Выравнивание input полей в HTML: проблемы и решения#CSS и верстка #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Для достижения идеального выравнивания полей ввода в HTML вам пригодятся технологии CSS. Здесь ключевую роль играют CSS Flexbox и CSS Grid.
Пример применения Flexbox выглядит следующим образом:
<style>
.flex-row {
display: flex;
justify-content: flex-start;
align-items: center;
}
</style>
<div class="flex-row">
<input type="text" placeholder="Имя">
<input type="text" placeholder="Фамилия">
<button>Отправить</button>
</div>
И пример для Grid:
<style>
.grid-row {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
gap: 10px;
}
</style>
<div class="grid-row">
<input type="email" placeholder="Email">
<input type="password" placeholder="Пароль">
<button>Войти</button>
</div>
Их можно легко адаптировать под свои конкретные потребности.
Использование CSS
Если форма содержит метки и поля ввода, мы можем аккуратно выстроить их. Воспользуемся стилями для
<label> и
<input>, чтобы добиться идеального взаимного расположения. Можно организовать их в строку или столбец:
<style>
.form-control {
display: flex;
flex-direction: column;
margin-bottom: 15px;
}
.form-label {
margin-bottom: 5px;
}
.form-label-inline {
display: flex;
align-items: center;
justify-content: space-between;
margin-bottom: 5px;
}
</style>
<form>
<div class="form-control">
<label class="form-label">Email</label>
<input type="email">
</div>
<div class="form-control form-label-inline">
<label>Пароль</label>
<input type="password">
</div>
</form>
Медиазапросы для адаптивного выравнивания
Медиазапросы в CSS позволят адаптировать ваши формы под экраны мобильных устройств:
<style>
@media (max-width: 600px) {
.form-label-inline {
flex-direction: column;
}
}
</style>
Это означает, что на экранах шириной 600px и меньше метки и поля ввода будут располагаться вертикально.
Визуализация
Представьте формы как участников эстафеты:
🏁 🏃💨 -> 🏃💨 -> 🏃💨 -> 🏁
Как и бегуны в эстафете, элементы формы должны быть идеально выстроены для успешной передачи данных. Позаботьтесь о правильнОМ выравнивании, чтобы элементы
<input> были одноуровневыми:
<form>
<input>🏃♂️</input>
<input>🏃♀️</input>
<input>🏃</input>
</form>
CSS-таблицы для поддержки устаревших браузеров
Для совместимости с устаревшими браузерами можно применить CSS-таблицы:
.form-table { display: table; width: 100%; }
.form-row { display: table-row; }
.form-cell { display: table-cell; }
Необходимо учитывать, что речь идет о CSS-таблицах, а не о HTML-тегах
<table>.
Доступность и простота использования
Не забывайте о доступности при разработке форм. Свяжите метки с полями ввода с помощью атрибута
for:
<label for="username">Имя пользователя:</label>
<input id="username" type="text" name="username">
Полезные материалы
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — Обстоятельный обзор CSS Flexbox.
- Основные концепции Flexbox – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Документация Mozilla по Flexbox.
- Полное руководство по CSS Grid | CSS-Tricks — Всё о CSS Grid.
- Формы · Bootstrap — Как использовать Bootstrap для оформления форм.
- Оформление веб-форм – Обучение веб-разработке | MDN — Инструкция по стилизации форм с помощью CSS.
- Модель CSS Box | CSS-Tricks — Познакомьтесь с box model для регулировки выравнивания.
- Понимание свойства CSS vertical-align — Использование vertical-align для элементов форм.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда