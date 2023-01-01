Исправляем проблему с Bootstrap modal: появление под фоном

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Быстрый ответ

Если ваше модальное окно в Bootstrap скрыто под фоном, измените Z-индекс у самого окна и его фона следующим образом:

CSS Скопировать код .modal-backdrop { z-index: 1040; /* Я на подиуме! */ } .modal { z-index: 1050; // Освободите мне проход, сейчас я в центре внимания! }

Эти CSS-стили помогут удержать модальное окно на переднем плане всех элементов страницы.

Анализ позиционирования элемента

Следует избегать размещения модального окна внутри элемента с атрибутами position: fixed или position: relative; . Они могут привести к неправильному позиционированию окна. Рекомендуется размещать блок с классом .modal в конце тега body ( </body> ).

Особенности наложения по z-index

Обратите внимание, что z-index работает только с элементами, у которых определено позиционирование ( position: absolute , position: relative или position: fixed ). Значение position: static; не учитывается. Убедитесь, что модальное окно или его контейнер не используют значение position: static .

Проверка версий

Версии Bootstrap CSS и Bootstrap JS должны совпадать. В случае несоответствия версий может возникнуть непредсказуемое поведение модального окна.

Визуализация

Изначально, без наших исправлений, модальное окно Bootstrap оставалось скрытым:

Markdown Скопировать код До: Прожектор | Модальное окно (скрыто)

Но наши изменения в z-index CSS вынесли его на передний план:

CSS Скопировать код .modal { z-index: 1040; } /* "Я вижу тебя!" */

Теперь модальное окно ясно и отчетливо видно пользователю:

Markdown Скопировать код После: Модальное окно (видимое) | Прожектор

Игра в прятки закончена: модальное окно теперь в центре внимания!

Дополнительные решения

Перемещение модального окна к элементу body

В некоторых случаях модальному окну удобнее находиться ближе к краю страницы. Для этого можно использовать jQuery:

JS Скопировать код $(".modal").appendTo("body"); // "Кто сказал, что без <body> нельзя?"

Такое перемещение обычно помогает решить проблемы со старыми слоями z-index.

Удаление конфликтующих свойств CSS

Если у соседних элементов некорректные свойства позиционирования, рекомендуется их удалить или переопределить так, чтобы не нарушить общую структуру стилей ваших страниц.

Атрибут data-backdrop и его роль

Иногда для решения проблемы достаточно просто убрать фон, установив атрибут data-backdrop в значение "false" :

HTML Скопировать код <div class="modal" data-backdrop="false"> <!-- Содержимое модального окна --> </div>

Дополнительные способы устранения проблем с наложением

Перемещение div модального окна

Иногда достаточно переместить div за пределы элементов с сложным стеком z-index, чтобы модальное окно отображалось корректно. За счёт такого перемещения, modal получает больше свободы:

HTML Скопировать код <!-- Переместите этот div прямо перед закрывающим тегом body --> <div class="modal" ...></div> </body>

Обновление Bootstrap

Иногда лучшее решение – это обновить Bootstrap до последней стабильной версии. Обновление может исправить множество возникших проблем.

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