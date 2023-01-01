Генерация уникального хеша из строки на JavaScript

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Быстрый ответ

Для получения хеша строки с помощью алгоритма SHA-256 в JavaScript, можно воспользоваться методом SubtleCrypto.digest() из Web Crypto API:

JS Скопировать код async function getSHA256Hash(str) { const buf = new TextEncoder().encode(str); const digest = await crypto.subtle.digest('SHA-256', buf); return Array.from(new Uint8Array(digest)) .map(b => b.toString(16).padStart(2, '0')) .join(''); } // Вот так можно этот код применить: getSHA256Hash('example').then(console.log); // Выведет уникальный хеш для строки 'example'

В данном примере код отрабатывает вычисление SHA-256 хеша строки, а затем возвращает его в шестнадцатеричном представлении.

Методы хеширования на клиентской стороне

На клиентской стороне, помимо SubtleCrypto.digest() , существуют другие методы хеширования, которые пригодятся в решении более простых задач, где криптографическая надежность не является приоритетом:

Использование String.prototype.hashCode

Этот способ создания хеша из строки подходит для выполнения клиентских задач:

JS Скопировать код String.prototype.hashCode = function() { let hash = 0; for (let i = 0; i < this.length; i++) { const chr = this.charCodeAt(i); hash = ((hash << 5) – hash) + chr; hash |= 0; // Преобразовываем к 32-битному целому числу } return hash; }; // Для примера: console.log("Answer42".hashCode()); // Вернёт: 7291972

Однако, если в работе необходимо воспользоваться конфиденциальными данными, этот метод не стоит использовать, поскольку он не обладает криптографической надежностью.

Использование BigInt и Math.imul

С помощью BigInt и Math.imul , можно получить хеш, диапазон значений которого гораздо шире:

JS Скопировать код function bigIntHash(str, seed = 0) { const prime = 31n; let hash = BigInt(seed); for (let i = 0; i < str.length; i++) { const charCode = BigInt(str.charCodeAt(i)); hash = hash * prime + charCode; } return hash.toString(); } // Пример использования: console.log(bigIntHash("YourNameHere")); // Вернёт огромное число

Операции с BigInt могут оказаться более медленными, но они позволяют создавать хеши с широким диапазоном значений.

Применение хеш-функции FNV-1a

Хеш-функция FNV-1a – это комбинация равномерного распределения значений и хорошей производительности:

JS Скопировать код function fnv1aHash(str) { const prime = 0x811C9DC5; let hash = prime; for (let i = 0; i < str.length; i++) { hash ^= str.charCodeAt(i); hash += (hash << 1) + (hash << 4) + (hash << 7) + (hash << 8) + (hash << 24); } return hash >>> 0; } // Посмотрим на примере: console.log(fnv1aHash("NowIsTheTime")); // Результат можно увидеть в консоли!

Мастерство хеширования: меньше значит больше

Выбор наилучшего метода хеширования требует внимательной оценки:

Преобразование символов в значения ASCII упрощает работу большинства алгоритмов хеширования.

упрощает работу большинства алгоритмов хеширования. Используя функцию reduce , можно элегантно вычислить хеш из массива или строки.

, можно элегантно вычислить хеш из массива или строки. Управление массивами: Стоит стремиться обрабатывать байтовые массивы как можно дольше до их преобразования в шестнадцатеричные строки. Это помогает снизить накладные расходы (overhead).

Так применяется функция reduce в JavaScript:

JS Скопировать код function reducedHash(str) { return str.split("").reduce((acc, char) => { return ((acc << 5) – acc) + char.charCodeAt(0); }, 0); } // Посмотрим на пример: console.log(reducedHash("reducedHash")); // Результат интересен!

Рассуждения по оптимизированному хешированию

Выполняя создание функции хеширования в JavaScript, учитывайте следующие особенности:

Совместимость с браузерами : Проверьте, поддерживается ли выбранный метод хеширования во всех браузерах, которые вам важны.

: Проверьте, поддерживается ли выбранный метод хеширования во всех браузерах, которые вам важны. Эффект лавины : Хорошая хеш-функция должна обладать этим свойством – самые малые изменения во входных данных приводят к кардинальным изменениям в результате.

: Хорошая хеш-функция должна обладать этим свойством – самые малые изменения во входных данных приводят к кардинальным изменениям в результате. Семена хеша: Не забывайте о возможности изменять «семена» для получения разных результатов при одинаковых входных параметрах.

Визуализация

Процесс генерации хеша строки можно уподобить процессу готовки блюда:

Markdown Скопировать код Оригинальный рецепт (📄): "Hello World"

Добавляем специи (выбранную нами хеш-функцию):

Markdown Скопировать код 📄 + 🌿 (Добавляем функцию хеширования) -> 🥣 (Проводим смешивание)

Получаем готовое блюдо (конечный хеш):

Markdown Скопировать код 🥣 Превращаем в 🍲: "5eb63bbbe01eeed093cb22bb8f5acdc3"

Таким же образом, как на основе рецепта и специй получается блюдо, компоненты ("Hello World") и функция хеширования (специи) будут возвращать уникальное блюдо (хеш), чтобы восстановить исходный рецепт по нему окажется затруднительно.

Использование хешей с учетом безопасности