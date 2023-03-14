Форматирование даты в NodeJS: в строку `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`

Форматирование даты в NodeJS: в строку#Node.js
Быстрый ответ
Если нужно просто отформатировать дату в UTC с помощью NodeJS, вам может подойти следующее компактное решение:
const formatUTC = new Date().toISOString().replace('T', ' ').split('.')[0];
console.log(formatUTC); // Выведет: "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"
JavaScript предоставляет нам метод
Date.prototype.toISOString(), позволяющий конвертировать дату в UTC-формат. А методы
String.prototype.replace() и
String.prototype.split() помогут подогнать формат под нужный
YYYY-MM-DD hh:mm:ss.
О мире UTC и часовых поясов
При работе с UTC-датами следует помнить: UTC — это всемирный координированный стандарт времени, не зависящий от часовых поясов и переходов на летнее/зимнее время. Именно поэтому его называют самым надёжным стандартом времени.
Обработка строк с датами
Быстрый ответ делает акцент на прямой работе со строкой в JavaScript. Мы извлекаем компоненты даты и времени, подобно умелому хирургу. Этот подход эффективен и не требует подключения пакетов или модулей. Он идеален для простых задач.
Однако, если вам необходимо решить более сложные задачи, связанные с датами и временем, например, учитывать часовые поясы или работать с нестандартными форматами, тогда пригодятся библиотеки NodeJS, предлагающие более продвинутый функционал.
Необходимость библиотек при работе с датами
В мире Node.js существуют мощные инструменты, такие как
date-fns, Luxon и Day.js, которые обеспечивают широкий функционал для работы с датами и временем. Однако, не все из них одинаково актуальны и полезны. Например, старомодный Datejs теряет свою актуальность, тогда как новые библиотеки, вроде Tempus, активно набирают популярность.
npm install tempus // установка Tempus
Библиотека
dateformat позволяет форматировать даты простым и удобным способом:
npm install dateformat // установка dateformat
var dateFormat = require('dateformat');
console.log(dateFormat(new Date(), "yyyy-mm-dd HH:MM:ss")); // выведет текущую дату в формате UTC
Интернационализация и форматы дат
Среди инструментов для работы с датами
Intl.DateTimeFormat представляет собой универсальную библиотеку для интернационализации. Она предлагает множество настроек для адаптации под разные языковые стандарты.
С захватом часовых поясов надо быть аккуратными
Работа с часовыми поясами может быть сложной и запутанной. Особенно будьте внимательны при использовании методов
toUTCString,
toLocaleString и
toString.
Визуализация
Процесс конвертирования UTC-даты в NodeJS можно представить следующим образом:
UTC Дата: 🌍🕛 ➡️ Компоненты: [YYYY, MM, DD, hh, mm, ss]
Собираем детали постепенно:
Расположение деталей: | YYYY | MM | DD | hh | mm | ss |
Собранное время: | 2023 | 03 | 14 | 09 | 26 | 00 |
В итоге получаем:
2023-03-14 09:26:00.
Методы форматирования дат
Если вам часто приходится форматировать даты, вы можете заключить код в функцию:
function formatUTCDate(date) {
// возвращает строку формата "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"
return date.toISOString().replace('T', ' ').substring(0, 19);
}
Чтобы использовать эту функцию, достаточно вызвать
formatUTCDate(new Date()).
Выбор подходящих инструментов для работы с датами
Библиотеки предлагают множество возможностей, но каждый инструмент требует ответственного подхода. Например, продвинутые библиотеки могут усложнить и замедлить ваше приложение. Следует внимательно выбирать библиотеки, учитывая их размер и влияние на производительность.
Используйте документацию библиотек
Например, на GitHub есть репозиторий "node-dateformat" с подробной документацией и примерами использования.
Полезные материалы
- Moment.js | Документация — создание и управление датами и временем в Node.js.
- Date.prototype.toISOString() – JavaScript | MDN — официальная документация метода toISOString.
- date-fns – современная JavaScript библиотека для работы с датами — различные инструменты для работы с датами в Node.js.
- UTC · Day.js — детальное руководство по работе с UTC-датами в Node.js.
- luxon – Манипулирование неизменяемыми датами — Руководство Luxon по форматированию дат и времени.
- GitHub – date-fns/date-fns: ⏳ Современная библиотека JavaScript для работы с датами ⌛️ — здесь вы можете изучить библиотеку date-fns.
- Medium — Статьи по работе с датами и временем в JavaScript.
Никита Титов
разработчик Node.js