и динамического взаимодействия с узлами.

Простота и увлекательность: Sigma.js

Если важна простота работы с графами и, например, возможность перетаскивания узлов, обратите внимание на Sigma.js, который делает интерактивность еще более удобной и привлекательной для пользователя.

Визуализация

Библиотеки для визуализации графов на JavaScript уникальны и каждая соответствует своему специальному назначению, зависящему от ее функциональности, эффективности и гибкости.

Markdown Скопировать код Ваш выбор: D3.js ☆☆☆☆☆ – Комплексное решение: гибкость, но требует обучения. Sigma.js ☆☆☆ – Простота: подходит для базовых графов без излишеств. Cytoscape.js ☆☆☆☆ – Аналитический инструмент: превосходно для биологических сетей с богатыми функциональными возможностями. Vis.js ☆☆☆ – Компактность: обеспечивает быстрое создание графов. Three.js ☆☆☆☆ – Новаторство: идеально для динамичных 3D-визуализаций.

Выбирайте ту библиотеку, которая наиболее полно отвечает потребностям вашего проекта.

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