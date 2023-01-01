Добавление опций в тег <select> с помощью jQuery#Веб-разработка #Работа с DOM #jQuery
Быстрый ответ
$('#yourSelectId').append(new Option('Текст для отображения', 'Значение'));
Замените
'yourSelectId' на ID вашего элемента
<select>. Замените
'Текст для отображения' и
'Значение' на текст, который видит пользователь, и на значение опции соответственно.
Добавление одного элемента
Для добавления одного элемента в
<select>, используйте следующий код:
// Добавляем абсолютно новый элемент, наполненный свежестью!
$('#mySelect').append($('<option>', { value: 'optValue', text: 'Один элемент' }));
Эта строка добавляет новый элемент с
'optValue' в качестве значения и
'Один элемент' в качестве отображаемого текста. Замените
'mySelect' на актуальный ID вашего селектора в HTML.
Добавление множества элементов из набора данных
Когда у вас есть набор данных и требуется вставить каждый его элемент в виде опции, используйте следующую стратегию:
var items = [{ value: 1, text: 'Первый Элемент' }, { value: 2, text: 'Второй Элемент' }];
// Множество элементов? Без проблем!
$.each(items, function (i, item) {
$('#mySelect').append($('<option>', {
value: item.value,
text: item.text
}));
});
С помощью метода
$.each от jQuery, перебираем элементы и для каждого создаем и вставляем соответствующий
<option>.
Установка предустановленного элемента
Хотите установить выбор для пользователя сразу? Вот как это сделать:
// Готовим красную дорожку для VIP-элемента!
$('#mySelect').append($('<option>', {
value: 'preselectedValue',
text: 'VIP Элемент',
selected: true
}));
Атрибут
selected со значением
true сразу устанавливает этот элемент как выбранный, как только он появляется в
<select>.
Использование чистого JavaScript — и без jQuery тоже отлично!
Если у вас под рукой только чистый JavaScript, это не страшно:
var select = document.getElementById('mySelect');
var option = new Option('Текст Элемента', 'Значение Элемента');
// Обходимся без jQuery!
select.options.add(option);
Метод
options.add() из DOM API позволяет добавить новый элемент без использования jQuery.
Визуализация
Составляем меню (📃) и добавляем в него пункты (🍔):
$('#menu').append('<option value="burger">Бургер</option>');
Проверка меню до и после добавления:
До: [📃]
После: [📃, 🍔]
Каждый новый пункт в меню
<select> теперь представлен в виде опции.
О повышении производительности
Постоянное добавление по одному элементу приводит к многократному обновлению DOM. Если требуется добавить массу элементов, предпочтение лучше отдать объединению их в одну строку для единовременной вставки, что повысит производительность.
Избегая проблем с экранированием
Чтобы избежать проблем с экранированием символов (как, например, при работе с кавычками), предпочтительно создавать элемент
<option> через объектный подход:
// Встречаемся лицом к лицу с опасными кавычками! Переходим к объектному подходу.
var o = new Option('"Цитируемый" текст', 'safeValue');
$('#mySelect').append(o);
Такой способ обеспечивает корректное экранирование символов, включая кавычки, в тексте и значениях элементов.
Полезные материалы
- .append() | Документация jQuery API — подробно о методе .append() в jQuery.
- jQuery Add Elements — статья W3Schools о добавлении элементов с помощью jQuery.
- JavaScript – populate drop down list with array – Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow о добавлении элементов из массива.
- <select>: HTML-элемент Select – HTML: HyperText Markup Language | MDN — статья на MDN про HTML-элемент select.
- Изучение jQuery | Codecademy — курс по jQuery на Codecademy.
- jQuerify — блог-пост о добавлении элементов в
<select>с помощью jQuery.
- Полное руководство по элементу Table | CSS-Tricks — руководство по HTML-элементу table на CSS-Tricks.
Элина Баранова
разработчик Android