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Использование Switch для диапазонов чисел в JavaScript
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Использование Switch для диапазонов чисел в JavaScript

#Основы JavaScript  #Операторы и выражения  #Условия и ветвления  
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Быстрый ответ

JS
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let x = 25;
let result = x > 20 ? 'Больше 20, прекрасненько' : 
             x > 10 ? 'Больше 10, молодец!' :
             'Не более 10, всё компактно!';
console.log(result);

Тернарный оператор позволяет кратко и лаконично обрабатывать сразу несколько условий сравнения. Это более изящная и компактная альтернатива if-else.

Пошаговый план для смены профессии

if против switch: когда скорость имеет значение

При обработке диапазонов значений if-выражения обычно являются более эффективными, чем switch. Однако стилистика тоже важна, и некоторым разработчикам switch может казаться более привлекательным. В любом случае можно провести тестирование производительности в различных браузерах и убедиться, что со временем исполнение кода может значительно улучшаться, как это происходит, например, с Chrome в последние годы.

JS
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let value = 75;
switch (true) {
    case (value > 50):
        console.log('Перевалили за 50!');
        break;
    case (value > 20):
        console.log('Больше 20, на правильном пути!');
        break;
    default:
        console.log('До 20 или менее, не спешите.');
}

Упорядочивайте case-выражения в правильной последовательности с учетом их сверху вниз оценки, чтобы не пропустить необходимый вариант.

Оптимизация switch: рекомендации по повышению эффективности

Switch может не всегда быть самым быстрым решением, но его производительность можно оптимизировать:

Быстрое прямое сравнение

Используйте значения, с которыми можно напрямую сравнивать, для ускорения обработки.

Расположение случаев в соответствии с их частотой появления

Самые часто происходящие сценарии размещайте в начале, чтобы сэкономить время на их обработке.

Использование пользовательских объектов для оценки

Создание объекта с критериями и функциями будет способствовать более эффективному управлению ваших условий.

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let ranges = {
    range1: () => x > 20,
    range2: () => x > 10,
    default: () => true
};

for (let key in ranges) {
    if (ranges[key]()) {
        console.log(`Совпадает с ${key}`);
        break;
    }
}

Диапазоны и шаги

Используйте верхний предел и Math.floor() для определения границ, а функции создания каждого диапазона облегчат поддержку кода.

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function isInRange(value, min, max) { return value >= min && value < max; }

if (isInRange(value, 0, 10)) {
    // Код для обработки в диапазоне 0-10
} else if (isInRange(value, 10, 20)) {
    // Код для обработки в диапазоне 10-20
}

Визуализация «светофора»: изображения для наглядности

Можно уподобить условия светам светофора:

  • case value > 100 — приглашение к действию!
  • case value > 50 && value <= 100 — время обдумать!
  • case value <= 50 — стоп, изучаем внимательнее!

А если ни один из случаев не подошёл, у нас останется вариант "по умолчанию" (⏺️).

Дополнительные приёмы с switch

Следующие приёмы позволяют расширить применение switch:

  • Вложенные тернарные операторы
  • Таблицы поиска с использованием объектов или Map
  • Применение тернарных операторов непосредственно внутри case-выражений switch
JS
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switch (true) {
    case (value > 50):
        console.log(value > 75 ? 'Больше 75 – это высоко!' : 'От 51 до 75 – вполне хорошо!');
        break;
    // другие условия
}

Полезные материалы

  1. Руководство по использованию switch в JavaScript на MDN
  2. Использование switch с несколькими кейсами – Stack Overflow
  3. Инструкция по применению switch – W3Schools
  4. Обзор switch-case – TutorialsPoint
  5. Создание уникального идентификатора в JavaScript – GitHub Gist
  6. Написание чистого кода с использованием таблиц поиска в JavaScript – Codeburst
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Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

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