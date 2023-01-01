Быстрый способ проверки равенства всех элементов массива

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для быстрой проверки равенства элементов массива обратитесь к методу every() :

JS Скопировать код const allEqual = arr => arr.every(v => v === arr[0]);

Пример использования данного метода:

JS Скопировать код console.log(allEqual([1, 1, 1])); // Возвращает true, так как все элементы равны 1

Эта удобная техника основывается на методе Array.prototype.every , обеспечивая эффективную проверку.

Every, Set или Reduce? Выберите свой подход!

Проверка равенства элементов с помощью every()

JS Скопировать код const allEqual = arr => arr.every(v => v === arr[0]);

Метод every() убеждается, что каждый элемент массива удовлетворяет определенному условию. В данном случае — равен первому элементу массива.

Особенности Set

Если элементы массива практически одинаковы, Set придет на помощь:

JS Скопировать код const allEqual = arr => new Set(arr).size === 1;

Set сохраняет только уникальные значения. Таким образом, если все элементы совпадают, множество будет содержать всего один элемент.

Reduce как необычный метод

Любителям reduce пригодится следующий подход:

JS Скопировать код const allEqual = arr => arr.length === 0 || arr.reduce((a,b) => a === b ? a : false) !== false;

Обратите внимание на возможность возникновения TypeError при работе с пустыми массивами, а также на необходимость приведения результата к булевому типу.

Создание собственного метода прототипа для массивов

Вы также можете создать свой метод прототипа для массивов:

JS Скопировать код Array.prototype.allEqual = function() { return new Set(this).size === 1; };

Теперь такая функциональность станет доступна для всех экземпляров массива в вашем проекте. Но помните, большая сила влечет большую ответственность!

Визуализация: Выявляем отличный от других элемент!

Представим, что у вас есть последовательность эмодзи. Они выглядят одинаковыми, не так ли?

Markdown Скопировать код Эмодзи: [🍔, 🍔, 🍔, 🍔]

Если все они идентичны:

JS Скопировать код const emojis = ['🍔', '🍔', '🍔', '🍔']; const allEqual = emojis.every(emoji => emoji === '🍔'); // возвращает true

Но что, если они отличаются друг от друга?

Markdown Скопировать код Эмодзи: [🍔, 🍕, 🍔, 🍕]

Проверим, все ли они одинаковы:

JS Скопировать код const emojis = ['🍔', '🍕', '🍔', '🍕']; const allEqual = emojis.every(emoji => emoji === '🍔'); // возвращает false, засекли "вторжение" пиццы!

Метод .every() эффективно помогает обнаружить элемент, который не совпадает с остальными.

Анализ производительности: Какой подход выбрать?

.every() – быстрый и эффективный

.every() работает по принципу "найдем лишний — остановимся". Это делает его особенно уместным при работе с большими массивами.

Set – сила при определенных задачах

Set проявляет свою эффективность при обработке огромных массивов, где элементы в основном совпадают.

Кому посвящается: Особенности и нюансы

Пустые массивы и логическое значение

Пустые массивы – увлекательная тема в JavaScript: они считаются логически истинными. Важно предусматривать проверки данных для избежания недоразумений.

Значения Falsy и NaN : двусмысленные детали

Со значениями Falsy и NaN необходимо использовать строгое сравнение ( === ), чтобы избежать неприятных сюрпризов. NaN не равен самому себе, а Falsy значения могут вводить в заблуждение.

Приведение к булеву типу с помощью !!

Оператор двойного отрицания !! гарантирует, что результат будет представлен в булевом типе:

JS Скопировать код const allEqual = arr => !!arr.reduce((a, b) => a === b ? a : false, arr[0]);

Полезные материалы