Идентификация загрузки веб-страницы: в iframe или браузере

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Быстрый ответ

Вы можете определить, загружена ваша веб-страница в iframe или напрямую в окне браузера, применив следующий код на JavaScript:

JS Скопировать код const isInIframe = window !== window.parent;

Значение переменной isInIframe будет true , если страница отображается внутри iframe, и false в противном случае. Но стоит отметить, что есть некоторые особенности, связанные с различными условиями загрузки страниц, которые требуют более тщательного анализа.

Ограничения кросс-доменных запросов и определение iframe

Политика одного источника (Same-Origin Policy) накладывает ограничения на работу с iframe. Если ваш iframe и родительский документ расположены на разных доменах, доступ к window.parent может быть ограничен по причинам безопасности. Но можно применить следующею стратегию обхода:

JS Скопировать код let isInIframe; try { isInIframe = window.self !== window.top; } catch (e) { isInIframe = true; // Если доступ воспрещен, значит, мы, скорее всего, в iframe. }

Этот приём помогает минимизировать риск исключений, связанных с ограничениями кросс-доменного взаимодействия.

Использование frameElement для определения iframe

Еще один способ — использование свойства window.frameElement , которое возвращает null , если окно не является iframe:

JS Скопировать код const isInIframe = window.frameElement != null;

Если при обращении к window.frameElement iframe размещён на другом домене, может возникнуть ошибка из-за кросс-доменных ограничений!

Визуализация

Представьте себе следующую аналогию:

JS Скопировать код if (window.self === window.top) { console.log("Праздник в главном здании!"); // 🏠✅ } else { console.log("Отдых в гостевой комнате"); // 🏠🛏❗️ }

➡ window.self соответствует положению в главном здании, то есть в главном окне.

➡ window.top соответствует всей территории, то есть окну самого верхнего уровня.

Markdown Скопировать код Прямой доступ (🔓🌐): 🏠 ✅ | Вы на празднике в главном здании. Внутри <iframe> (🔒🖼️): 🏠🛏 ❗️ | Вы отдыхаете в гостевой комнате, то есть в iframe.

Сама суть вопроса — понять, где происходит действие (событие).

Разработка приложений, поддерживающих iframe

При разработке приложений, которые могут функционировать как автономно, так и внутри iframe, следует учитывать некоторые нюансы:

Пользовательский опыт : внутри iframe может потребоваться иная организация интерфейса для оптимизации навигации.

: внутри iframe может потребоваться иная организация интерфейса для оптимизации навигации. Функциональность : некоторые функции могут потребовать полного управления окном; понимание контекста помогает в управлении ими.

: некоторые функции могут потребовать полного управления окном; понимание контекста помогает в управлении ими. Производительность: приложение, работающее внутри iframe, может столкнуться с ограничениями по производительности из-за меньших доступных ресурсов.

Адаптация поведения приложения исходя из контекста загрузки

Приложение может требоваться настроить поведение в зависимости от того, в каком контексте оно загружено. Пример подобной настройки:

JS Скопировать код if (window !== window.parent) { // Мы в iframe. Произведем корректировки. adaptToIframe(); } else { // Загрузка произошла напрямую. Разворачиваем функционал на полную катушку. adaptToDirectLoad(); }

Это важно особенно для приложений, работающих на платформах типа Facebook Canvas.

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