EncodeURI или encodeURIComponent: правила кодирования URL#Основы JavaScript #Web API #Fetch API
Быстрый ответ
В сфере JavaScript существуют две функции, предназначенные для работы с URL:
encodeURI и
encodeURIComponent.
encodeURIComponent идеально подходит для кодирования отдельных компонентов URL, учитывая значимые символы, такие как & и =.
Пример кодирования параметра запроса:
var param = 'value=42&active=true';
var encodedParam = encodeURIComponent(param);
// Результат: 'value%3D42%26active%3Dtrue'
Для кодирования полных URL используйте
encodeURI, которая сохраняет структуру URL (протокол, домен, путь).
Пример кодирования полного URL:
var url = 'http://example.com/a path with spaces';
var encodedURL = encodeURI(url);
// Результат: 'http://example.com/a%20path%20with%20spaces'
Подробности функций кодирования
Выбирайте
encodeURIComponent для работы с параметрами строки запроса, где очень важно сохранение целостности данных. При необходимости кодирования уже формированных URL, где важна сохранность структуры, используйте
encodeURI.
Безопасность превыше всего. Неправильно закодированные URL могут породить угрозы безопасности. Эти функции необходимы для надлежащей очистки пользовательских вводов, но не забывайте:
encodeURI сохраняет структуру, а
encodeURIComponent кодирует абсолютно все.
Избегайте использования устаревшей функции
escape(), не поддерживающей кодировку UTF-8.
Влияние кодирования на функционал и безопасность
Кодирование и влияние на функциональность
Неумелое использование кодирования может привести к сбоям в работе ссылок или запросов.
encodeURIComponent гарантирует, что серверы понимают каждый параметр корректно.
Повышение безопасности через кодирование
Неправильное кодирование спецсимволов открывает дверь для атак.
encodeURIComponent и
encodeURI помогают предотвращать XSS-атаки и связанные с ними уязвимости.
Скорость и безопасность
Выбор между этими двумя функциями поможет создать безопасные и эффективные URL, защищая пользовательский интерфейс от хакерских атак.
Кейсы применения
Важность корректности
encodeURIComponent поможет в тех ситуациях, когда специальные символы включены в путь или параметры. Это позволит обеспечить адекватную навигацию и метаданные.
Сохранение структуры
Если ваше приложение формирует URL из статических частей,
encodeURI поможет сохранить важные компоненты, такие как протоколы и слэши.
Приложения с большим объемом данных
encodeURIComponent идеально подходит для отправки объектов в строках параметров и их преобразования.
Отладка и понятность
Кодированные и безопасные URL также должны быть простыми для отладки и понимания разработчиками.
Визуализация
Сравниваем между собой методы кодирования URL:
| Вид сумок | Чемодан (encodeURI) | Рюкзак (encodeURIComponent) |
| -------------- | ------------------- | ---------------------------- |
| Что внутри | Одежда и Обувь | Одежда, Обувь, **Туалетная принадлежность** |
| Назначение | Путешествия по стране | **Международные путешествия** |
encodeURI оберегает основное: сохраняет важные элементы структуры URL.
🧳 Все необходимое упаковано, паспорт и билеты под рукой.
encodeURIComponent обеспечивает полную безопасность кодирования абсолютно всех элементов, включая спецсимволы.
🎒 Все, включая ценные вещи, упакованы с особым вниманием.
Когда использовать каждый метод:
- 🧳
encodeURIпри обработке полных URL.
- 🎒
encodeURIComponentпри работе с параметрами запросов, где могут встретиться спецсимволы.
Полезные материалы
- encodeURI() – JavaScript | MDN — официальное руководство по функции
encodeURIиз JavaScript.
- encodeURIComponent() – JavaScript | MDN — детальное руководство по функции
encodeURIComponent.
- javascript – When are you supposed to use escape instead of encodeURI / encodeURIComponent? – Stack Overflow — обсуждение выбора между
encodeURIи
encodeURIComponent.
- JavaScript encodeURI() Method — инструкция по использованию
encodeURI.
- JavaScript encodeURIComponent() Method — руководство по использованию
encodeURIComponent.
- What is URL Encoding and How does it work? | URLEncoder — введение в базовые принципы кодирования URL.
- (Please) Stop Using Unsafe Characters in URLs | Perishable Press — обзор лучших практик кодирования URL.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик