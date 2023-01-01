Запуск <script> добавленного innerHTML после AJAX-вызова#Асинхронность #Работа с DOM #Fetch API
Быстрый ответ
Для успешного выполнения скриптов, добавленных через
innerHTML после AJAX, вам потребуется вручную создавать и вставлять элементы скриптов в документ. Рассмотрим следующий код:
function executeInlineScripts(containerId, html) {
var container = document.getElementById(containerId);
container.innerHTML = html; // Встраиваем содержимое AJAX в DOM
var scripts = Array.from(container.getElementsByTagName('script'));
for (let oldScript of scripts) {
var newScript = document.createElement('script');
newScript.text = oldScript.text;
// Заменяем старый скрипт новым
oldScript.parentNode.replaceChild(newScript, oldScript);
}
}
Таким образом, HTML-контент загружается в указанный контейнер, а скрипты начинают работать непосредственно из ответа AJAX.
Ограничения innerHTML
Давайте подробнее рассмотрим некоторые нюансы. Когда вы вставляете HTML через
innerHTML в DOM, все теги
<script>, которые следует выполнить, игнорируются по причине безопасности. Браузеры категорически не выполняют скрипты, добавленные через
innerHTML. Для решения этой проблемы обратитесь к разделу Быстрый ответ.
Работа с внешними скриптами
Если вы ещё с нами, представим следующую ситуацию – добавления внешних скриптов –
<script src="yourJavascriptFile.js">. Подход остаётся похожим, но на этот раз мы устанавливаем атрибут
src и добавляем скрипт в документ:
function loadExternalScript(src) {
var script = document.createElement('script');
script.src = src;
script.async = false; // Гарантируем последовательное выполнение скриптов
document.body.appendChild(script);
}
Прекрасно, верно? Установив
async=false, вы обеспечите упорядоченное выполнение нескольких скриптов без конфликтов.
Применение jQuery для упрощения процесса
Если у вас весь арсенал инструментов jQuery, всё становится намного проще. Метод
.ajax() и функции, например
.load(), помогут вам избежать сложностей, связанных с загрузкой и выполнением скриптов. Пример кода:
$('#containerId').load('url-to-fetch.html', function(response, status, xhr) {
if (status == 'error') {
// Обработка ошибок, не позволяйте им разрушить всё!
console.error(xhr.status + ': ' + xhr.statusText);
}
});
jQuery профессионально отфильтровывает скрипты и успешно их запускает. Однако помните о большой ответственности, связанной с этим.
Вопросы безопасности
Как вы уже, вероятно, поняли, мы подходим к разговору о
eval(), который может спровоцировать настоящий хаос. Несмотря на то, что
eval() вполне способен выполнить скрипты из ответа AJAX, его использование подобно игре с краткосрочной зарядкой из-за потенциальных рисков безопасности. Достаточно одного вредоносного скрипта — и наступает катастрофа!
Помните слова дядюшки Бена: всегда проверяйте источник скриптов и используйте средства для санитизации кода.
Визуализация
- AJAX-запрос: 🚀 Уже загружается...
- Вставка через InnerHTML: 🖱️ Вот и новый контент! [📜 и 📄❓ вместе]
- Эстафета остановлена: 🛑 Скрипт (📄❓) не будет выполнен, если передать его так!
- Продолжение эстафеты: 🔄 Используем
createElementи
appendChild, чтобы скрипт снова заработал!
- Финиш: 🏁 Скрипт успешно выполнен!
Практические рекомендации
В идеале, у вас на вооружении должно быть три базовых сценария:
1. Встроенные в AJAX-ответ скрипты: По сути, этот метод повторяет Быстрый ответ: мы динамически создаём новые скрипты и незамедлительно запускаем их.
2. Отложенное выполнение скриптов: Иногда мы намеренно замедляем процесс:
function deferScriptExecution(scriptText) {
setTimeout(function() {
var deferredScript = document.createElement('script');
deferredScript.text = scriptText;
document.body.appendChild(deferredScript);
}, 5000); // Даём системе "отдохнуть" 5 секунд.
}
3. Безопасное исполнение: Когда требуется контролируемый запуск скрипта:
function executeScriptInSandbox(html) {
var iframe = document.createElement('iframe');
iframe.style.display = 'none';
document.body.appendChild(iframe);
iframe.contentDocument.open();
iframe.contentDocument.write(html); // Запуск скрипта в изолированной среде.
iframe.contentDocument.close();
}
Работа с динамическим контентом после AJAX
В мире, где преобладает динамический контент, ваши скрипты должны быть готовы:
- Динамическая загрузка скриптов должна быть неотличимой от их первоначальной загрузки.
- Новые скрипты следует добавлять аккуратно, чтобы избежать влияния на текущую функциональность.
- Ошибки следует пресекать при помощи надёжных методов обработки.
Полезные материалы
- Свойство Element.innerHTML – веб-API | MDN
- Метод .html() – документация jQuery API
- javascript – Вставка скриптов через innerHTML – Stack Overflow
- Погружение в способы ускорения загрузки скриптов – Статьи | web.dev
- javascript – Не удается добавить элемент script – Stack Overflow
- Свойство HTML DOM Element.innerHTML
Тимур Голубев
веб-разработчик