Добавление элементов в массив состояния в React.js: push vs copy#React #Массивы и методы #Spread/Rest операторы
Быстрый ответ
Для корректной модификации массивов в состоянии React.js, воспользуйтесь принципом немутабельности. Старые методы оставьте в прошлом и начните использовать оператор распространения для добавления элементов:
this.setState(prevState => ({ array: [...prevState.array, newItem] }));
// "Добро пожаловать, новичок."
Упростите процесс обновления с помощью
.map():
this.setState(prevState => ({ array: prevState.array.map((item, index) => index === itemIndex ? updatedItem : item) }));
// "Изменения — вот что двигает нас вперед."
Для удаления элементов воспользуйтесь
.filter():
this.setState(prevState => ({ array: prevState.array.filter((item, index) => index !== itemIndex) }));
// "Иногда лучше избавиться от лишнего."
Эти методы гарантируют вам получение нового массива и оптимальное обновление состояния в React.
Немутабельность — ключ к гармоничному состоянию
В React состояние превалирует над всем. Любые прямые попытки его изменить могут привести к ошибкам при определении и отрисовке компонентов. Создайте новый массив, не прибегая к изменению исходного, чтобы избежать проблем и гарантировать гармонию состояния. Это достигается благодаря немутирующим методам, таким как
.concat(), или же с применением оператора распространения, классическим инструментом ES6.
Борьба со состоянияем гонки с помощью функций-обновителей
Подобно обеспечению стабильности в шаткой ситуации, в React можно вернуть контроль над состояниями при помощи такого инструмента как функции-обновители. Аналогично тому, как масло помогает сделать движение более плавным и избежать сбоев, функции-обновители, приняв предыдущее состояние, обеспечивают актуальность вашего состояния даже при асинхронных обновлениях.
Миф о памяти — производительность копирования массива
На первый взгляд, создание новых массивов может видеться расточительным. Однако современные JavaScript-движки успешно справляются с этой задачей, и расход памяти при этом минимален. Преимущества предсказуемого управления состоянием и снижения количества ошибок компенсируют минимальные затраты памяти на копирование массивов.
Визуализация
Воспринимайте состояние вашего приложения React как набор инструментов 🧰. Ваш массив — это набор гаечных ключей 🔧:
Исходное состояние ящика: [🔧, 🔧, 🔧]
🔨 Добавляем еще один гаечный ключ, не внося изменений в исходное состояние:
setState(toolbox => [...toolbox, 🔧]);
Теперь вы видите обновленное состояние ящика:
Обновленное состояние ящика: [🔧, 🔧, 🔧, 🔧]
// "Новые поступления всегда рады."
🔧 Обновим существующий ключ на новую модель:
setState(toolbox => toolbox.map(tool => tool === 🔧 ? 🛠 : tool));
В результате, перед вами обновленный набор инструментов:
Обновленное состояние ящика: [🛠, 🔧, 🔧, 🔧]
// "Непостоянство — единственное постоянство."
4 столпа эффективного управления состоянием массива
Остерегайтесь ловушек
Изменение массива состояния в React может сравниться с игрой на минном поле. Методы типа
.sort() и
.reverse() мутируют массив, что может подвергнуть ваше приложение риску. Используйте эти методы только с копией массива, для создания которой можно использовать оператор
spread или метод
.slice().
Будьте готовы к асинхронности
Управление состояниями порой напоминает сложную головоломку. Тем не менее, используя
prevState в функциях-обновителях, вы упрощаете процесс обновления и справляетесь с асинхронными операциями.
Используйте возможности ES6
ES6 пользуется широкой любовью среди разработчиков благодаря таким функциям, как деструктуризация массивов. Стрелочные функции вносят ясность в код. Воспользуйтесь этими возможностями для эффективного управления состоянием.
Не бойтесь просить помощи
Если вы столкнулись с высокой сложностью состояний в вашем приложении, не стесняйтесь поискать помощи. Библиотеки, такие как Immutable.js, и утилиты Lodash, облегчат вам работу, сохранив неприкосновенность состояний.
Полезные материалы
- React.Component – React — руководство по использованию
setStateв классовых компонентах.
- Immutability Helpers – React — руководство по немутабельным паттернам обновления для эффективного управления состоянием.
- Spread syntax (...) – JavaScript | MDN — применение спред-синтаксиса для обновления массивов состояния.
- Tutorial: Tic-Tac-Toe – React — о значимости немутабельности в приложениях на React.
- Immutable Update Patterns | Redux — применение немутабельности для повышения контроля над состоянием.
- Writing Resilient Components — overreacted — советы для избежания проблем при работе со состоянием от Дэна Абрамова.
Ольга Шадрина
React-разработчик