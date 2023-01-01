Зафиксировать верхнюю строку таблицы HTML с CSS: Без JS

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Быстрый ответ

Зафиксируйте заголовок таблицы с использованием исключительно CSS. Примените значение sticky к свойству position в элементе thead и задайте top: 0 . При этом заголовок останется на месте при прокрутке страницы, но остальная часть таблицы продолжит двигаться. Вот пример кода:

HTML Скопировать код <style> th { position: sticky; top: 0; background-color: #fff; /* Чтобы заголовки были четко видны против контента */ } </style> <div style="max-height: 150px; overflow: auto;"> <table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Столбец 1</th> <th>Столбец 2</th> <th>Столбец 3</th> </tr> </thead> <tbody> <!-- Здесь должен быть контент для проверки скроллинга --> </tbody> </table> </div>

Просто внедрите данный код в свой сайт, и заголовки таблицы станут вечно видны при перемещении по ней.

Магия в действии: упрощено до предела

Делаем все просто и лаконично! position: sticky позволяет нам обойтись без сложных конструкций на JavaScript и разбиения таблицы на части. Важно сохранять единую структуру таблицы для упрощения и удобства поддержки. Здесь ключевые моменты:

Позиционирование : Положение таблицы должно быть относительно определено, так как "sticky" требует контекста.

: Положение таблицы должно быть относительно определено, так как "sticky" требует контекста. Управление прокруткой : Заверните таблицу в элемент div с возможностью прокрутки ( overflow: auto ) и ограниченной высотой ( max-height ). Это создаст пространство для скроллинга.

: Заверните таблицу в элемент div с возможностью прокрутки ( ) и ограниченной высотой ( ). Это создаст пространство для скроллинга. Вертикальная фиксация : Примените position: sticky со значением top: 0 к элементам th , чтобы прикрепить заголовок к верхней части области скролла.

: Примените со значением к элементам , чтобы прикрепить заголовок к верхней части области скролла. Специфика различных браузеров : Обязательно учитывайте, как ведет себя position: sticky в разных браузерах, изучите документацию для корректного fallback.

: Обязательно учитывайте, как ведет себя в разных браузерах, изучите документацию для корректного fallback. Четкость визуального восприятия: Рекомендуется выбрать прозрачностью фон для элементов th , чтобы обеспечить их видимость при скроллинге.

Стильные таблицы: полезные советы

Внешний вид таблицы не менее значим, чем ее функциональность. Вот несколько профессиональных рекомендаций:

Выравнивание текста : Примените text-align: left , чтобы текст был легко читаемым.

: Примените , чтобы текст был легко читаемым. Границы ячеек : Границы помогут выделить заголовок среди всего контента таблицы при прокрутке.

: Границы помогут выделить заголовок среди всего контента таблицы при прокрутке. Z-индекс: Большой z-index для заголовков поможет им оставаться над контентом во время скроллинга.

Визуализация

Представим, что текст – это стопка книг (📚), а заголовок — корона (👑):

Вначале: Корона на месте: 📚⬆️ 👑 📚 📚⬆️ (прокручиваем) 📚 📚 📚 (зона прокрутки) 📚

Благодаря CSS-магии корона 👑 остаётся неподвижной, в то время как книги 📚 прокручиваются:

👑: заголовок таблицы, всегда виден 📚: остальной контент, перемещается по экрану ⬆️: направление прокрутки

Хитрые советы для профи

Расширим горизонты:

Адаптивная ширина : Гарантируйте, что таблица автоматически изменяет свои размеры в зависимости от размера экрана, используя width: 100% .

: Гарантируйте, что таблица автоматически изменяет свои размеры в зависимости от размера экрана, используя . Симметричные ширины : Ширины ячеек заголовка и тела таблицы должны совпадать для единообразия вида.

: Ширины ячеек заголовка и тела таблицы должны совпадать для единообразия вида. Блочное отображение: Если задать для thead отображение в виде block , то tbody сможет обладать собственной прокруткой.

Прозрачность под контролем

Прозрачный заголовок может ухудшить восприятие таблицы. Вот как этого избежать:

Непрозрачный фон : Необходимо задать элементам th цветной непрозрачный фон.

: Необходимо задать элементам цветной непрозрачный фон. Правильные отступы: Настройте отступы так, чтобы заголовки были выделены, и вокруг текста было достаточно пространства.

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