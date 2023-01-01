Выбор элемента по href в jQuery и JavaScript: примеры#Основы JavaScript #Работа с DOM #jQuery
Быстрый ответ
Для быстрого поиска якорного элемента по атрибуту
href в jQuery применяется селектор совпадения атрибута
$('a[href="URL"]'):
// Вам больше не понадобится GPS, вы обнаружили необходимый якорь 🧭
var element = $('a[href="https://example.com"]');
Изучаем атрибут href с помощью jQuery
Точное значение href
// Мы ценим точность! И вот он, ваш элемент.
var linksToGoogle = $('a[href="https://google.com"]');
Этот код возвратит якорный тег, точно соответствующий href
https://google.com.
Начинается с определённого URL
Чтобы выбрать элементы, атрибут href которых начинается с определённого URL, примените селектор начала атрибута
^=.
// Будьте предельно внимательны в поисках URL-адресов!🕵️
var allLinksToGoogle = $('a[href^="https://google.com"]');
Содержит строку
Если нужно найти элементы с href, содержащими определённую последовательность символов, используйте селектор содержания атрибута
*=.
// Теперь поиск Google в вашем коде! // Поиск внутри поиска!😄
var hrefWithGoogle = $('a[href*="google.com"]');
Сложные кейсы и эффективные селекторы!
Комбинация селекторов атрибутов
Вы сможете использовать несколько селекторов, чтобы получить более точный результат.
// Когда под одно условие не подходит...
var specificLinks = $('a[href*="example.com"][data-analytics]');
Исключение элементов с помощью селектора
:not
Псевдокласс
:not может быть крайне полезен, когда требуется исключить определённые элементы:
// Все, не вы, ссылки на PDF...
var notPDFs = $('a:not([href$=".pdf"])');
В данном примере мы преднамеренно игнорируем все ссылки на PDF документы.
Обработка динамических сред
Работа с асинхронно загружаемым контентом
Когда контент загружается асинхронно, простые запросы могут оказаться неэффективными. В этом случае применяют делегирование событий с помощью
.on():
// Отправляемся в путешествие во времени с jQuery!⏱️
$(document).on('click', 'a[href="https://example.com"]', function() {
// Здесь можно реализовать ваш функционал
});
Учёт чувствительности к регистру в URL
Браузеры могут изменять регистр URL, в то время как jQuery селекторы атрибутов строго чувствительны к регистру. Используйте следующий метод для обхода данной проблемы:
// Как ни странно, но jQuery справляется и с чувствительностью к регистру
var caseInsensitive = $('a').filter(function() {
return this.href.toLowerCase() === "https://example.com".toLowerCase();
});
Визуализация
Представим наглядный пример процесса поиска и выбора элемента по атрибуту
href в jQuery:
Библиотека 📚:
- Книга A 🏷️: 'chapter-1'
- Книга B 🏷️: 'chapter-2' // Эту книгу выбираем!
- Книга C 🏷️: 'appendix'
$('a[href="chapter-2"]');
Вы её нашли! 📖: Книга B
Максимизация производительности
Ограничение области поиска в jQuery
Ограничьте область для поиска, так как прямой поиск по атрибутам может быть нагрузочным:
// Вообразите, что мы играем в прятки 🙈
var navElements = $('#navbar a[href="https://example.com"]');
Используйте кэширование результатов
Сохраняйте результаты поиска в переменных, если планируете повторное их использование:
// Сохранение элемента для последующего использования. 📥
var cachedElement = $('a[href="https://example.com"]');
Полезные материалы
- Селектор атрибутов равенства [name=”value”] | Документация jQuery API — Здесь описано всё о селекторе совпадения атрибута.
- 999 Код ошибки на HEAD запрос к LinkedIn – Stack Overflow (php) — Пример использования селектора jQuery, обсуждаемый в несвязанной теме на Stack Overflow.
- Селекторы атрибутов | CSS-Tricks — Статья, посвящённая различным селекторам атрибутов.
- Селекторы атрибутов – каскадные таблицы стилей CSS | MDN — Детальное руководство по селекторам атрибутов CSS от MDN.
- Селекторы jQuery — Обширный обзор селекторов jQuery от w3schools.
- Выбор элементов | Руководство по jQuery — Здесь описан процесс выбора элементов с использованием различных атрибутов.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик