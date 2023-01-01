Вложенные элементы в теге P в HTML5: допустимые и недопустимые

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Быстрый ответ

Элемент <p> предназначен для вложения исключительно фразового контента. Это могут быть элементы типа <span> , <a> , <em> , <strong> , <small> , <abbr> и другие подобные. Вкладывание блочных элементов, таких как <div> или другой <p> , запрещено. При этом необходимо следить за тем, чтобы структура была простой и семантически корректной:

HTML Скопировать код <!-- Подобный абзац будет корректным. --> <p>Это текст с <a href="#">ссылкой</a> и несколькими <strong>выделенными</strong> словами.</p>

Вставка блочных элементов внутрь <p> приведет к неожиданным ошибкам.

Фразовый контент: Список разрешенных элементов

Мы можем представить <p> как вечеринку, на которую пускают только определенных гостей. Среди таких гостей могут быть, например, элементы <a> , <abbr> , <img> , <input> , <video> , которые идеально вписываются в текст и не нарушают структуру документа.

Условное разрешение: Элементы с оговорками

Некоторые элементы допускаются в <p> , но только в том случае, если находятся в окружении иных фразовых элементов. Так, <a> и <map> могут быть встроены, если связаны исключительно с фразовым контентом. Того же касается <del> и <ins> , которые могут сочетаться с текстом и строчными элементами.

Частые ошибки: Недопустимые элементы

Старайтесь не допускать упомянутых ошибок в вашем коде! Вставка блочных элементов, например <div> , <ul> , <h1> , в <p> , приведет к многочисленным синтаксическим проблемам.

Визуализация

Markdown Скопировать код | Допустимые элементы 🛋️ | Запрещенные элементы 🚪 | |------------------------------|------------------------- | | Текст | Таблицы | | Строчные элементы (🖋️) | Блочные элементы | | Фразовый контент (🎶) | Заголовки | | Ссылки (🔗) | Списки | | Форматирующие элементы (🌟)| Разделы и секции |

Представьте идеал структуры, где ваш документ пребывает в гармонии, состоя из простых элементов и не нарушает семантическую структуру благодаря своему содержимому.

Медиа и формы: Специальные элементы

При использовании медиа-элементов, таких как <img> или <video> , а также элементов формы <input> , <label> , убедитесь, что они соответствуют требованиям строчных элементов и органично вписываются в структуру вашего документа.

Доступность: Важность семантической верности

Для обеспечения доступности контента <p> , помните о семантически правильном использовании элементов. Использование <abbr> для аббревиатур, <code> для вставки кода, делает ваш текст более понятным и доступным.

Пример соблюдения правил

HTML Скопировать код <!-- Грамотное использование элементов в <p>: --> <p> Добро пожаловать! Поговорите с <strong>неотъемлемой частью команды Брэдом</strong>, улыбнитесь юмору <code>умного Карла</code>. Не желаете ли <a href="#bar">освежиться</a>? </p>

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