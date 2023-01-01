Array.push() в JavaScript: добавление объекта при его отсутствии

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Быстрый ответ

Для минимизации дубликатов и поддержки уникальности элементов, применяйте метод includes до выполнения push :

JS Скопировать код let array = [1, 2]; let itemToAdd = 2; if (!array.includes(itemToAdd)) { array.push(itemToAdd); } // Массив останется таким же: [1, 2]

В случае массивов с объектами, лучше использовать find или findIndex , чтобы сравнить свойства объектов перед их вводом:

JS Скопировать код let objectArray = [{ name: "Alice", text: "Hello" }]; let objectToAdd = { name: "Bob", text: "Hi" }; if (!objectArray.find(obj => obj.name === objectToAdd.name && obj.text === objectToAdd.text)) { objectArray.push(objectToAdd); } // В objectArray появится новый элемент: objectToAdd

Эффективное исправление: Массивы строк и чисел

Устранение повторений

Использование includes или indexOf поможет предотвратить дублирование при добавлении уже существующих элементов. Этот способ особенно подходит для обработки строк и чисел.

JS Скопировать код if (!array.includes(itemToAdd)) { array.push(itemToAdd); }

Обеспечение уникальности

Применяйте Set, чтобы обеспечить уникальность элементов в массиве и избежать дубликатов при добавлении.

JS Скопировать код let uniqueSet = new Set(array); uniqueSet.add(itemToAdd); array = [...uniqueSet];

Работа с объектами в массивах

Внимание свойствам

От повторяющихся объектов в массиве можно защититься, проверяя их свойства.

JS Скопировать код if (!objectArray.some(obj => obj.name === objectToAdd.name && obj.text === objectToAdd.text)) { objectArray.push(objectToAdd); }

Функция для повторного применения

Для упрощения повторного использования кода можно вынести проверку на уникальность в функцию pushIfNotExist .

JS Скопировать код function pushIfNotExist(array, element, comparer) { if (!array.some(el => comparer(el, element))) { array.push(element); } } pushIfNotExist(objectArray, objectToAdd, (a, b) => a.name === b.name && a.text === b.text);

Код на базе ES6

Для производства более лаконичного кода, советуем использовать функциональность ES6, например методы filter и concat .

JS Скопировать код let filteredArray = objectArray.concat( objectArray.filter(obj => !objectArray.some(existingObj => existingObj.name === obj.name) ) );

Визуализация

Представьте ваш массив как закрытый клуб со списком VIP-персон. Правило простое: допустим только новые лица!

Markdown Скопировать код Список VIP: [Alice 👩, Bob 👨, Clara 👩‍🦰] Новый гость: Dave 👨‍🦱 Если он еще не в клубе, впускаем!

JS Скопировать код if (!vipList.includes("Dave")) { vipList.push("Dave"); }

В итоге список VIP обновляется новым именем:

Markdown Скопировать код Обновленный список VIP: [Alice 👩, Bob 👨, Clara 👩‍🦰, **Dave 👨‍🦱**]

Теперь Dave является членом загогулинного сообщества, и он может войти в клуб только один раз!

Уголок ботана: Суеверия о производительности

Анализируйте размер и сложность используемых массивов, когда производительность имеет важное значение. Методы indexOf , find и includes работают с различной скоростью, что является критичным при работе с большими массивами.

Чистота кода и совершенство