Добавление свойств в объект JavaScript по условию: приемы

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Быстрый ответ

Для добавления свойств в объект в JavaScript условно, используйте оператор расширения ( ... ) совместно с синтаксисом литерала объекта:

JS Скопировать код const hasSuperPowers = true; const hero = { name: 'Супермен', ...(hasSuperPowers && { power: 'Полёт' }) // Зависимость добавления "power" от значения hasSuperPowers };

Также есть возможность использовать стандартный условный оператор if для добавления элементов в уже существующий объект:

JS Скопировать код let hero = { name: 'Бэтмен' }; if (hasSuperPowers) hero.power = 'Гениальный интеллект'; // Не забываем про его сложный характер

Защита целостности объекта

Для сохранения консистентности объекта, проверяйте, не содержит ли рассматриваемое свойство значений undefined или других недопустимых. Это особенно важно при работе с данными из внешних источников, например, API или ввода пользователя:

JS Скопировать код let hero = { name: 'Робин' }; const power = fetchHeroPower('Робин'); // Эта функция обнаруживает скрытые способности Найтвинга... // Свойство "power" добавляем только если оно определено if (power !== undefined) hero.power = power;

Масштабирование с множеством условных свойств

Когда требуется добавить несколько условных свойств, сочетайте операторы расширения:

JS Скопировать код const canFly = true, hasMoney = false; const hero = { name: 'Человек-паук', ...(canFly && { power1: 'Полёт' }), ...(hasMoney && { power2: 'Богатство' }) // О, Человек-паук, у тебя не повезло с богатством }; // В объекте hero появятся "name" и "power1" (полёт), в то время как "power2" не появится

Такой подход повышает читаемость и надёжность кода.

Условные свойства с использованием Object.assign()

Метод Object.assign() эффективно помогает при добавлении условных свойств:

JS Скопировать код const canFly = true; const hero = Object.assign( { name: 'Росомаха' }, canFly ? { power: 'Полёт' } : null ); // Росомаха не обладает способностью к полёту... по крайней мере, без помощи Air Canada

Этот метод подойдет для сложных ситуаций, например, когда значения получаются из различных источников.

Подход jQuery к условным свойствам

Для предпочитающих jQuery есть метод $.extend() , представляющий простое решение:

JS Скопировать код const canFly = true; const hero = $.extend( { name: 'Флэш' }, canFly && { power: 'Полёт' } // Флэш, попробуй догнать самолёт, если сможешь! );

Метод функционирует аналогично оператору расширения, но в контексте jQuery.

Чистые объекты с использованием краткого замыкания

Оператор логического И ( && ) способствует предотвращению наличия ненужных свойств в объектах:

JS Скопировать код const canFly = false; const hero = { name: 'Аквамен', ...canFly && { power: 'Полёт' } // Аквамен, как здесь подняться в воздух? };

Логическое И гарантирует добавление свойств только при точном выполнении условия.

Создание динамичных объектов при помощи условных свойств

Объекты могут быть такими же динамичными, как супергерои, благодаря этим условным свойствам:

JS Скопировать код const settings = { name: fetchHeroName() }; const hero = { ...settings, ...(isHeroHuman() && { weakness: 'Смертная жизнь'}) // Исключением будут лишь Тор и Киану Ривз };

Визуализация

Представьте, что вы составляете список участников секретного собрания супергероев. Не всем участникам дано преимущество "бессмертие" (конечно, кроме Тора и Нео):

JS Скопировать код let meetupInvite = { heroName: 'Человек-паук', date: '2022-10-31', secretBase: 'Башня Мстителей' // О бессмертии пока ничего не говорим }; const isImmortal = findOutIfImmortal(); if (isImmortal) { meetupInvite.immortality = true; // Бессмертие гарантировано, пока только Зелёный Гоблин не вмешается }

Вот как выглядит приглашение:

Markdown Скопировать код Без бессмертия: [🕷️, 📅, 🏰] С бессмертием (если обладает бессмертием): [🕷️, 📅, 🏰, ∞]

И вот наш Человек-паук получает условное бессмертие в свою коллекцию геройских привилегий!

Предотвращение загрязнения объекта свойствами с проверками на undefined

Сложная структура данных может иногда приводить к значению undefined :

JS Скопировать код const heroAttributes = fetchHeroAttributesFromAPI(); const hero = { name: heroAttributes.name, ...(heroAttributes.age > 21 && { drinkingAge: true }) }; // Добавляем свойство "drinkingAge", только если возраст героя превышает 21 и задан

Такой подход гарантирует "чистоту" объектов и способствует поддержанию точности данных на высоком уровне.

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