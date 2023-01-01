Исправляем проблему с Bootstrap modal: появление под фоном#Веб-разработка #CSS и верстка #Bootstrap
Быстрый ответ
Если ваше модальное окно в Bootstrap скрыто под фоном, измените Z-индекс у самого окна и его фона следующим образом:
.modal-backdrop {
z-index: 1040; /* Я на подиуме! */
}
.modal {
z-index: 1050; // Освободите мне проход, сейчас я в центре внимания!
}
Эти CSS-стили помогут удержать модальное окно на переднем плане всех элементов страницы.
Анализ позиционирования элемента
Следует избегать размещения модального окна внутри элемента с атрибутами
position: fixed или
position: relative;. Они могут привести к неправильному позиционированию окна. Рекомендуется размещать блок с классом
.modal в конце тега
body (
</body>).
Особенности наложения по z-index
Обратите внимание, что z-index работает только с элементами, у которых определено позиционирование (
position: absolute,
position: relative или
position: fixed). Значение
position: static; не учитывается. Убедитесь, что модальное окно или его контейнер не используют значение
position: static.
Проверка версий
Версии Bootstrap CSS и Bootstrap JS должны совпадать. В случае несоответствия версий может возникнуть непредсказуемое поведение модального окна.
Визуализация
Изначально, без наших исправлений, модальное окно Bootstrap оставалось скрытым:
До: Прожектор | Модальное окно (скрыто)
Но наши изменения в z-index CSS вынесли его на передний план:
.modal { z-index: 1040; } /* "Я вижу тебя!" */
Теперь модальное окно ясно и отчетливо видно пользователю:
После: Модальное окно (видимое) | Прожектор
Игра в прятки закончена: модальное окно теперь в центре внимания!
Дополнительные решения
Перемещение модального окна к элементу body
В некоторых случаях модальному окну удобнее находиться ближе к краю страницы. Для этого можно использовать jQuery:
$(".modal").appendTo("body"); // "Кто сказал, что без <body> нельзя?"
Такое перемещение обычно помогает решить проблемы со старыми слоями z-index.
Удаление конфликтующих свойств CSS
Если у соседних элементов некорректные свойства позиционирования, рекомендуется их удалить или переопределить так, чтобы не нарушить общую структуру стилей ваших страниц.
Атрибут data-backdrop и его роль
Иногда для решения проблемы достаточно просто убрать фон, установив атрибут
data-backdrop в значение
"false":
<div class="modal" data-backdrop="false">
<!-- Содержимое модального окна -->
</div>
Дополнительные способы устранения проблем с наложением
Перемещение div модального окна
Иногда достаточно переместить div за пределы элементов с сложным стеком z-index, чтобы модальное окно отображалось корректно. За счёт такого перемещения, modal получает больше свободы:
<!-- Переместите этот div прямо перед закрывающим тегом body -->
<div class="modal" ...></div>
</body>
Обновление Bootstrap
Иногда лучшее решение – это обновить Bootstrap до последней стабильной версии. Обновление может исправить множество возникших проблем.
Полезные материалы
- Модальное окно · Bootstrap — официальная документация Bootstrap 4 по разработке модальных окон.
- Модальное окно Bootstrap оказывается под фоном – Stack Overflow — обсуждение проблем с z-index и отображением модального окна на Stack Overflow.
- z-index – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — подробный гайд по z-index в CSS на MDN.
- Модальные окна Bootstrap — справочник по созданию и настройке модальных окон Bootstrap на W3Schools.
- Codeply v2 — интерактивный пример, демонстрирующий решения проблем с z-index модального окна Bootstrap на Codeply.
- Учебное пособие | DigitalOcean — руководство по работе с модальными окнами в Bootstrap от DigitalOcean, ранее опубликованное на Scotch.io.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда