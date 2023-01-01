logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Встраивание PDF в HTML: сравнение iframe, object, embed
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Встраивание PDF в HTML: сравнение iframe, object, embed

#Веб-разработка  #Основы HTML  #Встраивание (iframe)  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Встраивание PDF-файлов в HTML можно эффективно осуществить при помощи элемента <object>. С его помощью создается встроенный просмотрщик с настраиваемыми размерами, а также предусмотрен контент для замещения. В практике это выглядит так:

HTML
Скопировать код
<object data="путь_к_вашему_PDF" type="application/pdf" width="600" height="500">
  <p><b>Упс! Кажется, PDF-файл не отобразился.</b> Попробуйте скачать его <a href="путь_к_вашему_PDF">отсюда</a>.</p>
</object>

Замените путь_к_вашему_PDF на реальный путь к вашему документу. Этот метод обеспечивает высокое качество взаимодействия пользователя и больше возможностей для замещения содержимого по сравнению с использованием <iframe>.

Пошаговый план для смены профессии

Использование Adobe PDF Embed API

Для взаимодействия с PDF документами рассмотрите возможность применения Adobe PDF Embed API. Получив clientId от Adobe, вы значительно упростите процесс просмотра и взаимодействия с PDF. Преимущество такого подхода заключается в доступе к аналитике, адаптивному дизайну и функции поиска по документу.

Проверенные методы встраивания

Применение элементов <embed> и <iframe>

HTML
Скопировать код
<embed src="путь_к_вашему_PDF" width="600" height="500" type="application/pdf">

Элемент <embed> позволяет встроить PDF напрямую, однако он имеет ограничения по замещению содержимого. Тем не менее, <iframe> работает как миниверсия окна для просмотра документов на вашем HTML.

Использование PDF.js для отображения в реальном времени

Если требуется отображать содержимое PDF в реальном времени или вы не желаете зависеть от услуг Adobe, обратите внимание на PDF.js – это открытая библиотека JavaScript. Это решение не требует загрузки документов на сторонние серверы.

Просмотрщик Google Drive для пользователей Android

Для пользователей Android с браузером Chrome просмотрщик Google Drive может стать хорошей альтернативой:

HTML
Скопировать код
<embed src="https://drive.google.com/viewerng/viewer?embedded=true&url=ваш_общедоступный_PDF_URL" width="600" height="500">

Укажите в ваш_общедоступный_PDF_URL URL вашего PDF. Этот метод использует стабильную инфраструктуру Google для надежного просмотра.

Улучшение пользовательского опыта при помощи веб-параметров

Добавьте веб-параметры к URL вашего PDF для улучшения опыта просмотра. Следует учесть, что поддержка этих параметров зависит от браузера пользователя.

Расширение совместимости

Интеграция <object> и <embed>

Для обеспечения расширенной совместимости со всеми браузерами рекомендуется вмещать элемент <embed> внутрь <object>:

HTML
Скопировать код
<object data="путь_к_вашему_PDF" type="application/pdf" width="600" height="500">
  <embed src="путь_к_вашему_PDF" type="application/pdf" />
  <p><b>PDF не отобразился? Возможно, стоит попробовать черные чернила.</b> Может, попробуете <a href="путь_к_вашему_PDF">загрузить</a> его?</p>
</object>

Такой подход обеспечивает универсальную поддержку: при недоступности одного элемента активируется другой.

Учет старых версий браузеров

Важно учесть совместимость вашего решения с различными браузерами, включая устаревшие версии. Используйте сервисы вроде Can I Use, чтобы проверить поддержку <embed>, <object> и инструментов JavaScript.

Встраивание PDF без использования Flash

С применением JavaScript-просмотрщиков, таких как PDF.js, можно встроить PDF-документы без использования устаревшего Flash.

Доступность и лучшие практики

Сделайте ссылку для скачивания и придерживайтесь лучших практик для доступности контента для всех пользователей.

Визуализация

Встраивание PDF в HTML подобно установке окна (<iframe>), через которое можно просмотреть пейзаж (PDF-содержимое):

Markdown
Скопировать код
Стена (HTML-страница): 🧱🧱🧱🏠🧱🧱🧱
Окно (Встраивание):     [🪟]
Пейзаж (PDF):            [📄📄📄]

Встроив PDF:

HTML
Скопировать код
<iframe src="file.pdf" style="width:600px; height:500px;" frameborder="0"></iframe>

Вы получите следующий результат:

Markdown
Скопировать код
Результат 🖼️:
🧱🧱🧱🏠[🪟📄📄📄]🧱🧱🧱
// 🪟 — это 'окно', созданное с помощью <iframe>, через которое мы ПРОСМАТРИВАЕМ 'пейзаж' (PDF-содержимое 📄)

Возможные проблемы и пути их решения

Тестирование для достижения уверенности

Проведение тестирования в различных браузерах и устройствах поможет убедиться в стабильности отображения PDF-документов. В случае проблем, предложите альтернативный способ доступа, например, через ссылку для скачивания.

Ограничения просмотрщика PDF от Google

Google PDF Viewer требует наличия общедоступной ссылки на PDF. Если важна конфиденциальность и безопасность, рассмотрите иные подходы – например, использование Adobe PDF Embed API или серверные решения.

Вопросы производительности

Встраивание тяжелых PDF может отрицательно влиять на производительность сайта. Оптимизация файлов для веба посредством сжатия и отложенной загрузки может помочь уменьшить время загрузки страницы.

Полезные материалы

  1. Элемент <embed> для встраивания внешнего содержимого в HTML — руководство MDN.
  2. Adobe PDF Embed API для встраивания PDF в HTML — официальная документация Adobe.
  3. WebAIM: Доступность PDF — руководство по созданию доступных PDF-документов.
  4. PDF.js — открытый PDF-просмотрщик от Mozilla.
  5. Проверка поддержки тега <embed> с помощью Can I use.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой элемент рекомендуется использовать для встраивания PDF-файлов в HTML?
1 / 5

Тимур Селиванов

веб-инженер

Свежие материалы
История и развитие HTTP и HTTPS
6 сентября 2024
Как проверить сайт на работоспособность: пошаговое руководство
6 сентября 2024
Мета-теги: как правильно использовать
6 сентября 2024

Загрузка...