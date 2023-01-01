Быстрый способ проверки равенства всех элементов массива#Алгоритмы
Быстрый ответ
Для быстрой проверки равенства элементов массива обратитесь к методу
every():
const allEqual = arr => arr.every(v => v === arr[0]);
Пример использования данного метода:
console.log(allEqual([1, 1, 1])); // Возвращает true, так как все элементы равны 1
Эта удобная техника основывается на методе
Array.prototype.every, обеспечивая эффективную проверку.
Every, Set или Reduce? Выберите свой подход!
Проверка равенства элементов с помощью
every()
const allEqual = arr => arr.every(v => v === arr[0]);
Метод
every() убеждается, что каждый элемент массива удовлетворяет определенному условию. В данном случае — равен первому элементу массива.
Особенности
Set
Если элементы массива практически одинаковы,
Set придет на помощь:
const allEqual = arr => new Set(arr).size === 1;
Set сохраняет только уникальные значения. Таким образом, если все элементы совпадают, множество будет содержать всего один элемент.
Reduce как необычный метод
Любителям
reduce пригодится следующий подход:
const allEqual = arr => arr.length === 0 || arr.reduce((a,b) => a === b ? a : false) !== false;
Обратите внимание на возможность возникновения
TypeError при работе с пустыми массивами, а также на необходимость приведения результата к булевому типу.
Создание собственного метода прототипа для массивов
Вы также можете создать свой метод прототипа для массивов:
Array.prototype.allEqual = function() {
return new Set(this).size === 1;
};
Теперь такая функциональность станет доступна для всех экземпляров массива в вашем проекте. Но помните, большая сила влечет большую ответственность!
Визуализация: Выявляем отличный от других элемент!
Представим, что у вас есть последовательность эмодзи. Они выглядят одинаковыми, не так ли?
Эмодзи: [🍔, 🍔, 🍔, 🍔]
Если все они идентичны:
const emojis = ['🍔', '🍔', '🍔', '🍔'];
const allEqual = emojis.every(emoji => emoji === '🍔'); // возвращает true
Но что, если они отличаются друг от друга?
Эмодзи: [🍔, 🍕, 🍔, 🍕]
Проверим, все ли они одинаковы:
const emojis = ['🍔', '🍕', '🍔', '🍕'];
const allEqual = emojis.every(emoji => emoji === '🍔'); // возвращает false, засекли "вторжение" пиццы!
Метод
.every() эффективно помогает обнаружить элемент, который не совпадает с остальными.
Анализ производительности: Какой подход выбрать?
.every() – быстрый и эффективный
.every() работает по принципу "найдем лишний — остановимся". Это делает его особенно уместным при работе с большими массивами.
Set – сила при определенных задачах
Set проявляет свою эффективность при обработке огромных массивов, где элементы в основном совпадают.
Кому посвящается: Особенности и нюансы
Пустые массивы и логическое значение
Пустые массивы – увлекательная тема в JavaScript: они считаются логически истинными. Важно предусматривать проверки данных для избежания недоразумений.
Значения
Falsy и
NaN: двусмысленные детали
Со значениями
Falsy и
NaN необходимо использовать строгое сравнение (
===), чтобы избежать неприятных сюрпризов.
NaN не равен самому себе, а
Falsy значения могут вводить в заблуждение.
Приведение к булеву типу с помощью
!!
Оператор двойного отрицания
!! гарантирует, что результат будет представлен в булевом типе:
const allEqual = arr => !!arr.reduce((a, b) => a === b ? a : false, arr[0]);
Полезные материалы
- Array.prototype.every() – JavaScript | MDN — Подробная документация на метод
every.
- javascript – Check if all values of array are equal – Stack Overflow — Обсуждения и решения по проверке равенства элементов массива.
- ECMAScript 2015 Language Specification – ECMA-262 6th Edition — Официальная спецификация метода
every.
- JavaScript Array every() Method – GeeksforGeeks — Учебник по методу
everyс практическими примерами.
- Методы массива – JavaScript.info — Наглядные объяснения метода
everyи других методов массивов.
- Метод JavaScript Array.every() – W3Schools — Уроки по использованию метода
everyс интерактивными примерами.
- JavaScript Showdown: vs = – codeburst — Глубокий разбор сравнений равенства в JavaScript.
Марат Горчаков
лайфстайл-редактор