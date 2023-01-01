Защита от сдвига страницы при появлении скроллбара#CSS и верстка #UI/UX #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Если хотите избежать случайных сдвигов на веб-странице, воспользуйтесь статической полосой прокрутки с помощью CSS. Для этого примените к элементу
html свойство
overflow-y: scroll;. Таким образом, полоса прокрутки будет отображаться постоянно, независимо от объема содержимого страницы:
html {
overflow-y: scroll;
}
Этот способ обеспечит стабильность размещения элементов на макете, не перегружая его дополнительным кодом.
Примеры кода для предотвращения сдвигов из-за полосы прокрутки
Рассмотрим различные способы стабилизации макета веб-страницы, начиная от простого
overflow-y: scroll до более сложных методов:
Постоянное отображение полосы прокрутки на странице
html {
overflow-y: scroll;
}
body {
padding-left: calc(100vw – 100%);
}
Здесь используется функция
calc(), чтобы рассчитать ширину полосы прокрутки и сохранить оригинальный внешний вид страницы.
Предотвращение горизонтального сдвига элементов на макете
Чтобы избежать горизонтального сдвига контента, можно использовать управление переполнением и отрицательные отступы:
body {
overflow-x: hidden;
margin-right: calc(-1 * (100vw – 100%));
}
Этот код гарантирует стабильность позиционирования элементов, несмотря на "тяжесть" полосы прокрутки.
Применение CSS3 для адаптивного дизайна под различные размеры окна просмотра
Для адаптивных макетов, учитывающих наличие полосы прокрутки, можно использовать следующий подход:
.container {
width: calc(100% – (100vw – 100%));
}
Этот способ позволяет подстроить ширину контейнера под размеры окна просмотра и учесть активную полосу прокрутки.
Визуализация
Веб-страница мстается исскуством:
🖼️ Ваш контент
Добавление полосы прокрутки воображается как размещение дополнительного аксессуара на картине:
🖼️ Ваш контент 🪟
Чтобы неожиданные элементы (полоса прокрутки) не перемещали наш "шедевр" (контент веб-страницы), мы заранее предусматриваем их присутствие и размер окна браузера остаётся неизменным. Помогает в этом наш CSS-код:
html {
overflow-y: scroll;
}
Результат: Размеры окна просмотра не изменяются:
Рамка остается неизменной:
🖼️ Ваш контент 🪟👀✨
Полоса прокрутки становится постоянной и не вызывает смещения содержимого, даже при его изменении.
Учёт особенностей различных браузеров
Не забывайте учесть специфику различных браузеров при внедрении решений. Классический Internet Explorer (IE) часто требует особого подхода.
Адаптация для Internet Explorer
В старых версиях IE, например в IE 7, применение
overflow-y: scroll; к тегу
body может вызвать непредвиденные проблемы с выравниванием контента. Чтобы этого избежать, примените свойство к
html:
html {
overflow-y: scroll;
}
Функциональность CSS3 в старых версиях браузеров
Функция
calc() и единицы
vw из CSS3 помогут обеспечить плавное преобразование функциональности в устаревших браузерах.
Расширение возможностей...
Использование единиц измерения, зависящих от размеров окна просмотра
Единицы
vw помогут создать адаптивный макет, реагирующий на изменение размеров окна, и обеспечить гибкость при работе с полосами прокрутки.
Имитация работы полосы прокрутки – умная стратегия!
В некоторых случаях визуальное присутствие полосы прокрутки может нарушить ваш дизайн. В таком случае можно обернуть контент в
div и добавить отступы для имитации работы полосы прокрутки, сохраняя её невидимой.
Полезные материалы
- Актуальное состояние стилизации полос прокрутки в CSS (Обновление 2022 года) | CSS-Tricks — подробное руководство по стилизации полос прокрутки.
- overscroll-behavior – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — обзор управления поведением прокрутки на MDN.
- Cumulative Layout Shift (CLS) | Статьи | web.dev — анализ стабильности макетов и взаимодействие с полосами прокрутки.
- Создание внутренних соотношений для видео – A List Apart — статья о контроле переполнения медиа-контента.
- html – Как предотвратить сдвиг веб-страницы из-за полосы прокрутки? – Stack Overflow — обсуждение вопроса о стабилизации страниц при появлении полосы прокрутки.
- Высота div в режиме совместимости IE8 – HTML & CSS – Форумы SitePoint | Сообщество веб-разработчиков и дизайнеров — советы по контролю видимости полос прокрутки.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда