Заполнение экрана элементом HTML: CSS для header и content

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если требуется добиться того, чтобы элемент занимал всю оставшуюся высоту экрана, для него следует применить значение flex: 1 . Родитель элемента при этом должен быть обозначен как display: flex и поддерживать flex-direction: column . Явная указанность высоты родителя в этом случае не требуется – flex: 1 обеспечивает занятие дочерним элементом всего свободного пространства по вертикали.

CSS Скопировать код .container { display: flex; flex-direction: column; min-height: 100vh; /* Занимающее всю возможную высоту в области просмотра */ margin: 0; } .content { flex: 1; /* Расширение на всё доступное пространство */ }

HTML Скопировать код <div class="container"> <header>Заголовок</header> <main class="content">Основной контент растянется на всю оставшуюся высоту.</main> <footer>Футер</footer> </div>

Основной контент займет все пространство между заголовком и футером, будто пицца, которая расползается по размеру коробки.

Совместимость с устройствами

В мире веб-дизайна не уйтешь от многообразия устройств. Применение min-height: 100vh; позволит адаптацию элемента к различным размерам экранов, занимая, по крайней мере, полную высоту области просмотра. Для обеспечения более надежной совместимости со старыми версиями браузеров можно использовать min-height: 100%; на теге body .

Если ваша шапка зафиксирована, высоту содержимого можно отрегулировать с помощью CSS-функции calc :

CSS Скопировать код .content { min-height: calc(100vh – var(--header-height)); /* Уменьшаем на размер шапки */ }

Можно также определить CSS-переменную --header-height для упрощения расчета.

Советы по адаптивному дизайну

Выбор гибкости

При адаптивном дизайне важно использовать min-height вместо height , чтобы контент мог натурально расширяться без посредничества JavaScript.

Управление переполнением

Если содержимое может превышать размер области просмотра, стоит использовать overflow: auto; , что вызывает появление полос прокрутки только когда это необходимо:

CSS Скопировать код .content { overflow: auto; /* Контролируем полосы прокрутки */ }

Структурирование через контейнеры

Размещение шапки и контента в один общий контейнер поможет упорядочить структуру верстки и упрощает восприятие потока документа:

CSS Скопировать код .wrapper { display: flex; flex-direction: column; } .header { /* Стили для шапки */ } .content { flex: 1; min-height: 0; /* Избегаем исчезновения невысокого содержимого */ overflow-y: auto; /* Прокручиваем по вертикали */ }

Визуализация

Веб-страница – это постройка, состоящая из различных "этажей":

Markdown Скопировать код 🏢::before { content: "Крыша"; height: 10%; } 🏢 Этаж 1 | Content | Высота: 20% 🏢::after { content: "Фундамент"; height: 70%; }

🏢::before — это наша "крыша", то есть шапка.

🏢 Этаж 1 — это "жилое пространство", наш контент.

🏢::after — это "фундамент", оставшееся свободное пространство.

Цель — преобразовать фундамент в элемент, занимающий все доступное пространство:

CSS Скопировать код /* Волшебная вставка */ .building::after { height: calc(100% – 30%); /* 100% за вычетом высоты шапки и контента */ }

Таким образом, фундамент заполнит всё необходимое пространство, подстроившись под контейнер.

Преодоление ограничений CSS

Относительно совместимости

"С великой силой идет великая ответственность", и единицы vh здесь не исключение. Если ваши амбиции связаны со старыми браузерами, полезно иметь запасные варианты.

Применение единиц относительно области просмотра

Единицы vh , vw и даже vmax идеально подходят для современных адаптивных дизайнов, однако vmax может породить непредсказуемые ситуации в некоторых браузерах.

Даете ли вы приоритет прогрессивному улучшению контента?

Отдавая предпочтение CSS перед JavaScript вы помогаете не только в производительности, но и облегчаете поддержку кода. Тогда как JavaScript может выступать в роли поддержки, если CSS не может справиться с задачей.

Полезные материалы