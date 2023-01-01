Вставка содержимого одного HTML файла в другой: JS, CSS

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Быстрый ответ

Для внедрения внешнего HTML в DOM возможны следующие варианты: использование API fetch средствами JavaScript или вставка через iframe:

HTML Скопировать код <div id="content"></div> <script> fetch('someFile.html') .then(response => response.text()) .then(html => document.getElementById('content').innerHTML = html); </script>

Или через iframe:

HTML Скопировать код <iframe src="someFile.html"></iframe>

Выбирайте вариант с JavaScript, если требуется интеграция без перезагрузки страницы, или iframe для изолированного отображения содержимого.

Метод jQuery .load() для мгновенной вставки

Для быстрого подключения HTML-файлов можно использовать метод jQuery .load() . Сначала подключите jQuery в <head> основного файла 'a.html':

HTML Скопировать код <head> <script src="jquery.js"></script> </head>

Укажите место для вставки содержимого из 'b.html' :

HTML Скопировать код <div id="includedContent"></div>

В конце, подгрузите файл с помощью jQuery .load() :

JS Скопировать код $(function(){ $('#includedContent').load('b.html'); });

Вставка контента с помощью document.write

Метод JavaScript document.write позволяет добавить HTML непосредственно в DOM во время загрузки страницы. Это также просто и знакомо, как виниловая пластинка.

JS Скопировать код document.write('<h1>Добро пожаловать на мой сайт!</h1>');

Внимание: данному методу требуется особое внимание, так как специальные HTML-символы должны быть экранированы.

Метод .js для упрощения использования

HTML-файлы можно преобразовать в .js файлы, что хорошо подойдёт для данной задачи. JavaScript шаблонные строки облегчат встраивание многострочного контента.

Импорты HTML5: взгляд в будущее

В HTML-импортах, которые являются частью экосистемы Web Components, возможен импорт прямо в тег head :

HTML Скопировать код <head> <link rel="import" href="b.html"> </head>

Несмотря на их функциональность, поддержка браузерами ограничена.

Организация HTML-файлов

Создайте директорию views/ для хранения HTML-фрагментов, которые надо много раз вставить.

Управление множеством вставок

Для упрощения работы с подключаемыми компонентами используйте атрибуты data-include . Они дадут возможность динамически подключать элементы одним кликом.

Визуализация

iframe и object можно представить как рамки для вашего основного HTML:

Ваш основной HTML (🏠) — это стена для картины.

iframe — это как окно с прозрачным стеклом:

HTML Скопировать код <iframe src="myfile.html" style="border:none;"></iframe>

🖼️🏠: Ваш сайт с новым 'окном'!

object — это рамка для картины, но с расширенной функциональностью:

HTML Скопировать код <object data="myfile.html" style="border:none;"></object>

🎨🏠: Страница вашего сайта стала интерактивной!

Ускорение подключения через SSI

Если хостинг поддерживает Server-Side Includes (SSI), можно использовать эту возможность для ускорения загрузки страницы:

HTML Скопировать код <!--#include virtual="header.html" -->

Сведения об использовании SSI найдите в документации вашего хостинга.

Управление подсказками с библиотекой JavaScript Tooltip

Для управления подсказками в динамике используйте библиотеку JavaScript Tooltip.js и выделите их в отдельные HTML-элементы, чтобы упростить их интеграцию.

Встроенные решения сторонних разработчиков: csi.js

Сторонние библиотеки, вроде csi.js от LexmarkWeb, облегчают процесс встраивания HTML. К ним прилагаются подробные инструкции по использованию.

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