Извлечение GET-параметров из URL в JavaScript: советы и трюки
Быстрый ответ
Для получения GET-параметров используйте объект
URLSearchParams:
let params = new URLSearchParams(document.location.search);
let value = params.get('key'); // 'key' – это имя целевого параметра
Таким образом можно извлечь значение параметра 'key' из строки запроса URL. Просто и быстро!
Когда в глазах мелькают сложные запросы
Если перед вами встаёт задача работы с URL, где представлена запутанная строка запроса, обратитесь к инструментам JavaScript:
let searchParams = window.location.search.substr(1).split('&');
let queryParams = {};
for (let param of searchParams) {
let [key, value] = param.split('=');
queryParams[key] = decodeURIComponent(value || "");
}
Такой подход позволяет преобразовать строку запроса в объект, а затем можно начинать расшифровывать параметры.
Безопасность прежде всего: вопросы безопасности
Всегда помните правило: "Никогда не доверяйте URL":
if(queryParams.hasOwnProperty('userInput')) {
let userInput = queryParams['userInput'];
// Обязательно очистите userInput перед его использованием!
}
Всегда проверяйте входные данные, чтобы ваше приложение было защищено от вредоносных атак.
Визуализация
Представьте себе, что вы — смотритель набора ключей🗝️ на празднике замков🎡, где ключи ассоциируются с параметрами. Ваша задача – помогать людям открыть их закрытые шкатулки🎁 с известными как URL:
URL: http://somelocksmithcarnival.com?🔑key1=value1&🔑key2=value2
С использованием JavaScript вы без проблем подобрали ключ ко всем значениям:
const params = new URLSearchParams(window.location.search);
let box1 = params.get('key1'); // 🔑key1 открывает замок 'value1'
let box2 = params.get('key2'); // 🔑key2 открывает замок 'value2'
Владение ремеслом: парсинг вручную
Иногда приходится брать вещи в свои руки и делать всё самостоятельно:
function transformToAssocArray(query) {
if (!query) return {};
return query.split('&').reduce((params, param) => {
let [key, value] = param.split('=');
params[key] = value ? decodeURIComponent(value.replace('+', ' ')) : '';
return params;
}, {});
}
let queryParams = transformToAssocArray(window.location.search.substr(1));
Ручной парсинг учитывает обработку пустых или некорректных строк запросов.
Развиваем наш гибкий мир: добавление и манипулирование параметрами
Вы можете воспользоваться
URLSearchParams для добавления и изменения параметров:
params.append('newParam', 'newValue'); // добавляем новый параметр 'newParam' со значением 'newValue'
params.set('existingParam', 'updatedValue'); // обновляем имеющийся параметр 'existingParam'
Отправляемся в гиперпространство: использование объекта window.location
Для охвата большего количества возможностей в области
window.location знакомьтесь со следующими элементами:
let currentUrl = window.location.href; // текущий URL
let pathname = window.location.pathname; // путь до ресурса
let hash = window.location.hash; // якорь URL
Применяйте эти возможности для успешного решения программных задач и получения нужной информации.
Полезные материалы
- Window: location property – Веб-API | MDN — Всё, что вам требуется знать об объекте
location.
- Как можно получить параметры строки запроса в JavaScript? – Stack Overflow — Многообразие подходов к работе со строками запросов.
- Как получить GET-параметры URL с помощью JavaScript — SitePoint — Простые стратегии извлечения GET-параметров из URL.
- Получение переменных URL | CSS-Tricks — Полезное руководство для работы с параметрами URL.
- Объекты URL — Поглубже исследуем объект
URL.
- GitHub – sindresorhus/query-string: Обработка и формирование строк запросов — Универсальный инструмент для взаимодействия со строками запросов.
- URLSearchParams – Веб-API | MDN — Золотой стандарт в API
URLSearchParams.