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Выбор следующего и предыдущего элемента в JavaScript
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Выбор следующего и предыдущего элемента в JavaScript

#Основы JavaScript  #Работа с DOM  #jQuery  
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Быстрый ответ

.nextElementSibling и .previousElementSibling — Ваши главные помощники в перемещении между соседними элементами.

JS
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let batmobile = document.getElementById('batman').nextElementSibling; // Без Бэтмена, Робин уже не кажется таким удивительным, не правда ли?
let batwing = document.getElementById('batman').previousElementSibling; // Альфред, обрати внимание на бэткрыло.

Переключайтесь на следующие/предыдущие элементы быстрее, чем успеет Флэш среагировать. Здесь циклы и рекурсия не требуются.

Пошаговый план для смены профессии

Обработка исключений

Помните, что .nextElementSibling или .previousElementSibling могут возвращать null, если элемент, вокруг которого происходит поиск, находится на краю списка. Так поступал бы Бэтмен — всегда быть готовым ко все возможных исключениям.

JS
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if (!batmobile) console.log('Робин... Где Альфред?');
if (!batwing) console.log('Альфред... Где бэтпещера?');

Ускорение с помощью jQuery

А вот и вариант для поклонников jQuery — встроенное решение:

JS
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let $commisionerGordon = $('#batman').next();
let $batcave = $('#batman').prev();

jQuery прекрасно справляется с различиями между браузерами, позволяя вам чувствовать себя как Брюс Уэйн на переговорах — всё лишнее было учтено за вас.

Визуализация

Давайте преставим элементы веб-страницы как гаджеты Бэтмена:

Markdown
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🔦🔌🔩🔧🔨⛏️⚔️🚀

Допустим, у вас в руках 🔩 и вы хотите перейти к следующему (⚔️) или предыдущему (🔌) гаджету:

🔦🔌🔩➡️⚔️
🔦⬅️🔌🔩

В JavaScript это будет выглядеть так:

JS
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var batGadget = document.querySelector('.current'); // Сейчас у нас 🔩
var nextGadget = batGadget.nextElementSibling;     // Следующий гаджет это 🔧
var prevGadget = batGadget.previousElementSibling; // Предыдущий гаджет это 🔌

На самом деле, навигация между соседними элементами в DOM не представляет собой никакой сложности. 🦇

Продвинутые приемы работы с соседями

Проверка тега элемента перед выполнением операций

Используйте .nextSibling и .previousSibling с особым вниманием, поскольку они могут возвращать текстовые узлы или комментарии:

JS
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var gadget = document.querySelector('.batGadget');
while (gadget.nextElementSibling && gadget.nextElementSibling.tagName !== 'DIV') {
  gadget = gadget.nextElementSibling; // Ищем подходящий гаджет
}

Динамический выбор соседних элементов

Программное перемещение по коллекции 'бэт-гаджетов' в DOM:

JS
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var batGadgetsArr = Array.from(document.getElementsByTagName('div')); // Бэтмен предпочитает маскироваться под 'div'
var currentGadgetIndex = batGadgetsArr.indexOf(batGadget);
var nextBatGadget = batGadgetsArr[currentGadgetIndex + 1]; // Следующий гаджет, как подпись самого Бэтмена
var prevBatGadget = batGadgetsArr[currentGadgetIndex – 1]; // Предыдущий – где-то же должен быть GPS для бэтпещеры?

Не забудьте проверить границы массива, чтобы не столкнуться с ошибками при обращении к элементам за его пределами.

Обновляем знания о innerHTML и CSS-классах

Обновление характеристик гаджетов в реальном времени

Поддерживаем свои бэт-гаджеты в актуальном состоянии:

JS
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nextBatGadget.innerHTML = 'Этот бэт-гаджет стал лучше!'; // Быстрее, мощнее...
prevBatGadget.innerHTML = 'Этот старый бэт-гаджет всё ещё в деле!'; // Ведь старое всегда надёжнее!

Стилизация с "бэт-костюмами"

Применяем стили к соседним элементам:

JS
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nextBatGadget.classList.add('bat-upgrade');
prevBatGadget.classList.remove('bat-retro');

Смесь стиля и динамичности, как во золотую эпоху комиксов!

Полезные материалы

  1. Переход по HTML-таблице с помощью JavaScript и DOM-интерфейсов – Web APIs | MDN — глубокое погружение в навигацию и манипуляцию таблицами с помощью JavaScript.
  2. Что такое DOM? | CSS-Tricks — доступное объяснение того, что представляет собой DOM и как с ним работать в JavaScript.
  3. Поиск: getElement, querySelector — универсальное руководство по поиску и выбору элементов в DOM.
  4. Основы манипуляции DOM в «чистом» JavaScript (без jQuery) — SitePoint — детальное изучение манипуляции DOM без привлечения библиотек типа jQuery.
  5. "해군대장, '세상을 바꾸고 싶다면, 이불 정리부터 시작해' – YouTube" — визуальный и практический YouTube урок по работе с DOM (возможно, заголовок не совсем отражает содержание видео).
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Какие методы используются для перемещения к соседним элементам в JavaScript?
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Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

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