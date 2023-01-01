Выбор соседних узлов в JavaScript: увеличиваем производительность

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Быстрый ответ

Для быстрого выбора соседних узлов вы можете использовать CSS-комбинаторы: + позволит выбрать непосредственного соседа, а ~ – всех последующих элементов на том же уровне вложенности. Вот пример использования комбинатора + :

CSS Скопировать код h1 + p { color: blue; } /* Соседний абзац станет синим */

А вот как можно использовать ~ :

CSS Скопировать код h1 ~ p { color: green; } /* Закрасим в зелёный каждый следующий абзац */

Эти селекторы используются для выбора элементов, подчиненных одному родителю, и идеально подходят для стилизации определенных соседских связей в структуре HTML.

Работа с соседями в JavaScript

Когда CSS не достаточен для динамического управления элементами, на помощь приходит JavaScript.

Поиск соседних элементов через DOM

Прямой доступ к соседним элементам можно получить с помощью методов DOM. node.nextElementSibling позволяет выбрать следующий элемент:

JS Скопировать код const nextSibling = element.nextElementSibling; // Обращаемся к следующему соседу

А node.previousElementSibling предназначен для доступа к предыдущему элементу:

JS Скопировать код const previousSibling = element.previousElementSibling; // Возвращаемся к предыдущему соседу

Эти методы не учитывают текстовые узлы и работают только с элементами, что помогает избежать ошибок, связанных с непредвиденными текстовыми узлами, появляющимися из-за пробелов.

Специальные функции для работы с соседями

Для более сложного доступа к соседним элементам можно использовать функцию getSiblings(element) , которая возвращает массив всех соседей данного элемента:

JS Скопировать код function getSiblings(element){ let siblings = []; Array.from(element.parentNode.children).forEach(sibling => { if(sibling !== element) { siblings.push(sibling); } }); return siblings; } // Получаем массив соседей элемента

Использование jQuery

Если вы работаете с jQuery, метод .siblings() может значительно упростить задачи:

JS Скопировать код $('#innerId').siblings().hide(); // Прячем всех соседей

Хотя, стандартный DOM API может выполнять аналогичные действия без использования jQuery.

Текстовые и комментарные узлы? Нам они не нужны!

Работая с previousSibling , будьте осторожны с текстовыми и комментарными узлами. Лучше воспользоваться previousElementSibling и nextElementSibling , чтобы воздействовать только на нужные элементы, вместо текстовых узлов.

Визуализация

HTML-элементы можно представить как созвездия, взаимосвязанные в пространстве DOM-дерева:

Markdown Скопировать код Галактика DOM: 🌍 <div> 🌑 <p>...</p> 🚀 <span>Выбери меня!</span> 🌕 <a>...</a> // Сфокусируемся на элементе 'a', он сосед 'span' </div>

Используйте комбинаторы + (для непосредственного соседа) и ~ (для всех последующих элементов), чтобы перемещаться между этими созвездиями:

CSS Скопировать код /* Меняем цвет первого элемента 'a', который идёт сразу за 'span' */ span + a { color: #FFD700; /* Внесём немного космической стилистики */ } /* ИЛИ */ /* Меняем цвет всех элементов 'a', которые идут после 'span' */ span ~ a { color: #ADD8E6; /* Перебираемся в свет далёких звёзд */ }

Этот подход облегчает навигацию в сложно устроенном пространстве DOM и позволяет посмотреть на веб-разработку под иным углом.

Обработка динамически генерируемого содержимого

Когда HTML-содержимое генерируется динамически, особенно важно научиться эффективно и безопасно управлять соседними узлами.

Безопасное взаимодействие с невидимыми узлами

В динамическом HTML важна безопасность ваших действий. Гарантируйте, что ваши манипуляции с соседями не приведут к ошибкам с узлами, которые в данный момент не отображаются. Кешируйте узлы перед выполнением циклов, чтобы снизить нагрузку на перерисовку и пересчёт макета.

Продвинутые техники работы со соседями

Сложные задачи, например выбор соседей по определенным критериям или массовое взаимодействие с ними, требуют использования JavaScript-методов для работы с массивами и различных приемов работы с DOM. Убедитесь, что вы готовы к этим вызовам.

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