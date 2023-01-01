Выбор элемента по href в jQuery и JavaScript: примеры

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Быстрый ответ

Для быстрого поиска якорного элемента по атрибуту href в jQuery применяется селектор совпадения атрибута $('a[href="URL"]') :

JS Скопировать код // Вам больше не понадобится GPS, вы обнаружили необходимый якорь 🧭 var element = $('a[href="https://example.com"]');

Изучаем атрибут href с помощью jQuery

Точное значение href

JS Скопировать код // Мы ценим точность! И вот он, ваш элемент. var linksToGoogle = $('a[href="https://google.com"]');

Этот код возвратит якорный тег, точно соответствующий href https://google.com .

Начинается с определённого URL

Чтобы выбрать элементы, атрибут href которых начинается с определённого URL, примените селектор начала атрибута ^= .

JS Скопировать код // Будьте предельно внимательны в поисках URL-адресов!🕵️ var allLinksToGoogle = $('a[href^="https://google.com"]');

Содержит строку

Если нужно найти элементы с href, содержащими определённую последовательность символов, используйте селектор содержания атрибута *= .

JS Скопировать код // Теперь поиск Google в вашем коде! // Поиск внутри поиска!😄 var hrefWithGoogle = $('a[href*="google.com"]');

Сложные кейсы и эффективные селекторы!

Комбинация селекторов атрибутов

Вы сможете использовать несколько селекторов, чтобы получить более точный результат.

JS Скопировать код // Когда под одно условие не подходит... var specificLinks = $('a[href*="example.com"][data-analytics]');

Исключение элементов с помощью селектора :not

Псевдокласс :not может быть крайне полезен, когда требуется исключить определённые элементы:

JS Скопировать код // Все, не вы, ссылки на PDF... var notPDFs = $('a:not([href$=".pdf"])');

В данном примере мы преднамеренно игнорируем все ссылки на PDF документы.

Обработка динамических сред

Работа с асинхронно загружаемым контентом

Когда контент загружается асинхронно, простые запросы могут оказаться неэффективными. В этом случае применяют делегирование событий с помощью .on() :

JS Скопировать код // Отправляемся в путешествие во времени с jQuery!⏱️ $(document).on('click', 'a[href="https://example.com"]', function() { // Здесь можно реализовать ваш функционал });

Учёт чувствительности к регистру в URL

Браузеры могут изменять регистр URL, в то время как jQuery селекторы атрибутов строго чувствительны к регистру. Используйте следующий метод для обхода данной проблемы:

JS Скопировать код // Как ни странно, но jQuery справляется и с чувствительностью к регистру var caseInsensitive = $('a').filter(function() { return this.href.toLowerCase() === "https://example.com".toLowerCase(); });

Визуализация

Представим наглядный пример процесса поиска и выбора элемента по атрибуту href в jQuery:

Markdown Скопировать код Библиотека 📚: - Книга A 🏷️: 'chapter-1' - Книга B 🏷️: 'chapter-2' // Эту книгу выбираем! - Книга C 🏷️: 'appendix'

JS Скопировать код $('a[href="chapter-2"]');

Вы её нашли! 📖: Книга B

Максимизация производительности

Ограничение области поиска в jQuery

Ограничьте область для поиска, так как прямой поиск по атрибутам может быть нагрузочным:

JS Скопировать код // Вообразите, что мы играем в прятки 🙈 var navElements = $('#navbar a[href="https://example.com"]');

Используйте кэширование результатов

Сохраняйте результаты поиска в переменных, если планируете повторное их использование:

JS Скопировать код // Сохранение элемента для последующего использования. 📥 var cachedElement = $('a[href="https://example.com"]');

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