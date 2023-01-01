Генерация уникального хеша из строки на JavaScript#Основы JavaScript #Строки и шаблонные литералы #Алгоритмы
Быстрый ответ
Для получения хеша строки с помощью алгоритма SHA-256 в JavaScript, можно воспользоваться методом
SubtleCrypto.digest() из Web Crypto API:
async function getSHA256Hash(str) {
const buf = new TextEncoder().encode(str);
const digest = await crypto.subtle.digest('SHA-256', buf);
return Array.from(new Uint8Array(digest))
.map(b => b.toString(16).padStart(2, '0'))
.join('');
}
// Вот так можно этот код применить:
getSHA256Hash('example').then(console.log); // Выведет уникальный хеш для строки 'example'
В данном примере код отрабатывает вычисление SHA-256 хеша строки, а затем возвращает его в шестнадцатеричном представлении.
Методы хеширования на клиентской стороне
На клиентской стороне, помимо
SubtleCrypto.digest(), существуют другие методы хеширования, которые пригодятся в решении более простых задач, где криптографическая надежность не является приоритетом:
Использование String.prototype.hashCode
Этот способ создания хеша из строки подходит для выполнения клиентских задач:
String.prototype.hashCode = function() {
let hash = 0;
for (let i = 0; i < this.length; i++) {
const chr = this.charCodeAt(i);
hash = ((hash << 5) – hash) + chr;
hash |= 0; // Преобразовываем к 32-битному целому числу
}
return hash;
};
// Для примера:
console.log("Answer42".hashCode()); // Вернёт: 7291972
Однако, если в работе необходимо воспользоваться конфиденциальными данными, этот метод не стоит использовать, поскольку он не обладает криптографической надежностью.
Использование BigInt и Math.imul
С помощью
BigInt и
Math.imul, можно получить хеш, диапазон значений которого гораздо шире:
function bigIntHash(str, seed = 0) {
const prime = 31n;
let hash = BigInt(seed);
for (let i = 0; i < str.length; i++) {
const charCode = BigInt(str.charCodeAt(i));
hash = hash * prime + charCode;
}
return hash.toString();
}
// Пример использования:
console.log(bigIntHash("YourNameHere")); // Вернёт огромное число
Операции с
BigInt могут оказаться более медленными, но они позволяют создавать хеши с широким диапазоном значений.
Применение хеш-функции FNV-1a
Хеш-функция FNV-1a – это комбинация равномерного распределения значений и хорошей производительности:
function fnv1aHash(str) {
const prime = 0x811C9DC5;
let hash = prime;
for (let i = 0; i < str.length; i++) {
hash ^= str.charCodeAt(i);
hash += (hash << 1) + (hash << 4) + (hash << 7) + (hash << 8) + (hash << 24);
}
return hash >>> 0;
}
// Посмотрим на примере:
console.log(fnv1aHash("NowIsTheTime")); // Результат можно увидеть в консоли!
Мастерство хеширования: меньше значит больше
Выбор наилучшего метода хеширования требует внимательной оценки:
- Преобразование символов в значения ASCII упрощает работу большинства алгоритмов хеширования.
- Используя функцию
reduce, можно элегантно вычислить хеш из массива или строки.
- Управление массивами: Стоит стремиться обрабатывать байтовые массивы как можно дольше до их преобразования в шестнадцатеричные строки. Это помогает снизить накладные расходы (overhead).
Так применяется функция
reduce в JavaScript:
function reducedHash(str) {
return str.split("").reduce((acc, char) => {
return ((acc << 5) – acc) + char.charCodeAt(0);
}, 0);
}
// Посмотрим на пример:
console.log(reducedHash("reducedHash")); // Результат интересен!
Рассуждения по оптимизированному хешированию
Выполняя создание функции хеширования в JavaScript, учитывайте следующие особенности:
- Совместимость с браузерами: Проверьте, поддерживается ли выбранный метод хеширования во всех браузерах, которые вам важны.
- Эффект лавины: Хорошая хеш-функция должна обладать этим свойством – самые малые изменения во входных данных приводят к кардинальным изменениям в результате.
- Семена хеша: Не забывайте о возможности изменять «семена» для получения разных результатов при одинаковых входных параметрах.
Визуализация
Процесс генерации хеша строки можно уподобить процессу готовки блюда:
Оригинальный рецепт (📄): "Hello World"
Добавляем специи (выбранную нами хеш-функцию):
📄 + 🌿 (Добавляем функцию хеширования) -> 🥣 (Проводим смешивание)
Получаем готовое блюдо (конечный хеш):
🥣 Превращаем в 🍲: "5eb63bbbe01eeed093cb22bb8f5acdc3"
Таким же образом, как на основе рецепта и специй получается блюдо, компоненты ("Hello World") и функция хеширования (специи) будут возвращать уникальное блюдо (хеш), чтобы восстановить исходный рецепт по нему окажется затруднительно.
Использование хешей с учетом безопасности
- Ограничения на клиентской стороне: Используя хещирование на клиентской стороне, не забывайте о безопасности. Для конфиденциальных данных серверная генерация хешей всегда будет предпочтительнее.
- Необратимость: Важно использовать необратимые алгоритмы для обеспечения надёжности хеширования.
- Независимость от серверной стороны: Клиентская генерация хешей обладает своими преимуществами и сложностями. Важно не забывать о мер безопасности и правильном использовании этого подхода.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер