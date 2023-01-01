Автоматизация клика по ссылке с помощью JavaScript

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Быстрый ответ

Для симуляции кликового события используйте метод element.click() . К примеру, для элемента с определённым ID следующий код инициирует клик:

JS Скопировать код document.querySelector('#elementID').click();

Также, позволяется симулировать последовательность кликов с помощью цикла:

JS Скопировать код const element = document.querySelector('#elementID'); for (let i = 0; i < 5; i++) { element.click(); }

Прямой вызов обработчика событий

Если требуется прямой запуск обработчика события, такого как onclick , применяйте следующий подход:

JS Скопировать код const myElement = document.querySelector('#elementID'); if (myElement.onclick) myElement.onclick();

Учтите, что функция element.onclick() вызовется только при наличии у элемента соответствующего обработчика.

Кроссбраузерная совместимость и старый Internet Explorer

Для поддержки устаревших версий браузеров, в числе которых Internet Explorer (IE), используйте document.createEvent и initEvent :

JS Скопировать код var event; if (typeof(Event) === 'function') { event = new Event('click'); } else { event = document.createEvent('Event'); event.initEvent('click', true, true); } document.querySelector('#elementID').dispatchEvent(event);

В Internet Explorer применяется метод fireEvent :

JS Скопировать код const element = document.getElementById('elementID'); element.fireEvent('onclick');

Обязательно проверьте доступность fireEvent , так как этот метод устарел и недоступен в большинстве современных браузеров.

Собственное событие — собственные правила: создание кастомных событий

Для создания пользовательских событий используйте dispatchEvent совместно с CustomEvent :

JS Скопировать код const element = document.querySelector('#elementID'); const event = new CustomEvent('my-custom-event', { detail: { ... } }); element.dispatchEvent(event);

Так вы можете определить собственные атрибуты для событий, что помогает отличать их от кликов, сгенерированных пользователем.

Использование синтетического клика

Возможно, вы захотите иметь возможность различать программные клики от пользовательских:

JS Скопировать код const event = new Event('click', { 'bubbles': true, 'cancelable': true }); event.synthetic = true; element.dispatchEvent(event);

Взаимодействие со скриптами из разных окон: использование OwnerDocument

Для работы с элементами в других окнах или фреймах используйте свойство ownerDocument :

JS Скопировать код let element = someNode.ownerDocument.querySelector('#elementID'); element.click();

Этот метод позволяет корректно взаимодействовать с элементом в его исходном контексте.

Особенности инициирования событий

Имейте в виду, что симуляция события не всегда приведет к ожидаемым действиям по умолчанию, таким как изменение значения в поле ввода.

Визуализация

Можно представить себе цепь из домино – каждая домино символизирует действие, приводящее к конечному результату:

JS Скопировать код dominoEvent.trigger('click');

Вот что получается:

Markdown Скопировать код До: 🀄️🀄️🀄️🛑🐭 После: 🀄️🀄️🀄️💥🐭

Срабатывание домино – это аналогия для последовательности действий, вызываемых кликом в JavaScript.

Выбор класса событий

При использовании document.createEvent выбирайте подходящий eventClass . Для событий мыши это MouseEvents :

JS Скопировать код const event = document.createEvent('MouseEvents'); event.initMouseEvent('click', true, true, window); element.dispatchEvent(event);

Учет платформенных особенностей

Особенно при тестировании платформозависимых особенностей, убедитесь, что ваш код для симуляции событий работает корректно, например, в мобильных браузерах на Android.

Реальные клики против программных: узнайте подделку

Помните, что программно созданный "клик" не эквивалентен настоящему пользовательскому клику. Ваши обработчики могут реагировать по-разному, особенно если они проверяют свойство isTrusted события.

Мастерство симуляции взаимодействий пользователя

Владение приемами имитации кликов важно для написания автоматизированных тестов. Библиотеки, такие как Jest или Cypress, позволяют тестировать пользовательский интерфейс веб-приложения.

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