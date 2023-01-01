Заполнение экрана элементом HTML: CSS для header и content#Разное
Быстрый ответ
Если требуется добиться того, чтобы элемент занимал всю оставшуюся высоту экрана, для него следует применить значение
flex: 1. Родитель элемента при этом должен быть обозначен как
display: flex и поддерживать
flex-direction: column. Явная указанность высоты родителя в этом случае не требуется –
flex: 1 обеспечивает занятие дочерним элементом всего свободного пространства по вертикали.
.container {
display: flex;
flex-direction: column;
min-height: 100vh; /* Занимающее всю возможную высоту в области просмотра */
margin: 0;
}
.content {
flex: 1; /* Расширение на всё доступное пространство */
}
<div class="container">
<header>Заголовок</header>
<main class="content">Основной контент растянется на всю оставшуюся высоту.</main>
<footer>Футер</footer>
</div>
Основной контент займет все пространство между заголовком и футером, будто пицца, которая расползается по размеру коробки.
Совместимость с устройствами
В мире веб-дизайна не уйтешь от многообразия устройств. Применение
min-height: 100vh; позволит адаптацию элемента к различным размерам экранов, занимая, по крайней мере, полную высоту области просмотра. Для обеспечения более надежной совместимости со старыми версиями браузеров можно использовать
min-height: 100%; на теге
body.
Если ваша шапка зафиксирована, высоту содержимого можно отрегулировать с помощью CSS-функции
calc:
.content {
min-height: calc(100vh – var(--header-height)); /* Уменьшаем на размер шапки */
}
Можно также определить CSS-переменную
--header-height для упрощения расчета.
Советы по адаптивному дизайну
Выбор гибкости
При адаптивном дизайне важно использовать
min-height вместо
height, чтобы контент мог натурально расширяться без посредничества JavaScript.
Управление переполнением
Если содержимое может превышать размер области просмотра, стоит использовать
overflow: auto;, что вызывает появление полос прокрутки только когда это необходимо:
.content {
overflow: auto; /* Контролируем полосы прокрутки */
}
Структурирование через контейнеры
Размещение шапки и контента в один общий контейнер поможет упорядочить структуру верстки и упрощает восприятие потока документа:
.wrapper {
display: flex;
flex-direction: column;
}
.header {
/* Стили для шапки */
}
.content {
flex: 1;
min-height: 0; /* Избегаем исчезновения невысокого содержимого */
overflow-y: auto; /* Прокручиваем по вертикали */
}
Визуализация
Веб-страница – это постройка, состоящая из различных "этажей":
🏢::before { content: "Крыша"; height: 10%; }
🏢 Этаж 1 | Content | Высота: 20%
🏢::after { content: "Фундамент"; height: 70%; }
- 🏢::before — это наша "крыша", то есть шапка.
- 🏢 Этаж 1 — это "жилое пространство", наш контент.
- 🏢::after — это "фундамент", оставшееся свободное пространство.
Цель — преобразовать фундамент в элемент, занимающий все доступное пространство:
/* Волшебная вставка */
.building::after {
height: calc(100% – 30%); /* 100% за вычетом высоты шапки и контента */
}
Таким образом, фундамент заполнит всё необходимое пространство, подстроившись под контейнер.
Преодоление ограничений CSS
Относительно совместимости
"С великой силой идет великая ответственность", и единицы
vh здесь не исключение. Если ваши амбиции связаны со старыми браузерами, полезно иметь запасные варианты.
Применение единиц относительно области просмотра
Единицы
vh,
vw и даже
vmax идеально подходят для современных адаптивных дизайнов, однако
vmax может породить непредсказуемые ситуации в некоторых браузерах.
Даете ли вы приоритет прогрессивному улучшению контента?
Отдавая предпочтение CSS перед JavaScript вы помогаете не только в производительности, но и облегчаете поддержку кода. Тогда как JavaScript может выступать в роли поддержки, если CSS не может справиться с задачей.
Полезные материалы
- Основы flexbox в CSS | MDN — MDN предлагает руководство по flex-макетированию.
- Типографика с использованием размеров области просмотра | CSS-Tricks — Контролирование типографики с применением единиц относительно области просмотра.
- Десять макетов всего в одной строке CSS | Web.dev — Изучите как заполнить высоту экрана с помощью однострочных решений CSS.
- Почему процентная высота в CSS иногда не работает? | Stack Overflow — Обсуждение особенностей процентной высоты в CSS и решение возможных проблем.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы