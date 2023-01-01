Динамический доступ к свойствам объекта в JavaScript

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Быстрый ответ

Доступ к свойству объекта с динамическим ключом можно осуществить с помощью нотации квадратных скобок: object[variable] .

JS Скопировать код let propKey = 'dynamicProp'; let obj = { dynamicProp: 'Привет, мир!' }; let propValue = obj[propKey]; // Вернёт 'Привет, мир!'

Эта возможность особенно полезна, когда названия свойств вычисляются во время выполнения программы.

Особенности доступа к свойствам в JavaScript

Ограничения точечной нотации

Точечная нотация — удобный способ обращения к свойствам объекта, однако она не подходит, если имя свойства становится известным только в процессе исполнения программы или включает в себя специальные символы и пробелы. Главный недостаток этого способа — он недостаточно гибкий для работы с динамическими объектами.

Возможности нотации скобок

Нотация скобок отлично подходит для динамически меняющихся сценариев. В квадратных скобках вы можете использовать любое выражение, преобразующееся в строку, включая переменные.

JS Скопировать код let dynamicKey = 'testKey'; let obj = { [dynamicKey]: 'testValue' }; console.log(obj[dynamicKey]); // "Удивительно! Но мы получили 'testValue'!"

Работа с вложенными объектами

Сложность взаимодействия со свойствами возрастает, когда необходимо извлекать значения из вложенных объектов. В таком случае на помощь приходит метод reduce .

JS Скопировать код let familyTree = { depthOne: { depthTwo: { depthThree: 'Мы это сделали!' } } }; let keys = ['depthOne', 'depthTwo', 'depthThree']; let value = keys.reduce((nestedObj, key) => (nestedObj || {})[key], familyTree); // 'Мы это сделали!'

Не забывайте аккуратно обрабатывать значения undefined , чтобы избежать ошибок TypeError.

Вычисляемые имена свойств в ES6

ES6 вводит возможность использования вычисляемых имен свойств, что открывает новые горизонты для динамического формирования свойств объекта.

JS Скопировать код let dynamicProp = 'яблоки'; let fruitBasket = { [dynamicProp]: 5 }; // Теперь fruitBasket имеет 5 яблок.

Визуализация

Взглянем на магию взаимодействия с объектами в JavaScript:

JS Скопировать код let key = 'color'; let obj = { color: 'красный' }; obj[key]; // Вернёт 'красный'. Вот как просто!

У нас есть ключ 🔑, и с его помощью мы можем открыть доступ к свойству в сокровищнице объекта (🏴‍☠️):

Markdown Скопировать код Замки сундука: [🔓color, 🔒size, 🔒brand] Ключ: `key` 🔑 = 'color'

Используем нужный ключ 🔑, и получаем доступ к сокровищу ( obj[key] ).

Более сложные способы доступа к свойствам в JavaScript

Путешествие с циклом for...in

Цикл for...in позволяет проходить по всем перечисляемым свойствам объекта, включая те, что задаются динамически. Важно помнить о применении hasOwnProperty для избежания доступа к унаследованным свойствам.

Изящное деструктурирование

Деструктурирование дает возможность извлекать свойства прямо из объектов, позволяя при этом переименовывать их для удобства использования.

JS Скопировать код let { dynamicProp: alias } = obj; console.log(alias); // Выведет 'Привет, мир'

Полный список свойств объекта с помощью Object.getOwnPropertyNames()

Метод Object.getOwnPropertyNames() предоставляет полный перечень свойств объекта.

Глобальная область видимости с 'self'

В строгом режиме 'use strict' , где this не ссылается на глобальную область видимости, можно использовать self .

JS Скопировать код self['globalVar'] = 'доступно везде';

Продвигаемся вперёд с for...of и Object.entries

Сочетание for...of и Object.entries() делает процесс прохождения по объекту и его перечисляемым свойствам абсолютно удобным.

JS Скопировать код for (let [key, value] of Object.entries(obj)) { console.log(key, value); }

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