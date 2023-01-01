Добавление свойств в объект JavaScript по условию: приемы#Основы JavaScript #Объекты и прототипы #Условия и ветвления
Быстрый ответ
Для добавления свойств в объект в JavaScript условно, используйте оператор расширения (
...) совместно с синтаксисом литерала объекта:
const hasSuperPowers = true;
const hero = {
name: 'Супермен',
...(hasSuperPowers && { power: 'Полёт' }) // Зависимость добавления "power" от значения hasSuperPowers
};
Также есть возможность использовать стандартный условный оператор
if для добавления элементов в уже существующий объект:
let hero = { name: 'Бэтмен' };
if (hasSuperPowers) hero.power = 'Гениальный интеллект'; // Не забываем про его сложный характер
Защита целостности объекта
Для сохранения консистентности объекта, проверяйте, не содержит ли рассматриваемое свойство значений
undefined или других недопустимых. Это особенно важно при работе с данными из внешних источников, например, API или ввода пользователя:
let hero = { name: 'Робин' };
const power = fetchHeroPower('Робин'); // Эта функция обнаруживает скрытые способности Найтвинга...
// Свойство "power" добавляем только если оно определено
if (power !== undefined) hero.power = power;
Масштабирование с множеством условных свойств
Когда требуется добавить несколько условных свойств, сочетайте операторы расширения:
const canFly = true, hasMoney = false;
const hero = {
name: 'Человек-паук',
...(canFly && { power1: 'Полёт' }),
...(hasMoney && { power2: 'Богатство' }) // О, Человек-паук, у тебя не повезло с богатством
};
// В объекте hero появятся "name" и "power1" (полёт), в то время как "power2" не появится
Такой подход повышает читаемость и надёжность кода.
Условные свойства с использованием Object.assign()
Метод
Object.assign() эффективно помогает при добавлении условных свойств:
const canFly = true;
const hero = Object.assign(
{ name: 'Росомаха' },
canFly ? { power: 'Полёт' } : null
);
// Росомаха не обладает способностью к полёту... по крайней мере, без помощи Air Canada
Этот метод подойдет для сложных ситуаций, например, когда значения получаются из различных источников.
Подход jQuery к условным свойствам
Для предпочитающих jQuery есть метод
$.extend(), представляющий простое решение:
const canFly = true;
const hero = $.extend(
{ name: 'Флэш' },
canFly && { power: 'Полёт' } // Флэш, попробуй догнать самолёт, если сможешь!
);
Метод функционирует аналогично оператору расширения, но в контексте jQuery.
Чистые объекты с использованием краткого замыкания
Оператор логического И (
&&) способствует предотвращению наличия ненужных свойств в объектах:
const canFly = false;
const hero = {
name: 'Аквамен',
...canFly && { power: 'Полёт' } // Аквамен, как здесь подняться в воздух?
};
Логическое И гарантирует добавление свойств только при точном выполнении условия.
Создание динамичных объектов при помощи условных свойств
Объекты могут быть такими же динамичными, как супергерои, благодаря этим условным свойствам:
const settings = { name: fetchHeroName() };
const hero = {
...settings,
...(isHeroHuman() && { weakness: 'Смертная жизнь'}) // Исключением будут лишь Тор и Киану Ривз
};
Визуализация
Представьте, что вы составляете список участников секретного собрания супергероев. Не всем участникам дано преимущество "бессмертие" (конечно, кроме Тора и Нео):
let meetupInvite = {
heroName: 'Человек-паук',
date: '2022-10-31',
secretBase: 'Башня Мстителей'
// О бессмертии пока ничего не говорим
};
const isImmortal = findOutIfImmortal();
if (isImmortal) {
meetupInvite.immortality = true; // Бессмертие гарантировано, пока только Зелёный Гоблин не вмешается
}
Вот как выглядит приглашение:
Без бессмертия: [🕷️, 📅, 🏰]
С бессмертием (если обладает бессмертием): [🕷️, 📅, 🏰, ∞]
И вот наш Человек-паук получает условное бессмертие в свою коллекцию геройских привилегий!
Предотвращение загрязнения объекта свойствами с проверками на undefined
Сложная структура данных может иногда приводить к значению
undefined:
const heroAttributes = fetchHeroAttributesFromAPI();
const hero = {
name: heroAttributes.name,
...(heroAttributes.age > 21 && { drinkingAge: true })
};
// Добавляем свойство "drinkingAge", только если возраст героя превышает 21 и задан
Такой подход гарантирует "чистоту" объектов и способствует поддержанию точности данных на высоком уровне.
Полезные материалы
- Условный (тернарный) оператор – JavaScript | MDN — подробное описание условных операторов в JavaScript.
- Оператор расширения (...) – JavaScript | MDN — глубокое изучение оператора расширения в JavaScript.
- Выражения и операторы – JavaScript | MDN — подробное описание операторов в JavaScript.
- Объекты JavaScript – W3Schools — отличное руководство по ключевым аспектам объектов в JavaScript.
- Как я могу добавить пару ключ/значение к объекту JavaScript? – Stack Overflow — глубокие обсуждения на тему свойств, JavaScript и объектов на Stack Overflow.
- Object.defineProperty() – JavaScript | MDN — подробности о создании новых свойств объекта.
- Опциональные цепочки (?.) – JavaScript | MDN — основы применения оператора опциональной цепочки в JavaScript.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик