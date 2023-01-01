Использование Switch для диапазонов чисел в JavaScript

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Быстрый ответ

JS Скопировать код let x = 25; let result = x > 20 ? 'Больше 20, прекрасненько' : x > 10 ? 'Больше 10, молодец!' : 'Не более 10, всё компактно!'; console.log(result);

Тернарный оператор позволяет кратко и лаконично обрабатывать сразу несколько условий сравнения. Это более изящная и компактная альтернатива if-else.

if против switch: когда скорость имеет значение

При обработке диапазонов значений if-выражения обычно являются более эффективными, чем switch. Однако стилистика тоже важна, и некоторым разработчикам switch может казаться более привлекательным. В любом случае можно провести тестирование производительности в различных браузерах и убедиться, что со временем исполнение кода может значительно улучшаться, как это происходит, например, с Chrome в последние годы.

JS Скопировать код let value = 75; switch (true) { case (value > 50): console.log('Перевалили за 50!'); break; case (value > 20): console.log('Больше 20, на правильном пути!'); break; default: console.log('До 20 или менее, не спешите.'); }

Упорядочивайте case-выражения в правильной последовательности с учетом их сверху вниз оценки, чтобы не пропустить необходимый вариант.

Оптимизация switch: рекомендации по повышению эффективности

Switch может не всегда быть самым быстрым решением, но его производительность можно оптимизировать:

Быстрое прямое сравнение

Используйте значения, с которыми можно напрямую сравнивать, для ускорения обработки.

Расположение случаев в соответствии с их частотой появления

Самые часто происходящие сценарии размещайте в начале, чтобы сэкономить время на их обработке.

Использование пользовательских объектов для оценки

Создание объекта с критериями и функциями будет способствовать более эффективному управлению ваших условий.

JS Скопировать код let ranges = { range1: () => x > 20, range2: () => x > 10, default: () => true }; for (let key in ranges) { if (ranges[key]()) { console.log(`Совпадает с ${key}`); break; } }

Диапазоны и шаги

Используйте верхний предел и Math.floor() для определения границ, а функции создания каждого диапазона облегчат поддержку кода.

JS Скопировать код function isInRange(value, min, max) { return value >= min && value < max; } if (isInRange(value, 0, 10)) { // Код для обработки в диапазоне 0-10 } else if (isInRange(value, 10, 20)) { // Код для обработки в диапазоне 10-20 }

Визуализация «светофора»: изображения для наглядности

Можно уподобить условия светам светофора:

case value > 100 — приглашение к действию!

— приглашение к действию! case value > 50 && value <= 100 — время обдумать!

— время обдумать! case value <= 50 — стоп, изучаем внимательнее!

А если ни один из случаев не подошёл, у нас останется вариант "по умолчанию" (⏺️).

Дополнительные приёмы с switch

Следующие приёмы позволяют расширить применение switch:

Вложенные тернарные операторы

Таблицы поиска с использованием объектов или Map

Применение тернарных операторов непосредственно внутри case-выражений switch

JS Скопировать код switch (true) { case (value > 50): console.log(value > 75 ? 'Больше 75 – это высоко!' : 'От 51 до 75 – вполне хорошо!'); break; // другие условия }

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