Выбор соседних узлов в JavaScript: увеличиваем производительность#Основы JavaScript #Работа с DOM #Оптимизация производительности
Быстрый ответ
Для быстрого выбора соседних узлов вы можете использовать CSS-комбинаторы:
+ позволит выбрать непосредственного соседа, а
~ – всех последующих элементов на том же уровне вложенности. Вот пример использования комбинатора
+:
h1 + p { color: blue; } /* Соседний абзац станет синим */
А вот как можно использовать
~:
h1 ~ p { color: green; } /* Закрасим в зелёный каждый следующий абзац */
Эти селекторы используются для выбора элементов, подчиненных одному родителю, и идеально подходят для стилизации определенных соседских связей в структуре HTML.
Работа с соседями в JavaScript
Когда CSS не достаточен для динамического управления элементами, на помощь приходит JavaScript.
Поиск соседних элементов через DOM
Прямой доступ к соседним элементам можно получить с помощью методов DOM.
node.nextElementSibling позволяет выбрать следующий элемент:
const nextSibling = element.nextElementSibling; // Обращаемся к следующему соседу
А
node.previousElementSibling предназначен для доступа к предыдущему элементу:
const previousSibling = element.previousElementSibling; // Возвращаемся к предыдущему соседу
Эти методы не учитывают текстовые узлы и работают только с элементами, что помогает избежать ошибок, связанных с непредвиденными текстовыми узлами, появляющимися из-за пробелов.
Специальные функции для работы с соседями
Для более сложного доступа к соседним элементам можно использовать функцию
getSiblings(element), которая возвращает массив всех соседей данного элемента:
function getSiblings(element){
let siblings = [];
Array.from(element.parentNode.children).forEach(sibling => {
if(sibling !== element) {
siblings.push(sibling);
}
});
return siblings;
} // Получаем массив соседей элемента
Использование jQuery
Если вы работаете с jQuery, метод
.siblings() может значительно упростить задачи:
$('#innerId').siblings().hide(); // Прячем всех соседей
Хотя, стандартный DOM API может выполнять аналогичные действия без использования jQuery.
Текстовые и комментарные узлы? Нам они не нужны!
Работая с
previousSibling, будьте осторожны с текстовыми и комментарными узлами. Лучше воспользоваться
previousElementSibling и
nextElementSibling, чтобы воздействовать только на нужные элементы, вместо текстовых узлов.
Визуализация
HTML-элементы можно представить как созвездия, взаимосвязанные в пространстве DOM-дерева:
Галактика DOM:
🌍 <div>
🌑 <p>...</p>
🚀 <span>Выбери меня!</span>
🌕 <a>...</a> // Сфокусируемся на элементе 'a', он сосед 'span'
</div>
Используйте комбинаторы
+ (для непосредственного соседа) и
~ (для всех последующих элементов), чтобы перемещаться между этими созвездиями:
/* Меняем цвет первого элемента 'a', который идёт сразу за 'span' */
span + a {
color: #FFD700; /* Внесём немного космической стилистики */
}
/* ИЛИ */
/* Меняем цвет всех элементов 'a', которые идут после 'span' */
span ~ a {
color: #ADD8E6; /* Перебираемся в свет далёких звёзд */
}
Этот подход облегчает навигацию в сложно устроенном пространстве DOM и позволяет посмотреть на веб-разработку под иным углом.
Обработка динамически генерируемого содержимого
Когда HTML-содержимое генерируется динамически, особенно важно научиться эффективно и безопасно управлять соседними узлами.
Безопасное взаимодействие с невидимыми узлами
В динамическом HTML важна безопасность ваших действий. Гарантируйте, что ваши манипуляции с соседями не приведут к ошибкам с узлами, которые в данный момент не отображаются. Кешируйте узлы перед выполнением циклов, чтобы снизить нагрузку на перерисовку и пересчёт макета.
Продвинутые техники работы со соседями
Сложные задачи, например выбор соседей по определенным критериям или массовое взаимодействие с ними, требуют использования JavaScript-методов для работы с массивами и различных приемов работы с DOM. Убедитесь, что вы готовы к этим вызовам.
Полезные материалы
- Детские и соседние селекторы | CSS-Tricks — подробное руководство по использованию CSS селекторов для соседних элементов.
- Комбинатор последующего соседа — CSS | MDN — обзор комбинаторов последующих соседей на MDN.
- Комбинатор следующего соседа — CSS | MDN — детальное руководство по комбинаторам следующих соседей на MDN.
- Комбинаторы CSS — учебник по применению различных комбинаторов в CSS.
- Справочник селекторов CSS — всё, что нужно знать о CSS селекторах.
- Запоминалка по селекторам CSS — SitePoint — быстрый обзор для срочного изучения.
- Укрощение сложных CSS-селекторов — Smashing Magazine — углубленное освоение продвинутых CSS-селекторов.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик