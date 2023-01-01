Выбор следующего и предыдущего элемента в JavaScript

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Быстрый ответ

.nextElementSibling и .previousElementSibling — Ваши главные помощники в перемещении между соседними элементами.

JS Скопировать код let batmobile = document.getElementById('batman').nextElementSibling; // Без Бэтмена, Робин уже не кажется таким удивительным, не правда ли? let batwing = document.getElementById('batman').previousElementSibling; // Альфред, обрати внимание на бэткрыло.

Переключайтесь на следующие/предыдущие элементы быстрее, чем успеет Флэш среагировать. Здесь циклы и рекурсия не требуются.

Обработка исключений

Помните, что .nextElementSibling или .previousElementSibling могут возвращать null , если элемент, вокруг которого происходит поиск, находится на краю списка. Так поступал бы Бэтмен — всегда быть готовым ко все возможных исключениям.

JS Скопировать код if (!batmobile) console.log('Робин... Где Альфред?'); if (!batwing) console.log('Альфред... Где бэтпещера?');

Ускорение с помощью jQuery

А вот и вариант для поклонников jQuery — встроенное решение:

JS Скопировать код let $commisionerGordon = $('#batman').next(); let $batcave = $('#batman').prev();

jQuery прекрасно справляется с различиями между браузерами, позволяя вам чувствовать себя как Брюс Уэйн на переговорах — всё лишнее было учтено за вас.

Визуализация

Давайте преставим элементы веб-страницы как гаджеты Бэтмена:

Markdown Скопировать код 🔦🔌🔩🔧🔨⛏️⚔️🚀 Допустим, у вас в руках 🔩 и вы хотите перейти к следующему (⚔️) или предыдущему (🔌) гаджету: 🔦🔌🔩➡️⚔️ 🔦⬅️🔌🔩

В JavaScript это будет выглядеть так:

JS Скопировать код var batGadget = document.querySelector('.current'); // Сейчас у нас 🔩 var nextGadget = batGadget.nextElementSibling; // Следующий гаджет это 🔧 var prevGadget = batGadget.previousElementSibling; // Предыдущий гаджет это 🔌

На самом деле, навигация между соседними элементами в DOM не представляет собой никакой сложности. 🦇

Продвинутые приемы работы с соседями

Проверка тега элемента перед выполнением операций

Используйте .nextSibling и .previousSibling с особым вниманием, поскольку они могут возвращать текстовые узлы или комментарии:

JS Скопировать код var gadget = document.querySelector('.batGadget'); while (gadget.nextElementSibling && gadget.nextElementSibling.tagName !== 'DIV') { gadget = gadget.nextElementSibling; // Ищем подходящий гаджет }

Динамический выбор соседних элементов

Программное перемещение по коллекции 'бэт-гаджетов' в DOM:

JS Скопировать код var batGadgetsArr = Array.from(document.getElementsByTagName('div')); // Бэтмен предпочитает маскироваться под 'div' var currentGadgetIndex = batGadgetsArr.indexOf(batGadget); var nextBatGadget = batGadgetsArr[currentGadgetIndex + 1]; // Следующий гаджет, как подпись самого Бэтмена var prevBatGadget = batGadgetsArr[currentGadgetIndex – 1]; // Предыдущий – где-то же должен быть GPS для бэтпещеры?

Не забудьте проверить границы массива, чтобы не столкнуться с ошибками при обращении к элементам за его пределами.

Обновляем знания о innerHTML и CSS-классах

Обновление характеристик гаджетов в реальном времени

Поддерживаем свои бэт-гаджеты в актуальном состоянии:

JS Скопировать код nextBatGadget.innerHTML = 'Этот бэт-гаджет стал лучше!'; // Быстрее, мощнее... prevBatGadget.innerHTML = 'Этот старый бэт-гаджет всё ещё в деле!'; // Ведь старое всегда надёжнее!

Стилизация с "бэт-костюмами"

Применяем стили к соседним элементам:

JS Скопировать код nextBatGadget.classList.add('bat-upgrade'); prevBatGadget.classList.remove('bat-retro');

Смесь стиля и динамичности, как во золотую эпоху комиксов!

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