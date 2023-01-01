Выравнивание input полей в HTML: проблемы и решения

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Быстрый ответ

Для достижения идеального выравнивания полей ввода в HTML вам пригодятся технологии CSS. Здесь ключевую роль играют CSS Flexbox и CSS Grid.

Пример применения Flexbox выглядит следующим образом:

HTML Скопировать код <style> .flex-row { display: flex; justify-content: flex-start; align-items: center; } </style> <div class="flex-row"> <input type="text" placeholder="Имя"> <input type="text" placeholder="Фамилия"> <button>Отправить</button> </div>

И пример для Grid:

HTML Скопировать код <style> .grid-row { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 10px; } </style> <div class="grid-row"> <input type="email" placeholder="Email"> <input type="password" placeholder="Пароль"> <button>Войти</button> </div>

Их можно легко адаптировать под свои конкретные потребности.

Использование CSS

Если форма содержит метки и поля ввода, мы можем аккуратно выстроить их. Воспользуемся стилями для <label> и <input> , чтобы добиться идеального взаимного расположения. Можно организовать их в строку или столбец:

HTML Скопировать код <style> .form-control { display: flex; flex-direction: column; margin-bottom: 15px; } .form-label { margin-bottom: 5px; } .form-label-inline { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px; } </style> <form> <div class="form-control"> <label class="form-label">Email</label> <input type="email"> </div> <div class="form-control form-label-inline"> <label>Пароль</label> <input type="password"> </div> </form>

Медиазапросы для адаптивного выравнивания

Медиазапросы в CSS позволят адаптировать ваши формы под экраны мобильных устройств:

CSS Скопировать код <style> @media (max-width: 600px) { .form-label-inline { flex-direction: column; } } </style>

Это означает, что на экранах шириной 600px и меньше метки и поля ввода будут располагаться вертикально.

Визуализация

Представьте формы как участников эстафеты:

🏁 🏃💨 -> 🏃💨 -> 🏃💨 -> 🏁

Как и бегуны в эстафете, элементы формы должны быть идеально выстроены для успешной передачи данных. Позаботьтесь о правильнОМ выравнивании, чтобы элементы <input> были одноуровневыми:

HTML Скопировать код <form> <input>🏃‍♂️</input> <input>🏃‍♀️</input> <input>🏃</input> </form>

CSS-таблицы для поддержки устаревших браузеров

Для совместимости с устаревшими браузерами можно применить CSS-таблицы:

CSS Скопировать код .form-table { display: table; width: 100%; } .form-row { display: table-row; } .form-cell { display: table-cell; }

Необходимо учитывать, что речь идет о CSS-таблицах, а не о HTML-тегах <table> .

Доступность и простота использования

Не забывайте о доступности при разработке форм. Свяжите метки с полями ввода с помощью атрибута for :

HTML Скопировать код <label for="username">Имя пользователя:</label> <input id="username" type="text" name="username">

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