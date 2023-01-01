Динамический доступ к свойствам объекта в JavaScript#Основы JavaScript #Синтаксис и типы данных #Объекты и прототипы
Быстрый ответ
Доступ к свойству объекта с динамическим ключом можно осуществить с помощью нотации квадратных скобок:
object[variable].
let propKey = 'dynamicProp';
let obj = { dynamicProp: 'Привет, мир!' };
let propValue = obj[propKey]; // Вернёт 'Привет, мир!'
Эта возможность особенно полезна, когда названия свойств вычисляются во время выполнения программы.
Особенности доступа к свойствам в JavaScript
Ограничения точечной нотации
Точечная нотация — удобный способ обращения к свойствам объекта, однако она не подходит, если имя свойства становится известным только в процессе исполнения программы или включает в себя специальные символы и пробелы. Главный недостаток этого способа — он недостаточно гибкий для работы с динамическими объектами.
Возможности нотации скобок
Нотация скобок отлично подходит для динамически меняющихся сценариев. В квадратных скобках вы можете использовать любое выражение, преобразующееся в строку, включая переменные.
let dynamicKey = 'testKey';
let obj = { [dynamicKey]: 'testValue' };
console.log(obj[dynamicKey]); // "Удивительно! Но мы получили 'testValue'!"
Работа с вложенными объектами
Сложность взаимодействия со свойствами возрастает, когда необходимо извлекать значения из вложенных объектов. В таком случае на помощь приходит метод
reduce.
let familyTree = { depthOne: { depthTwo: { depthThree: 'Мы это сделали!' } } };
let keys = ['depthOne', 'depthTwo', 'depthThree'];
let value = keys.reduce((nestedObj, key) => (nestedObj || {})[key], familyTree); // 'Мы это сделали!'
Не забывайте аккуратно обрабатывать значения
undefined, чтобы избежать ошибок TypeError.
Вычисляемые имена свойств в ES6
ES6 вводит возможность использования вычисляемых имен свойств, что открывает новые горизонты для динамического формирования свойств объекта.
let dynamicProp = 'яблоки';
let fruitBasket = {
[dynamicProp]: 5
}; // Теперь fruitBasket имеет 5 яблок.
Визуализация
Взглянем на магию взаимодействия с объектами в JavaScript:
let key = 'color';
let obj = { color: 'красный' };
obj[key]; // Вернёт 'красный'. Вот как просто!
У нас есть ключ 🔑, и с его помощью мы можем открыть доступ к свойству в сокровищнице объекта (🏴☠️):
Замки сундука: [🔓color, 🔒size, 🔒brand]
Ключ: `key` 🔑 = 'color'
Используем нужный ключ 🔑, и получаем доступ к сокровищу (
obj[key]).
Более сложные способы доступа к свойствам в JavaScript
Путешествие с циклом for...in
Цикл
for...in позволяет проходить по всем перечисляемым свойствам объекта, включая те, что задаются динамически. Важно помнить о применении
hasOwnProperty для избежания доступа к унаследованным свойствам.
Изящное деструктурирование
Деструктурирование дает возможность извлекать свойства прямо из объектов, позволяя при этом переименовывать их для удобства использования.
let { dynamicProp: alias } = obj;
console.log(alias); // Выведет 'Привет, мир'
Полный список свойств объекта с помощью Object.getOwnPropertyNames()
Метод
Object.getOwnPropertyNames() предоставляет полный перечень свойств объекта.
Глобальная область видимости с 'self'
В строгом режиме
'use strict', где
this не ссылается на глобальную область видимости, можно использовать
self.
self['globalVar'] = 'доступно везде';
Продвигаемся вперёд с for...of и Object.entries
Сочетание
for...of и
Object.entries() делает процесс прохождения по объекту и его перечисляемым свойствам абсолютно удобным.
for (let [key, value] of Object.entries(obj)) {
console.log(key, value);
}
Полезные материалы
- Работа с объектами – JavaScript | MDN — Глубокое погружение в тему объектов в JavaScript.
- Понимание объектов в JavaScript | DigitalOcean — Детальное объяснение особенностей работы с объектами на примерах.
- Свойства JavaScript — Урок о доступе и установке свойств в JavaScript.
- JavaScript – всё о ключевых словах «this» и «new» — Исчерпывающее объяснение использования
thisи
newв JavaScript.
- Доступ к свойству объекта с динамически вычисляемым именем – Stack Overflow — Значимое обсуждение в сообществе Stack Overflow на тему динамического доступа к свойствам объекта.
- Структуры данных: Объекты и массивы :: Eloquent JavaScript — Исчерпывающее объяснение работы с объектами в JavaScript.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик