Добавление и обновление параметров URL с помощью JavaScript

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Быстрый ответ

Следующий JavaScript код мгновенно добавит параметр запроса:

JS Скопировать код let url = new URL('http://example.com'); url.searchParams.set('key', 'value'); // Замените 'key' и 'value' на необходимые вам значения для URL console.log(url.href); // http://example.com?key=value

С помощью конструктора URL вы создадите объект URL, который, затем, легко будет модифицировать при помощи метода searchParams.set() , что позволит вставить или обновить параметр запроса. Результат выводится через url.href .

Введение в модификацию URL при помощи URLSearchParams

API URLSearchParams предоставляет удобные методы для работы с URL в JavaScript. Они незаменимы при разработке AJAX-приложений, позволяя изменять URL без перезагрузки страницы.

Создание и обновление параметров

JS Скопировать код let url = new URL('http://example.com'); // Добавление или обновление параметров url.searchParams.set('first', '1'); // Первым всегда хорошо быть, не так ли? url.searchParams.append('second', '2'); // И второе место тоже вполне себе ничего console.log(url.href); // http://example.com?first=1&second=2

Метод set() служит для вставки или обновления параметров. Метод append() добавляет новый параметр, позволяя использовать множество значений для одного ключа.

Кодирование специальных символов

Защитите ваши параметры от специальных символов с помощью encodeURIComponent() :

JS Скопировать код let paramKey = encodeURIComponent('param/key'); // Ключ 'param/key' остается нетронутым let paramValue = encodeURIComponent('value with spaces'); // И 'value with spaces' сохранит свои пробелы url.searchParams.set(paramKey, paramValue);

Обновление параметров в существующем URL

Если вы работаете с уже существующим URL или текущим адресом, делайте следующее:

JS Скопировать код let currentUrl = new URL(window.location.href); currentUrl.searchParams.set('newParam', 'newValue'); // Это как прикрепить новый, светящийся тег к URL history.pushState({}, '', currentUrl); // Обновляем URL, и всё это без перезагрузки страницы!

Компатибельность с браузерами

Важно проверять практичность браузеров, так как некоторые устаревшие, например, Internet Explorer, не поддерживают URLSearchParams .

Визуализация

Представьте, что добавление параметра к URL – это как прикрепление нового ярлыка (🏷️) к чемодану (💼):

Markdown Скопировать код Исходный URL (💼): https://example.com/page Добавление параметра (➕🏷️): ?newParameter=value Итоговый URL (💼🏷️): https://example.com/page?newParameter=value

Подобно тому, как ярлык содержит информацию о чемодане, параметр предоставляет дополнительные сведения или функции для веб-страницы.

Продвинутые техники работы с URLSearchParams

Настало время освоить искусство управления URL с помощью URLSearchParams !

Параметры массива

Для того чтобы работать с массивом параметров, используйте следующий код:

JS Скопировать код let arrayValues = ['value1', 'value2', 'value3']; arrayValues.forEach((value, index) => { url.searchParams.append(`arrayParam[${index}]`, value); });

Ускорение работы с помощью регулярных выражений

Когда время – важный ресурс, используйте регулярные выражения:

JS Скопировать код let queryString = currentUrl.search.replace(/(key=)[^&]+/, '$1newValue'); currentUrl.search = queryString; // И вот настало время регулярных выражений!

Чтение текущей строки запроса

Если вам необходимо получить строку запроса текущей страницы, воспользуйтесь window.location.search :

JS Скопировать код let params = new URLSearchParams(window.location.search); let specificValue = params.get('key'); // Получите значение параметра 'key', если оно там есть!

Правильное экранирование спецсимволов

Для экранирования специальных символов используйте escape() :

JS Скопировать код let safeValue = escape('This & That'); url.searchParams.set('query', safeValue); // И вот 'This & That' стали безопасными для веб-среды

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