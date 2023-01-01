Форматирование даты и месяца в JavaScript: вывод в 2 цифрах

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Быстрый ответ

Чтобы привести дату и месяц к формату DD и MM, комбинируйте методы объекта Date с использованием операции slice(-2) , что позволяет добавить ведущий ноль, если этого требует формат. Вот пример кода, подробно иллюстрирующего такое форматирование:

JS Скопировать код const date = new Date(); const month = (`0${date.getMonth() + 1}`).slice(-2); // добавляем ведущий ноль, если это необходимо const day = (`0${date.getDate()}`).slice(-2); console.log(month); // выводит месяц в формате "MM" console.log(day); // выводит день в формате "DD"

Методы getMonth() и getDate() возвращают актуальные значения месяца и дня. Функция slice(-2) осуществляет добавление ведущего нуля, если число оказывается однозначным.

Детальный разбор: форматирование даты в JavaScript

Перед вами представлен основной метод форматирования, но следует рассмотреть дополнительные шаги, которые обеспечат максимально точное форматирование дат и обработку возможных исключений.

Вспомогательные функции для отображения даты и месяца

Написание специальных функций облегчит для вас процесс форматирования даты:

Функция для двузначного представления числа: Создайте функцию, которая будет возвращать двузначное представление числа, при этом в начало однозначного числа добавляется ноль:

JS Скопировать код function twoDigits(d) { return (d < 10 ? '0' : '') + d; // добавляем "0" в начало числа, если это требуется } console.log(twoDigits(date.getMonth() + 1)); // "MM" console.log(twoDigits(date.getDate())); // "DD"

Решение проблем с форматированием

Работая с датами в JavaScript, не забывайте учесть некоторые важные моменты:

Используйте getFullYear() вместо устаревшего метода getYear() , который считается менее надёжным:

JS Скопировать код const year = date.getFullYear(); // всегда отдавайте предпочтение этому методу, а не устаревшему getYear().

Помните, что getMonth() возвращает месяц в интервале от 0 до 11, поэтому не забывайте добавлять 1 для корректного отображения месяца:

JS Скопировать код const month = (`0${date.getMonth() + 1}`).slice(-2); // мы не забываем добавить "+1" к результату getMonth().

Если требуется только дата в формате "YYYY-MM-DD", удобно воспользоваться методом toISOString , из которого следует удалить время:

JS Скопировать код const formattedDate = date.toISOString().replace('T', ' ').slice(0, 10); // удаляем из стандартной строки ISO время. console.log(formattedDate); // "YYYY-MM-DD"

Мастерство работы со временем с помощью библиотек

Для того чтобы уточнить форматирование даты, стоит рассмотреть возможность использования библиотек, таких как date-fns или Moment.js:

JS Скопировать код import format from 'date-fns/format'; const nicelyFormattedDate = format(new Date(), "yyyy-MM-dd"); // точное форматирование даты, выполненное мастером своего дела! console.log(nicelyFormattedDate); // "YYYY-MM-DD"

Визуализация

Процесс форматирования даты и месяца в JavaScript в формате MM и DD можно продемонстрировать, сравнив его с процессом настройки электронного будильника:

Markdown Скопировать код Текущее время: "3:7" | Аспект | Показания | Желаемый формат | Код JavaScript | |-----------|-----------|------------------|--------------------------------------------------| | Месяц | Март | `03` | `('0' + (new Date()).getMonth() + 1).slice(-2)` | | Дата | 7 | `07` | `('0' + (new Date()).getDate()).slice(-2)` |

Таким образом, обучаясь настройке будильника, вы научитесь отображать время в JavaScript, используя двузначные числа.

Форматирование даты и времени "всё в одном"

Javascript предоставляет возможность формировать полное представление даты и времени с лёгкостью:

JS Скопировать код const fullDateTime = `${year}-${month}-${day} ${date.getHours()}:${date.getMinutes()}:${date.getSeconds()}`; console.log(fullDateTime); // "YYYY-MM-DD HH:mm:ss", как номерной знак, только не на автомобиле, а на дату с временем

Или воспользуйтесь возможностями библиотек:

JS Скопировать код import { format } from 'date-fns'; const fullFormattedDateTime = format(new Date(), 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'); console.log(fullFormattedDateTime); // "YYYY-MM-DD HH:mm:ss"

JavaScript подобен чудо-шляпе фокусника, из которой можно извлечь множество интересных трюков. Поэтому, когда перед вами встает задача приведения даты к понятной форме, вы знаете, какие инструменты можно использовать для решения!

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