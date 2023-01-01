Извлечение GET-параметров из URL в JavaScript: советы и трюки

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Быстрый ответ

Для получения GET-параметров используйте объект URLSearchParams :

JS Скопировать код let params = new URLSearchParams(document.location.search); let value = params.get('key'); // 'key' – это имя целевого параметра

Таким образом можно извлечь значение параметра 'key' из строки запроса URL. Просто и быстро!

Когда в глазах мелькают сложные запросы

Если перед вами встаёт задача работы с URL, где представлена запутанная строка запроса, обратитесь к инструментам JavaScript:

JS Скопировать код let searchParams = window.location.search.substr(1).split('&'); let queryParams = {}; for (let param of searchParams) { let [key, value] = param.split('='); queryParams[key] = decodeURIComponent(value || ""); }

Такой подход позволяет преобразовать строку запроса в объект, а затем можно начинать расшифровывать параметры.

Безопасность прежде всего: вопросы безопасности

Всегда помните правило: "Никогда не доверяйте URL":

JS Скопировать код if(queryParams.hasOwnProperty('userInput')) { let userInput = queryParams['userInput']; // Обязательно очистите userInput перед его использованием! }

Всегда проверяйте входные данные, чтобы ваше приложение было защищено от вредоносных атак.

Визуализация

Представьте себе, что вы — смотритель набора ключей🗝️ на празднике замков🎡, где ключи ассоциируются с параметрами. Ваша задача – помогать людям открыть их закрытые шкатулки🎁 с известными как URL:

Markdown Скопировать код URL: http://somelocksmithcarnival.com?🔑key1=value1&🔑key2=value2

С использованием JavaScript вы без проблем подобрали ключ ко всем значениям:

JS Скопировать код const params = new URLSearchParams(window.location.search); let box1 = params.get('key1'); // 🔑key1 открывает замок 'value1' let box2 = params.get('key2'); // 🔑key2 открывает замок 'value2'

Владение ремеслом: парсинг вручную

Иногда приходится брать вещи в свои руки и делать всё самостоятельно:

JS Скопировать код function transformToAssocArray(query) { if (!query) return {}; return query.split('&').reduce((params, param) => { let [key, value] = param.split('='); params[key] = value ? decodeURIComponent(value.replace('+', ' ')) : ''; return params; }, {}); } let queryParams = transformToAssocArray(window.location.search.substr(1));

Ручной парсинг учитывает обработку пустых или некорректных строк запросов.

Развиваем наш гибкий мир: добавление и манипулирование параметрами

Вы можете воспользоваться URLSearchParams для добавления и изменения параметров:

JS Скопировать код params.append('newParam', 'newValue'); // добавляем новый параметр 'newParam' со значением 'newValue' params.set('existingParam', 'updatedValue'); // обновляем имеющийся параметр 'existingParam'

Отправляемся в гиперпространство: использование объекта window.location

Для охвата большего количества возможностей в области window.location знакомьтесь со следующими элементами:

JS Скопировать код let currentUrl = window.location.href; // текущий URL let pathname = window.location.pathname; // путь до ресурса let hash = window.location.hash; // якорь URL

Применяйте эти возможности для успешного решения программных задач и получения нужной информации.

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