Встраивание PDF в HTML: сравнение iframe, object, embed#Веб-разработка #Основы HTML #Встраивание (iframe)
Быстрый ответ
Встраивание PDF-файлов в HTML можно эффективно осуществить при помощи элемента
<object>. С его помощью создается встроенный просмотрщик с настраиваемыми размерами, а также предусмотрен контент для замещения. В практике это выглядит так:
<object data="путь_к_вашему_PDF" type="application/pdf" width="600" height="500">
<p><b>Упс! Кажется, PDF-файл не отобразился.</b> Попробуйте скачать его <a href="путь_к_вашему_PDF">отсюда</a>.</p>
</object>
Замените
путь_к_вашему_PDF на реальный путь к вашему документу. Этот метод обеспечивает высокое качество взаимодействия пользователя и больше возможностей для замещения содержимого по сравнению с использованием
<iframe>.
Использование Adobe PDF Embed API
Для взаимодействия с PDF документами рассмотрите возможность применения Adobe PDF Embed API. Получив
clientId от Adobe, вы значительно упростите процесс просмотра и взаимодействия с PDF. Преимущество такого подхода заключается в доступе к аналитике, адаптивному дизайну и функции поиска по документу.
Проверенные методы встраивания
Применение элементов
<embed> и
<iframe>
<embed src="путь_к_вашему_PDF" width="600" height="500" type="application/pdf">
Элемент
<embed> позволяет встроить PDF напрямую, однако он имеет ограничения по замещению содержимого. Тем не менее,
<iframe> работает как миниверсия окна для просмотра документов на вашем HTML.
Использование PDF.js для отображения в реальном времени
Если требуется отображать содержимое PDF в реальном времени или вы не желаете зависеть от услуг Adobe, обратите внимание на PDF.js – это открытая библиотека JavaScript. Это решение не требует загрузки документов на сторонние серверы.
Просмотрщик Google Drive для пользователей Android
Для пользователей Android с браузером Chrome просмотрщик Google Drive может стать хорошей альтернативой:
<embed src="https://drive.google.com/viewerng/viewer?embedded=true&url=ваш_общедоступный_PDF_URL" width="600" height="500">
Укажите в
ваш_общедоступный_PDF_URL URL вашего PDF. Этот метод использует стабильную инфраструктуру Google для надежного просмотра.
Улучшение пользовательского опыта при помощи веб-параметров
Добавьте веб-параметры к URL вашего PDF для улучшения опыта просмотра. Следует учесть, что поддержка этих параметров зависит от браузера пользователя.
Расширение совместимости
Интеграция
<object> и
<embed>
Для обеспечения расширенной совместимости со всеми браузерами рекомендуется вмещать элемент
<embed> внутрь
<object>:
<object data="путь_к_вашему_PDF" type="application/pdf" width="600" height="500">
<embed src="путь_к_вашему_PDF" type="application/pdf" />
<p><b>PDF не отобразился? Возможно, стоит попробовать черные чернила.</b> Может, попробуете <a href="путь_к_вашему_PDF">загрузить</a> его?</p>
</object>
Такой подход обеспечивает универсальную поддержку: при недоступности одного элемента активируется другой.
Учет старых версий браузеров
Важно учесть совместимость вашего решения с различными браузерами, включая устаревшие версии. Используйте сервисы вроде Can I Use, чтобы проверить поддержку
<embed>,
<object> и инструментов JavaScript.
Встраивание PDF без использования Flash
С применением JavaScript-просмотрщиков, таких как PDF.js, можно встроить PDF-документы без использования устаревшего Flash.
Доступность и лучшие практики
Сделайте ссылку для скачивания и придерживайтесь лучших практик для доступности контента для всех пользователей.
Визуализация
Встраивание PDF в HTML подобно установке окна (
<iframe>), через которое можно просмотреть пейзаж (PDF-содержимое):
Стена (HTML-страница): 🧱🧱🧱🏠🧱🧱🧱
Окно (Встраивание): [🪟]
Пейзаж (PDF): [📄📄📄]
Встроив PDF:
<iframe src="file.pdf" style="width:600px; height:500px;" frameborder="0"></iframe>
Вы получите следующий результат:
Результат 🖼️:
🧱🧱🧱🏠[🪟📄📄📄]🧱🧱🧱
// 🪟 — это 'окно', созданное с помощью <iframe>, через которое мы ПРОСМАТРИВАЕМ 'пейзаж' (PDF-содержимое 📄)
Возможные проблемы и пути их решения
Тестирование для достижения уверенности
Проведение тестирования в различных браузерах и устройствах поможет убедиться в стабильности отображения PDF-документов. В случае проблем, предложите альтернативный способ доступа, например, через ссылку для скачивания.
Ограничения просмотрщика PDF от Google
Google PDF Viewer требует наличия общедоступной ссылки на PDF. Если важна конфиденциальность и безопасность, рассмотрите иные подходы – например, использование Adobe PDF Embed API или серверные решения.
Вопросы производительности
Встраивание тяжелых PDF может отрицательно влиять на производительность сайта. Оптимизация файлов для веба посредством сжатия и отложенной загрузки может помочь уменьшить время загрузки страницы.
Полезные материалы
- Элемент
<embed>для встраивания внешнего содержимого в HTML — руководство MDN.
- Adobe PDF Embed API для встраивания PDF в HTML — официальная документация Adobe.
- WebAIM: Доступность PDF — руководство по созданию доступных PDF-документов.
- PDF.js — открытый PDF-просмотрщик от Mozilla.
- Проверка поддержки тега
<embed>с помощью Can I use.
Тимур Селиванов
веб-инженер