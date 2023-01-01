Извлечение последних символов из строки в JavaScript

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы получить последние n символов из строки, примените метод .slice(-n) :

JS Скопировать код let str = 'ExampleString'; let lastN = str.slice(-5); // вернет 'tring'

Если n больше длины строки, метод вернет целую строку — без неожиданных сюрпризов!

Извлечение определенных символов с конца строки

Для извлечения конкретного количества символов с конца строки используйте метод .slice() с отрицательными индексами. Необходимы ли вам последние пять символов? Это совсем просто:

JS Скопировать код let lastFive = str.slice(-5); // В результате будет 'tring'

Если n больше длины строки, метод .slice(-n) спокойно возвращают текущую строку.

Позвольте символам увидеть свет рампы

Иногда требуется извлечь символы, расположенные после определенного символа-разделителя, например, нижнего подчеркивания. В этом случае нам помогут .split().pop() :

JS Скопировать код let divaString = 'underscore_centric'; let lastAct = divaString.split('_').pop(); // на получаем 'centric'

Другие методы на сцене

Если вам более удобно работать с начальной позицией для извлечения, используйте .substring() вместо .slice() . Метод .substr() , который позволял задавать количество извлекаемых символов, стал устаревшим:

JS Скопировать код // Пример с .substring() let position = str.length – 5; let lastFiveViaSubstring = str.substring(position); // работает также как и .slice(-5) // Забудьте о .substr(), он уже не востребован 🕺 let lastFiveViaSubstr = str.substr(-5); // Не рекомендуется повторять это!

Как избежать неудач

Обращение с крайними случаями извлечения символов напоминает хождение по полу, усеянному банановыми кожурами:

Строка короче n : метод .slice(-n) вернет всю строку, так что о вас нет причин для беспокойства.

: метод вернет всю строку, так что о вас нет причин для беспокойства. Пустая строка : врезультате вы получите пустую строку, что вполне ожидаемо.

: врезультате вы получите пустую строку, что вполне ожидаемо. Не строковой ввод: Перед использованием убедитесь, что входные данные были преобразованы в строку, чтобы избежать ошибок.

Производительность: за пределами прямого назначения

При обработке больших строк, где критична производительность, запомните, что .slice() и .substring() обладают схожей эффективностью в большинстве окружений JavaScript. Однако, если каждая миллисекунда имеет значение, проведите индивидуальные производительностные тесты для ваших задач.

Погружение в методы работы со строками

Как .slice() , так и .substr() поддерживают отрицательные индексы, в отличие от .substring() . В свою очередь .substring() ожидает второй аргумент в виде конечного индекса, в то время как .substr() интерпретирует его как количество извлекаемых символов:

JS Скопировать код // substring: указываем начальный и конечный индексы let subStrExample = str.substring(2, 5); // "ample" // substr: указываем начальный индекс и длину let substrExample = str.substr(2, 5); // "ampleS" (внезапный S!)

Экскурс по 'стране строк'

Каждый метод извлечения символов из строки – это уникальное представление со своими условностями и особенностями.

Грандиозное открытие занавеса с помощью метода substring

JS Скопировать код let sampleScript = "CurtainCall"; let grandFinale = sampleScript.substring(sampleScript.length – 4); // "Call"

На грани... Но все под контролем!

JS Скопировать код let understudy = "Extra"; let roleLength = 10; // Нет причины для беспокойства! // Положитесь на надежный .slice(): let perhapsMoreThanExtra = understudy.slice(-roleLength); // "Extra"

Неожиданный гость

JS Скопировать код let oneManShow = "Monologue"; let surpriseCharacter = oneManShow.substr(6); // "ogue" (Кто этот 'ogue'?)

Полезные материалы