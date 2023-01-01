Безопасные практики инвалидации и работы с JWT в Node.js

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Быстрый ответ

Для экстренного аннулирования JWT, привяжите к токену уникальный идентификатор (jti). С каждым запросом проведите проверку в черном списке на сервере.

JS Скопировать код // Необходимые модули const jwt = require('jsonwebtoken'); const redis = require('redis'); let blacklist = redis.createClient(); // Генерация токена const token = jwt.sign({ user_id: user.id, jti: uuidv4() }, secret, { expiresIn: '1h' }); // Аннулирование токена blacklist.set(token.jti, true); // Установка времени до истечения срока действия токена blacklist.expireat(token.jti, Math.floor(Date.now() / 1000) + 3600);

Проверка присутствия в черном списке:

JS Скопировать код // Функция проверки статуса токена function isTokenRevoked(token) { const { jti } = jwt.verify(token, secret); return blacklist.get(jti) != null; } // Middleware для блокировки аннулированных токенов. app.use((req, res, next) => { const token = req.headers.authorization.split(' ')[1]; if (isTokenRevoked(token)) res.status(403).json({ message: 'Токен аннулирован' }); else next(); });

Здесь ключевую роль играет элемент jti , позволяющий быстро идентифицировать токен в черном списке.

Принцип аннулирования JWT

JSON Web Токены (JWT) используются для аутентификации запросов и являются безсостоянийными по своей природе. Т.е., они не имеют встроенной функции деактивации.

Токены остаются активными до истечения срока их действия. Возникает вопрос: как аннулировать токен до истечения срока его действия? Рассмотрим несколько подходов.

Цикл жизни токена

Использование кратковременных токенов служит защитой от возможных угроз. Ограничивая срок действия токена, вы сокращаете потенциальную угрозу в случае его утечки.

Воспользуйтесь механизмом токенов доступа с возможностью обновления. Получите краткосрочные токены доступа вместе с более долгосрочными токенами обновления. С истечением срока действия токена доступа выполняется его обновление — это своего рода мини-рестарт авторизации.

Применение версионирования токенов также оказывается полезным. В структуру JWT можно вставить номер версии и увеличивать его после каждого выхода пользователя из системы, что на практике аннулирует предыдущий токен.

Системное аннулирование

В критических ситуациях вы можете столкнуться с необходимостью радикального пути — смените ключ шифрования токенов (секрет JWT). Таким образом, все существующие токены станут неактивными. Однако следует обращать внимание: это решение подобно полному отключению защиты, что не всегда может быть оправданно.

Токены обновления

Долгосрочные токены обновления тоже подвержены риску. Если они сохраняются в ненадежных местах, возможен несанкционированный доступ. Держите под контролем черный список токенов обновления и проверяйте их только при запросе на обновление.

Обновление на стороне сервера

Реализуйте обновление токенов на стороне сервера. Все операции с токенами происходят незаметно для клиента, что позволяет уменьшить риски и повысить уровень безопасности.