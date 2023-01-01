Использование Switch для диапазонов чисел в JavaScript#Основы JavaScript #Операторы и выражения #Условия и ветвления
Быстрый ответ
let x = 25;
let result = x > 20 ? 'Больше 20, прекрасненько' :
x > 10 ? 'Больше 10, молодец!' :
'Не более 10, всё компактно!';
console.log(result);
Тернарный оператор позволяет кратко и лаконично обрабатывать сразу несколько условий сравнения. Это более изящная и компактная альтернатива if-else.
if против switch: когда скорость имеет значение
При обработке диапазонов значений if-выражения обычно являются более эффективными, чем switch. Однако стилистика тоже важна, и некоторым разработчикам switch может казаться более привлекательным. В любом случае можно провести тестирование производительности в различных браузерах и убедиться, что со временем исполнение кода может значительно улучшаться, как это происходит, например, с Chrome в последние годы.
let value = 75;
switch (true) {
case (value > 50):
console.log('Перевалили за 50!');
break;
case (value > 20):
console.log('Больше 20, на правильном пути!');
break;
default:
console.log('До 20 или менее, не спешите.');
}
Упорядочивайте case-выражения в правильной последовательности с учетом их сверху вниз оценки, чтобы не пропустить необходимый вариант.
Оптимизация switch: рекомендации по повышению эффективности
Switch может не всегда быть самым быстрым решением, но его производительность можно оптимизировать:
Быстрое прямое сравнение
Используйте значения, с которыми можно напрямую сравнивать, для ускорения обработки.
Расположение случаев в соответствии с их частотой появления
Самые часто происходящие сценарии размещайте в начале, чтобы сэкономить время на их обработке.
Использование пользовательских объектов для оценки
Создание объекта с критериями и функциями будет способствовать более эффективному управлению ваших условий.
let ranges = {
range1: () => x > 20,
range2: () => x > 10,
default: () => true
};
for (let key in ranges) {
if (ranges[key]()) {
console.log(`Совпадает с ${key}`);
break;
}
}
Диапазоны и шаги
Используйте верхний предел и
Math.floor() для определения границ, а функции создания каждого диапазона облегчат поддержку кода.
function isInRange(value, min, max) { return value >= min && value < max; }
if (isInRange(value, 0, 10)) {
// Код для обработки в диапазоне 0-10
} else if (isInRange(value, 10, 20)) {
// Код для обработки в диапазоне 10-20
}
Визуализация «светофора»: изображения для наглядности
Можно уподобить условия светам светофора:
case value > 100— приглашение к действию!
case value > 50 && value <= 100— время обдумать!
case value <= 50— стоп, изучаем внимательнее!
А если ни один из случаев не подошёл, у нас останется вариант "по умолчанию" (⏺️).
Дополнительные приёмы с switch
Следующие приёмы позволяют расширить применение switch:
- Вложенные тернарные операторы
- Таблицы поиска с использованием объектов или Map
- Применение тернарных операторов непосредственно внутри case-выражений switch
switch (true) {
case (value > 50):
console.log(value > 75 ? 'Больше 75 – это высоко!' : 'От 51 до 75 – вполне хорошо!');
break;
// другие условия
}
Полезные материалы
- Руководство по использованию switch в JavaScript на MDN
- Использование switch с несколькими кейсами – Stack Overflow
- Инструкция по применению switch – W3Schools
- Обзор switch-case – TutorialsPoint
- Создание уникального идентификатора в JavaScript – GitHub Gist
- Написание чистого кода с использованием таблиц поиска в JavaScript – Codeburst
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик