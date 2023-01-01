Восстановление базового стиля списка CSS после reset.css#CSS и верстка #Списки (ul/ol/li) #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Стилизация списков в HTML по умолчанию осуществляется с помощью CSS-свойства
list-style-type. Так, неупорядоченные списки (
<ul>) как правило представляются в виде диск-маркеров.
ul { list-style-type: disc; } /* Как точки в списке характеристик вашей любимой видеоигры */
Упорядоченные списки (
<ol>) по умолчанию отображаются с десятичной нумерацией.
ol { list-style-type: decimal; } /* Как числа, описывающие ваши ежедневные достижения */
Но помните, что стандартные стили отображения могут варьироваться в разных браузерах! Для обеспечения единообразия стилей в различных браузерах, явно укажите нужные вам параметры стилизации.
Всестороннее погружение в стилизацию списков
Списки — основа структурного веб-контента. Однако, иногда стандартные форматы отображения списков не могут удовлетворить требования дизайна. Давайте подробнее рассмотрим, как можно регулировать и настраивать стили списков.
Сброс стилей для конкретного контейнера
Вы можете добавить класс к контейнеру, чтобы сбросить стили списков в нем, не затрагивая глобальный
reset.css. Это сравнимо с уборкой в комнате без перестройки всего здания.
.container ul, .container ol {
list-style: initial;
margin-left: 20px; /* Ведь каждому нужно своё пространство, включая списки */
display: block;
}
Возвращение к стилям браузера по умолчанию
Если вы хотите вернуться к базовым стилям браузера, достаточно задать
list-style: initial; для класса контейнера. Списки получат исходный браузерный вид, игнорируя
reset.css.
.default-style ul, .default-style ol {
list-style: initial;
}
Работа со вложенными списками
Вложенные списки, как матрёшки: каждый следующий уровень прячется в предыдущем. Чтобы вернуться к исходному виду списков, регулируем
margin-left и
list-style-type.
.container ul ul, .container ol ol {
margin-left: 40px; /* С учетом дополнительного пространства для вложенных списков */
list-style-type: circle; /* Круглые маркеры снова в моде! */
}
Визуализация
Воспринимайте стилизацию HTML-списков как выбор наряда из гардероба!
UL (👚 Неупорядоченный список):
- По умолчанию — точки (•).
- Воспринимается как маркеры релаксации.
OL (👔 Упорядоченный список):
- Всегда с цифрами (1., 2., 3., ...)
- Воспринимается как организованный и четко пронумерованный.
DL (📚 Список определений):
- Идеальное сочетание терминов (DT) и описаний (DD).
- Напоминает содержание книги.
Так как одежда подбирается в соответствии с ситуацией, каждый стиль списка подходит для определенного типа контента.
Вариативность "гардероба" стилей списков
Теперь рассмотрим, какими способами можно настраивать стили списков в вашем коде.
Поддержание маркеров элементов списка
Чтобы сохранить маркеры у элементов списка, используйте
display: list-item;. Это подобно значкам, присвоенным элементам.
.container li {
display: list-item; /* Заслуженное отличие для каждого элемента списка */
}
Применение display: block
При стилизации списков не забудьте про
display: block; для поддержания стандартного блочного отображения.
.container ul, .container ol {
display: block; /* Для ровного и просторного размещения списков */
}
Регулировка отступов и полей
Для визуального соответствия базовому стилю браузера, настройте отступы и поля.
.container ul, .container ol {
margin: 0;
padding: 0 0 0 40px; /* Обеспечьте аккуратность и порядок пространства вокруг */
}
Подробнее о свойствах стилизации списков
Разберем подробнее свойства CSS для стилизации списков, чтобы предотвратить неожиданные повороты при дизайнерских решениях.
Особенности наследования
Не применяйте свойство
inherit без осмысленной причины. Его неправильное использование может вызвать нежелательные эффекты.
Секреты reset.css
Reset.css — не универсальное решение. Некоторые стандартные стили браузера могут остаться, так что используйте его осторожно.
Важность точного определения
Точное определение стилей для
ul,
ol и
li обеспечивает идеальный контроль над вашим дизайном.
Полезные материалы
- CSS lists and counters – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Углубленная информация о настройке стилей для CSS-списков.
- CSS Styling Lists — Примеры и советы по стилизации CSS-списков.
- A Complete Guide to the Table Element | CSS-Tricks – CSS-Tricks — Полное руководство по стилизации таблиц. Несмотря на то что тема не о списках, материал очень полезный!
- Selectors Level 3 — Детализированное описание псевдоэлементов, неотъемлемых элементов стилизации в вашем коде.
- CSS Lists and Counters Module Level 3 — Проект модуля, освещающего будущее стилизации CSS-списков.
- Browsers' default CSS for HTML elements – Stack Overflow — Отличное обсуждение стандартных стилей разных браузеров.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда