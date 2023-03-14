logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
JavaScript
arrow
Форматирование даты в NodeJS: в строку `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Форматирование даты в NodeJS: в строку

#Node.js  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Если нужно просто отформатировать дату в UTC с помощью NodeJS, вам может подойти следующее компактное решение:

JS
Скопировать код
const formatUTC = new Date().toISOString().replace('T', ' ').split('.')[0];
console.log(formatUTC); // Выведет: "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"

JavaScript предоставляет нам метод Date.prototype.toISOString(), позволяющий конвертировать дату в UTC-формат. А методы String.prototype.replace() и String.prototype.split() помогут подогнать формат под нужный YYYY-MM-DD hh:mm:ss.

Пошаговый план для смены профессии

О мире UTC и часовых поясов

При работе с UTC-датами следует помнить: UTC — это всемирный координированный стандарт времени, не зависящий от часовых поясов и переходов на летнее/зимнее время. Именно поэтому его называют самым надёжным стандартом времени.

Обработка строк с датами

Быстрый ответ делает акцент на прямой работе со строкой в JavaScript. Мы извлекаем компоненты даты и времени, подобно умелому хирургу. Этот подход эффективен и не требует подключения пакетов или модулей. Он идеален для простых задач.

Однако, если вам необходимо решить более сложные задачи, связанные с датами и временем, например, учитывать часовые поясы или работать с нестандартными форматами, тогда пригодятся библиотеки NodeJS, предлагающие более продвинутый функционал.

Необходимость библиотек при работе с датами

В мире Node.js существуют мощные инструменты, такие как date-fns, Luxon и Day.js, которые обеспечивают широкий функционал для работы с датами и временем. Однако, не все из них одинаково актуальны и полезны. Например, старомодный Datejs теряет свою актуальность, тогда как новые библиотеки, вроде Tempus, активно набирают популярность.

sh
Скопировать код
npm install tempus // установка Tempus

Библиотека dateformat позволяет форматировать даты простым и удобным способом:

sh
Скопировать код
npm install dateformat // установка dateformat
JS
Скопировать код
var dateFormat = require('dateformat');
console.log(dateFormat(new Date(), "yyyy-mm-dd HH:MM:ss")); // выведет текущую дату в формате UTC

Интернационализация и форматы дат

Среди инструментов для работы с датами Intl.DateTimeFormat представляет собой универсальную библиотеку для интернационализации. Она предлагает множество настроек для адаптации под разные языковые стандарты.

С захватом часовых поясов надо быть аккуратными

Работа с часовыми поясами может быть сложной и запутанной. Особенно будьте внимательны при использовании методов toUTCString, toLocaleString и toString.

Визуализация

Процесс конвертирования UTC-даты в NodeJS можно представить следующим образом:

Markdown
Скопировать код
UTC Дата: 🌍🕛 ➡️ Компоненты: [YYYY, MM, DD, hh, mm, ss]

Собираем детали постепенно:

plaintext
Скопировать код
Расположение деталей: | YYYY | MM | DD | hh | mm | ss |
Собранное время:       | 2023 | 03 | 14 | 09 | 26 | 00 |

В итоге получаем: 2023-03-14 09:26:00.

Методы форматирования дат

Если вам часто приходится форматировать даты, вы можете заключить код в функцию:

JS
Скопировать код
function formatUTCDate(date) {
  // возвращает строку формата "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"
  return date.toISOString().replace('T', ' ').substring(0, 19);
}

Чтобы использовать эту функцию, достаточно вызвать formatUTCDate(new Date()).

Выбор подходящих инструментов для работы с датами

Библиотеки предлагают множество возможностей, но каждый инструмент требует ответственного подхода. Например, продвинутые библиотеки могут усложнить и замедлить ваше приложение. Следует внимательно выбирать библиотеки, учитывая их размер и влияние на производительность.

Используйте документацию библиотек

Например, на GitHub есть репозиторий "node-dateformat" с подробной документацией и примерами использования.

Полезные материалы

  1. Moment.js | Документация — создание и управление датами и временем в Node.js.
  2. Date.prototype.toISOString() – JavaScript | MDNофициальная документация метода toISOString.
  3. date-fns – современная JavaScript библиотека для работы с датами — различные инструменты для работы с датами в Node.js.
  4. UTC · Day.js — детальное руководство по работе с UTC-датами в Node.js.
  5. luxon – Манипулирование неизменяемыми датами — Руководство Luxon по форматированию дат и времени.
  6. GitHub – date-fns/date-fns: ⏳ Современная библиотека JavaScript для работы с датами ⌛️ — здесь вы можете изучить библиотеку date-fns.
  7. Medium — Статьи по работе с датами и временем в JavaScript.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как можно быстро отформатировать дату в NodeJS в формате `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`?
1 / 5

Никита Титов

разработчик Node.js

Свежие материалы
Как включить и настроить двухфакторную аутентификацию (2FA)
6 сентября 2024
Видео уроки по C#
6 сентября 2024
Как выбрать IDE для Swift на разных платформах
6 сентября 2024

Загрузка...