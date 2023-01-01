Добавление и обновление параметров URL с помощью JavaScript#Основы JavaScript #Web API
Быстрый ответ
Следующий JavaScript код мгновенно добавит параметр запроса:
let url = new URL('http://example.com');
url.searchParams.set('key', 'value'); // Замените 'key' и 'value' на необходимые вам значения для URL
console.log(url.href); // http://example.com?key=value
С помощью конструктора
URL вы создадите объект URL, который, затем, легко будет модифицировать при помощи метода
searchParams.set(), что позволит вставить или обновить параметр запроса. Результат выводится через
url.href.
Введение в модификацию URL при помощи URLSearchParams
API
URLSearchParams предоставляет удобные методы для работы с URL в JavaScript. Они незаменимы при разработке AJAX-приложений, позволяя изменять URL без перезагрузки страницы.
Создание и обновление параметров
let url = new URL('http://example.com');
// Добавление или обновление параметров
url.searchParams.set('first', '1'); // Первым всегда хорошо быть, не так ли?
url.searchParams.append('second', '2'); // И второе место тоже вполне себе ничего
console.log(url.href); // http://example.com?first=1&second=2
Метод
set() служит для вставки или обновления параметров. Метод
append() добавляет новый параметр, позволяя использовать множество значений для одного ключа.
Кодирование специальных символов
Защитите ваши параметры от специальных символов с помощью
encodeURIComponent():
let paramKey = encodeURIComponent('param/key'); // Ключ 'param/key' остается нетронутым
let paramValue = encodeURIComponent('value with spaces'); // И 'value with spaces' сохранит свои пробелы
url.searchParams.set(paramKey, paramValue);
Обновление параметров в существующем URL
Если вы работаете с уже существующим URL или текущим адресом, делайте следующее:
let currentUrl = new URL(window.location.href);
currentUrl.searchParams.set('newParam', 'newValue'); // Это как прикрепить новый, светящийся тег к URL
history.pushState({}, '', currentUrl); // Обновляем URL, и всё это без перезагрузки страницы!
Компатибельность с браузерами
Важно проверять практичность браузеров, так как некоторые устаревшие, например, Internet Explorer, не поддерживают
URLSearchParams.
Визуализация
Представьте, что добавление параметра к URL – это как прикрепление нового ярлыка (🏷️) к чемодану (💼):
Исходный URL (💼):
https://example.com/page
Добавление параметра (➕🏷️):
?newParameter=value
Итоговый URL (💼🏷️):
https://example.com/page?newParameter=value
Подобно тому, как ярлык содержит информацию о чемодане, параметр предоставляет дополнительные сведения или функции для веб-страницы.
Продвинутые техники работы с URLSearchParams
Настало время освоить искусство управления URL с помощью
URLSearchParams!
Параметры массива
Для того чтобы работать с массивом параметров, используйте следующий код:
let arrayValues = ['value1', 'value2', 'value3'];
arrayValues.forEach((value, index) => {
url.searchParams.append(`arrayParam[${index}]`, value);
});
Ускорение работы с помощью регулярных выражений
Когда время – важный ресурс, используйте регулярные выражения:
let queryString = currentUrl.search.replace(/(key=)[^&]+/, '$1newValue');
currentUrl.search = queryString; // И вот настало время регулярных выражений!
Чтение текущей строки запроса
Если вам необходимо получить строку запроса текущей страницы, воспользуйтесь
window.location.search:
let params = new URLSearchParams(window.location.search);
let specificValue = params.get('key'); // Получите значение параметра 'key', если оно там есть!
Правильное экранирование спецсимволов
Для экранирования специальных символов используйте
escape():
let safeValue = escape('This & That');
url.searchParams.set('query', safeValue); // И вот 'This & That' стали безопасными для веб-среды
Полезные материалы
- URLSearchParams – Веб-API | MDN — Великолепное введение в мир управления параметрами URL в JavaScript.
- Добавление параметра в URL с помощью JavaScript – Stack Overflow — Ощутите силу коллективного интеллекта и получите выверенные решения по динамическому изменению параметров URL.
- "URLSearchParams" | Могу ли я использовать... Таблицы поддержки для HTML5, CSS3 и т.д. — Сервис для проверки совместимости
URLSearchParamsс разнообразными браузерами.
- Свойство Location href — Погрузитесь в детали
location.hrefи научитесь манипулировать целым URL.
- История: метод pushState() – Веб-API | MDN — Узнайте, как
history.pushState()изменяет URL, не теряя при этом содержимого страницы.
- Использование HTML5 History API | CSS-Tricks — Изучите возможности адаптивной навигации с HTML5 History API.
- query-string – npm — Дополнительная библиотека для работы со строками запроса в JavaScript.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик