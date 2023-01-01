Добавление опций в тег <select> с помощью jQuery

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Быстрый ответ

JS Скопировать код $('#yourSelectId').append(new Option('Текст для отображения', 'Значение'));

Замените 'yourSelectId' на ID вашего элемента <select> . Замените 'Текст для отображения' и 'Значение' на текст, который видит пользователь, и на значение опции соответственно.

Добавление одного элемента

Для добавления одного элемента в <select> , используйте следующий код:

JS Скопировать код // Добавляем абсолютно новый элемент, наполненный свежестью! $('#mySelect').append($('<option>', { value: 'optValue', text: 'Один элемент' }));

Эта строка добавляет новый элемент с 'optValue' в качестве значения и 'Один элемент' в качестве отображаемого текста. Замените 'mySelect' на актуальный ID вашего селектора в HTML.

Добавление множества элементов из набора данных

Когда у вас есть набор данных и требуется вставить каждый его элемент в виде опции, используйте следующую стратегию:

JS Скопировать код var items = [{ value: 1, text: 'Первый Элемент' }, { value: 2, text: 'Второй Элемент' }]; // Множество элементов? Без проблем! $.each(items, function (i, item) { $('#mySelect').append($('<option>', { value: item.value, text: item.text })); });

С помощью метода $.each от jQuery, перебираем элементы и для каждого создаем и вставляем соответствующий <option> .

Установка предустановленного элемента

Хотите установить выбор для пользователя сразу? Вот как это сделать:

JS Скопировать код // Готовим красную дорожку для VIP-элемента! $('#mySelect').append($('<option>', { value: 'preselectedValue', text: 'VIP Элемент', selected: true }));

Атрибут selected со значением true сразу устанавливает этот элемент как выбранный, как только он появляется в <select> .

Использование чистого JavaScript — и без jQuery тоже отлично!

Если у вас под рукой только чистый JavaScript, это не страшно:

JS Скопировать код var select = document.getElementById('mySelect'); var option = new Option('Текст Элемента', 'Значение Элемента'); // Обходимся без jQuery! select.options.add(option);

Метод options.add() из DOM API позволяет добавить новый элемент без использования jQuery.

Визуализация

Составляем меню (📃) и добавляем в него пункты (🍔):

JS Скопировать код $('#menu').append('<option value="burger">Бургер</option>');

Проверка меню до и после добавления:

Markdown Скопировать код До: [📃] После: [📃, 🍔]

Каждый новый пункт в меню <select> теперь представлен в виде опции.

О повышении производительности

Постоянное добавление по одному элементу приводит к многократному обновлению DOM. Если требуется добавить массу элементов, предпочтение лучше отдать объединению их в одну строку для единовременной вставки, что повысит производительность.

Избегая проблем с экранированием

Чтобы избежать проблем с экранированием символов (как, например, при работе с кавычками), предпочтительно создавать элемент <option> через объектный подход:

JS Скопировать код // Встречаемся лицом к лицу с опасными кавычками! Переходим к объектному подходу. var o = new Option('"Цитируемый" текст', 'safeValue'); $('#mySelect').append(o);

Такой способ обеспечивает корректное экранирование символов, включая кавычки, в тексте и значениях элементов.

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