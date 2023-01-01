Запуск скачивания файла по клику на кнопку в HTML и JS#Работа с DOM #События в браузере #Кнопки и элементы управления
Быстрый ответ
Для инициализации загрузки файла по клику на кнопку нам потребуется скрытый элемент
<a> и JavaScript. Атрибут
href должен содержать ссылку на файл, а метод
click() программно инициирует скачивание. Вот так это выглядит:
<button onclick="triggerDownload('file.zip')">Скачать файл</button>
<script>
function triggerDownload(fileName) {
var element = document.createElement('a');
element.setAttribute('href', fileName);
element.setAttribute('download', fileName);
element.style.display = 'none';
document.body.appendChild(element);
// Происходит клик, словно совершил его сам программирующий ниндзя
element.click();
document.body.removeChild(element);
}
</script>
Замените
'file.zip' на URL файла и желаемое имя файла при сохранении. В результате у нас получается изящный метод начала загрузки файла при помощи кнопки в HTML.
Разные методы, активирующие загрузку в JavaScript
В JavaScript существует множество подходов к инициации загрузки. Давайте разберёмся в продвинутых клиентских методах, позволяющих начать загрузку файлов без использования серверных технологий.
Создание "Blob" и URL "data" на лету
Для работы с необычными источниками файлов предусмотрены интерфейс
Blob и URL
data. Блобы упаковывают данные, а URL
data позволяют инкапсулировать их непосредственно в строку.
const data = new Blob([content], {type: 'text/plain'});
const url = URL.createObjectURL(data); // Наш собственный Blob!
downloadFile('dynamic.txt', url); // Пришло время скачивать динамический файл!
Не забывайте освобождать URL блобов с помощью
URL.revokeObjectURL(), чтобы предотвратить утечки памяти — мы же не хотим иметь дело с утечками!
Быстрое решение через "window.open"
Если у вас есть файл, доступный по URL, просто выполните:
window.open('path/to/file.zip');
Это самый простой и беззаботный способ, но будьте осторожны с блокировщиками всплывающих окон, которые могут помешать процессу загрузки.
Безотлагательная загрузка через window.location
Хотите достичь максимальной скорости загрузки? Установите
window.location на URL файла:
function directDownload(url) {
window.location = url; // И загрузка начинается!
}
Это чем-то напоминает автоматический клик ниндзя-робота по ссылке для скачивания, только быстрее.
Соблюдение политики одного источника
Боритесь с ограничениями политики одного источника при загрузке ресурсов с разных доменов. Используйте сервер для проксирования или настройте CORS, если имеете возможность управлять внешним сервером.
Визуализация
Вот так можно представить процедуру загрузки файла:
Клик по кнопке: [👆🔘]
Система реагирует на действие:
Операции системы: [🔍📄]->[💾🍬]
- [🔍📄] Поиск файла
- [💾🍬] Загрузка файла по частям
При нажатии кнопки:
<button onclick="document.getElementById('downloadLink').click()">Скачать файл</button>
<a href="file.zip" download="filename" id="downloadLink" style="display: none;"></a>
Скрытая ссылка активируется и файл направляется в директорию загрузок.
Использование элементов пользовательского интерфейса для лучшего взаимодействия
Если вы хотите усовершенствовать UI, используйте элементы
<button> или
<input type="button">, чтобы скрыть реальные функции. JavaScript обеспечивает бесшумное начало загрузки, сочетая в себе эстетику и практичность:
<button onclick="downloadFile('report.pdf', '/documents/report.pdf')">Скачать отчет</button>
Взаимодействие с заголовками сервера для управления загрузкой
Иногда требуется поддержка на уровне сервера. Если у вас есть доступ к настройкам сервера, задайте заголовок
Content-Disposition: attachment, чтобы инициировать загрузку во время навигации.
Извлечение имён файлов из URL для оптимизации
Чтобы избежать повторения, извлеките имя файла из URL для атрибута
download:
function downloadFileFromURL(url) {
const fileName = url.split('/').pop(); // Как плод, выпадающий с дерева!
downloadFile(fileName, url);
}
Полезные материалы
- HTML a download Attribute — Подробное руководство W3Schools о атрибуте
downloadв HTML.
- Blob – Web APIs | MDN — Документация MDN по созданию и загрузке блобов в JavaScript.
- Using files from web applications – Web APIs | MDN — Обширное руководство по работе с файлами в веб-приложениях.
- Blob — Руководство JavaScript.info о возможностях сохранения файлов.
- GitHub – eligrey/FileSaver.js: An HTML5 saveAs() FileSaver implementation — Инструмент для сохранения файлов на клиентской стороне с использованием FileSaver.js.
- Download File Using JavaScript/jQuery – Stack Overflow — Пользовательские решения со Stack Overflow для загрузки файлов при помощи JavaScript.