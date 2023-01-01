Идентификация загрузки веб-страницы: в iframe или браузере#Разное
Быстрый ответ
Вы можете определить, загружена ваша веб-страница в iframe или напрямую в окне браузера, применив следующий код на JavaScript:
const isInIframe = window !== window.parent;
Значение переменной
isInIframe будет
true, если страница отображается внутри iframe, и
false в противном случае. Но стоит отметить, что есть некоторые особенности, связанные с различными условиями загрузки страниц, которые требуют более тщательного анализа.
Ограничения кросс-доменных запросов и определение iframe
Политика одного источника (Same-Origin Policy) накладывает ограничения на работу с iframe. Если ваш iframe и родительский документ расположены на разных доменах, доступ к
window.parent может быть ограничен по причинам безопасности. Но можно применить следующею стратегию обхода:
let isInIframe;
try {
isInIframe = window.self !== window.top;
} catch (e) {
isInIframe = true; // Если доступ воспрещен, значит, мы, скорее всего, в iframe.
}
Этот приём помогает минимизировать риск исключений, связанных с ограничениями кросс-доменного взаимодействия.
Использование frameElement для определения iframe
Еще один способ — использование свойства
window.frameElement, которое возвращает
null, если окно не является iframe:
const isInIframe = window.frameElement != null;
Если при обращении к
window.frameElement iframe размещён на другом домене, может возникнуть ошибка из-за кросс-доменных ограничений!
Визуализация
Представьте себе следующую аналогию:
if (window.self === window.top) {
console.log("Праздник в главном здании!"); // 🏠✅
} else {
console.log("Отдых в гостевой комнате"); // 🏠🛏❗️
}
➡
window.self соответствует положению в главном здании, то есть в главном окне.
➡
window.top соответствует всей территории, то есть окну самого верхнего уровня.
Прямой доступ (🔓🌐): 🏠 ✅ | Вы на празднике в главном здании.
Внутри <iframe> (🔒🖼️): 🏠🛏 ❗️ | Вы отдыхаете в гостевой комнате, то есть в iframe.
Сама суть вопроса — понять, где происходит действие (событие).
Разработка приложений, поддерживающих iframe
При разработке приложений, которые могут функционировать как автономно, так и внутри iframe, следует учитывать некоторые нюансы:
- Пользовательский опыт: внутри iframe может потребоваться иная организация интерфейса для оптимизации навигации.
- Функциональность: некоторые функции могут потребовать полного управления окном; понимание контекста помогает в управлении ими.
- Производительность: приложение, работающее внутри iframe, может столкнуться с ограничениями по производительности из-за меньших доступных ресурсов.
Адаптация поведения приложения исходя из контекста загрузки
Приложение может требоваться настроить поведение в зависимости от того, в каком контексте оно загружено. Пример подобной настройки:
if (window !== window.parent) {
// Мы в iframe. Произведем корректировки.
adaptToIframe();
} else {
// Загрузка произошла напрямую. Разворачиваем функционал на полную катушку.
adaptToDirectLoad();
}
Это важно особенно для приложений, работающих на платформах типа Facebook Canvas.
Полезные материалы
- Window: frameElement property – Web APIs | MDN — обращение к функционалу родительского окна из iframe.
- HTML iframe tag – W3Schools — полное руководство по использованию тэга iframe в HTML.
- Play safely in sandboxed IFrames | Articles | web.dev — об использовании iframe в "песочнице" ради безопасности.
- Same-origin policy – Security on the web | MDN — базовые принципы веб-безопасности для избегания междоменных атак.
- RFC 6454 – The Web Origin Concept – IETF — техническое описание концепции происхождения в Интернете.
- HTML Standard — объяснение контекстов просмотра в HTML.
- Web Security Context: User Interface Guidelines – W3C — руководство W3C по контексту безопасности пользовательских интерфейсов.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы