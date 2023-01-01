Встраивание PDF в HTML: сравнение iframe, object, embed

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Быстрый ответ

Встраивание PDF-файлов в HTML можно эффективно осуществить при помощи элемента <object> . С его помощью создается встроенный просмотрщик с настраиваемыми размерами, а также предусмотрен контент для замещения. В практике это выглядит так:

HTML Скопировать код <object data="путь_к_вашему_PDF" type="application/pdf" width="600" height="500"> <p><b>Упс! Кажется, PDF-файл не отобразился.</b> Попробуйте скачать его <a href="путь_к_вашему_PDF">отсюда</a>.</p> </object>

Замените путь_к_вашему_PDF на реальный путь к вашему документу. Этот метод обеспечивает высокое качество взаимодействия пользователя и больше возможностей для замещения содержимого по сравнению с использованием <iframe> .

Использование Adobe PDF Embed API

Для взаимодействия с PDF документами рассмотрите возможность применения Adobe PDF Embed API. Получив clientId от Adobe, вы значительно упростите процесс просмотра и взаимодействия с PDF. Преимущество такого подхода заключается в доступе к аналитике, адаптивному дизайну и функции поиска по документу.

Проверенные методы встраивания

Применение элементов <embed> и <iframe>

HTML Скопировать код <embed src="путь_к_вашему_PDF" width="600" height="500" type="application/pdf">

Элемент <embed> позволяет встроить PDF напрямую, однако он имеет ограничения по замещению содержимого. Тем не менее, <iframe> работает как миниверсия окна для просмотра документов на вашем HTML.

Использование PDF.js для отображения в реальном времени

Если требуется отображать содержимое PDF в реальном времени или вы не желаете зависеть от услуг Adobe, обратите внимание на PDF.js – это открытая библиотека JavaScript. Это решение не требует загрузки документов на сторонние серверы.

Просмотрщик Google Drive для пользователей Android

Для пользователей Android с браузером Chrome просмотрщик Google Drive может стать хорошей альтернативой:

HTML Скопировать код <embed src="https://drive.google.com/viewerng/viewer?embedded=true&url=ваш_общедоступный_PDF_URL" width="600" height="500">

Укажите в ваш_общедоступный_PDF_URL URL вашего PDF. Этот метод использует стабильную инфраструктуру Google для надежного просмотра.

Улучшение пользовательского опыта при помощи веб-параметров

Добавьте веб-параметры к URL вашего PDF для улучшения опыта просмотра. Следует учесть, что поддержка этих параметров зависит от браузера пользователя.

Расширение совместимости

Интеграция <object> и <embed>

Для обеспечения расширенной совместимости со всеми браузерами рекомендуется вмещать элемент <embed> внутрь <object> :

HTML Скопировать код <object data="путь_к_вашему_PDF" type="application/pdf" width="600" height="500"> <embed src="путь_к_вашему_PDF" type="application/pdf" /> <p><b>PDF не отобразился? Возможно, стоит попробовать черные чернила.</b> Может, попробуете <a href="путь_к_вашему_PDF">загрузить</a> его?</p> </object>

Такой подход обеспечивает универсальную поддержку: при недоступности одного элемента активируется другой.

Учет старых версий браузеров

Важно учесть совместимость вашего решения с различными браузерами, включая устаревшие версии. Используйте сервисы вроде Can I Use, чтобы проверить поддержку <embed> , <object> и инструментов JavaScript.

Встраивание PDF без использования Flash

С применением JavaScript-просмотрщиков, таких как PDF.js, можно встроить PDF-документы без использования устаревшего Flash.

Доступность и лучшие практики

Сделайте ссылку для скачивания и придерживайтесь лучших практик для доступности контента для всех пользователей.

Визуализация

Встраивание PDF в HTML подобно установке окна ( <iframe> ), через которое можно просмотреть пейзаж (PDF-содержимое):

Markdown Скопировать код Стена (HTML-страница): 🧱🧱🧱🏠🧱🧱🧱 Окно (Встраивание): [🪟] Пейзаж (PDF): [📄📄📄]

Встроив PDF:

HTML Скопировать код <iframe src="file.pdf" style="width:600px; height:500px;" frameborder="0"></iframe>

Вы получите следующий результат:

Markdown Скопировать код Результат 🖼️: 🧱🧱🧱🏠[🪟📄📄📄]🧱🧱🧱 // 🪟 — это 'окно', созданное с помощью <iframe>, через которое мы ПРОСМАТРИВАЕМ 'пейзаж' (PDF-содержимое 📄)

Возможные проблемы и пути их решения

Тестирование для достижения уверенности

Проведение тестирования в различных браузерах и устройствах поможет убедиться в стабильности отображения PDF-документов. В случае проблем, предложите альтернативный способ доступа, например, через ссылку для скачивания.

Ограничения просмотрщика PDF от Google

Google PDF Viewer требует наличия общедоступной ссылки на PDF. Если важна конфиденциальность и безопасность, рассмотрите иные подходы – например, использование Adobe PDF Embed API или серверные решения.

Вопросы производительности

Встраивание тяжелых PDF может отрицательно влиять на производительность сайта. Оптимизация файлов для веба посредством сжатия и отложенной загрузки может помочь уменьшить время загрузки страницы.

Полезные материалы