Форматирование даты и месяца в JavaScript: вывод в 2 цифрах#Основы JavaScript #Строки и шаблонные литералы
Быстрый ответ
Чтобы привести дату и месяц к формату DD и MM, комбинируйте методы объекта
Date с использованием операции
slice(-2), что позволяет добавить ведущий ноль, если этого требует формат. Вот пример кода, подробно иллюстрирующего такое форматирование:
const date = new Date();
const month = (`0${date.getMonth() + 1}`).slice(-2); // добавляем ведущий ноль, если это необходимо
const day = (`0${date.getDate()}`).slice(-2);
console.log(month); // выводит месяц в формате "MM"
console.log(day); // выводит день в формате "DD"
Методы
getMonth() и
getDate() возвращают актуальные значения месяца и дня. Функция
slice(-2) осуществляет добавление ведущего нуля, если число оказывается однозначным.
Детальный разбор: форматирование даты в JavaScript
Перед вами представлен основной метод форматирования, но следует рассмотреть дополнительные шаги, которые обеспечат максимально точное форматирование дат и обработку возможных исключений.
Вспомогательные функции для отображения даты и месяца
Написание специальных функций облегчит для вас процесс форматирования даты:
- Функция для двузначного представления числа: Создайте функцию, которая будет возвращать двузначное представление числа, при этом в начало однозначного числа добавляется ноль:
function twoDigits(d) {
return (d < 10 ? '0' : '') + d; // добавляем "0" в начало числа, если это требуется
}
console.log(twoDigits(date.getMonth() + 1)); // "MM"
console.log(twoDigits(date.getDate())); // "DD"
Решение проблем с форматированием
Работая с датами в JavaScript, не забывайте учесть некоторые важные моменты:
- Используйте
getFullYear()вместо устаревшего метода
getYear(), который считается менее надёжным:
const year = date.getFullYear(); // всегда отдавайте предпочтение этому методу, а не устаревшему getYear().
- Помните, что
getMonth()возвращает месяц в интервале от 0 до 11, поэтому не забывайте добавлять 1 для корректного отображения месяца:
const month = (`0${date.getMonth() + 1}`).slice(-2); // мы не забываем добавить "+1" к результату getMonth().
- Если требуется только дата в формате "YYYY-MM-DD", удобно воспользоваться методом
toISOString, из которого следует удалить время:
const formattedDate = date.toISOString().replace('T', ' ').slice(0, 10); // удаляем из стандартной строки ISO время.
console.log(formattedDate); // "YYYY-MM-DD"
Мастерство работы со временем с помощью библиотек
Для того чтобы уточнить форматирование даты, стоит рассмотреть возможность использования библиотек, таких как date-fns или Moment.js:
import format from 'date-fns/format';
const nicelyFormattedDate = format(new Date(), "yyyy-MM-dd"); // точное форматирование даты, выполненное мастером своего дела!
console.log(nicelyFormattedDate); // "YYYY-MM-DD"
Визуализация
Процесс форматирования даты и месяца в JavaScript в формате MM и DD можно продемонстрировать, сравнив его с процессом настройки электронного будильника:
Текущее время: "3:7"
| Аспект | Показания | Желаемый формат | Код JavaScript |
|-----------|-----------|------------------|--------------------------------------------------|
| Месяц | Март | `03` | `('0' + (new Date()).getMonth() + 1).slice(-2)` |
| Дата | 7 | `07` | `('0' + (new Date()).getDate()).slice(-2)` |
Таким образом, обучаясь настройке будильника, вы научитесь отображать время в JavaScript, используя двузначные числа.
Форматирование даты и времени "всё в одном"
Javascript предоставляет возможность формировать полное представление даты и времени с лёгкостью:
const fullDateTime = `${year}-${month}-${day} ${date.getHours()}:${date.getMinutes()}:${date.getSeconds()}`;
console.log(fullDateTime); // "YYYY-MM-DD HH:mm:ss", как номерной знак, только не на автомобиле, а на дату с временем
Или воспользуйтесь возможностями библиотек:
import { format } from 'date-fns';
const fullFormattedDateTime = format(new Date(), 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss');
console.log(fullFormattedDateTime); // "YYYY-MM-DD HH:mm:ss"
JavaScript подобен чудо-шляпе фокусника, из которой можно извлечь множество интересных трюков. Поэтому, когда перед вами встает задача приведения даты к понятной форме, вы знаете, какие инструменты можно использовать для решения!
Полезные материалы
- Углублённое обсуждение форматирования дат и времени в JavaScript — глубокое погружение в тему.
- Подробная информация о методах объекта Date на MDN — актуальная документация MDN.
- Путеводитель по работе с датами в JavaScript от W3School — ещё один полезный ресурс.
- Всё о работе с объектом Date в JavaScript — понятное и доступное руководство по Date в JavaScript.
- Обзор возможностей date-fns — ознакомьтесь с date-fns, хорошей альтернативой Moment.js.
- GitHub-репозиторий Moment.js — Moment.js, мощная библиотека для работы с датами в JavaScript.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер