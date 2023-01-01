Вложенные элементы в теге P в HTML5: допустимые и недопустимые#Основы HTML #Теги и атрибуты #Текстовые элементы
Быстрый ответ
Элемент
<p> предназначен для вложения исключительно фразового контента. Это могут быть элементы типа
<span>,
<a>,
<em>,
<strong>,
<small>,
<abbr> и другие подобные. Вкладывание блочных элементов, таких как
<div> или другой
<p>, запрещено. При этом необходимо следить за тем, чтобы структура была простой и семантически корректной:
<!-- Подобный абзац будет корректным. -->
<p>Это текст с <a href="#">ссылкой</a> и несколькими <strong>выделенными</strong> словами.</p>
Вставка блочных элементов внутрь
<p> приведет к неожиданным ошибкам.
Фразовый контент: Список разрешенных элементов
Мы можем представить
<p> как вечеринку, на которую пускают только определенных гостей. Среди таких гостей могут быть, например, элементы
<a>,
<abbr>,
<img>,
<input>,
<video>, которые идеально вписываются в текст и не нарушают структуру документа.
Условное разрешение: Элементы с оговорками
Некоторые элементы допускаются в
<p>, но только в том случае, если находятся в окружении иных фразовых элементов. Так,
<a> и
<map> могут быть встроены, если связаны исключительно с фразовым контентом. Того же касается
<del> и
<ins>, которые могут сочетаться с текстом и строчными элементами.
Частые ошибки: Недопустимые элементы
Старайтесь не допускать упомянутых ошибок в вашем коде! Вставка блочных элементов, например
<div>,
<ul>,
<h1>, в
<p>, приведет к многочисленным синтаксическим проблемам.
Визуализация
| Допустимые элементы 🛋️ | Запрещенные элементы 🚪 |
|------------------------------|------------------------- |
| Текст | Таблицы |
| Строчные элементы (🖋️) | Блочные элементы |
| Фразовый контент (🎶) | Заголовки |
| Ссылки (🔗) | Списки |
| Форматирующие элементы (🌟)| Разделы и секции |
Представьте идеал структуры, где ваш документ пребывает в гармонии, состоя из простых элементов и не нарушает семантическую структуру благодаря своему содержимому.
Медиа и формы: Специальные элементы
При использовании медиа-элементов, таких как
<img> или
<video>, а также элементов формы
<input>,
<label>, убедитесь, что они соответствуют требованиям строчных элементов и органично вписываются в структуру вашего документа.
Доступность: Важность семантической верности
Для обеспечения доступности контента
<p>, помните о семантически правильном использовании элементов. Использование
<abbr> для аббревиатур,
<code> для вставки кода, делает ваш текст более понятным и доступным.
Пример соблюдения правил
<!-- Грамотное использование элементов в <p>: -->
<p>
Добро пожаловать! Поговорите с <strong>неотъемлемой частью команды Брэдом</strong>,
улыбнитесь юмору <code>умного Карла</code>. Не желаете ли <a href="#bar">освежиться</a>?
</p>
Полезные материалы
- HTML Спецификация — детальное руководство по использованию элементов в
<p>.
- MDN Web Docs о
<p>— подробная документация и полезные советы.
- Вкладывание
<div>в
<p>приводит к добавлению лишнего
<p>— понимайте, какие элементы не следует включать.
- Caninclude для элементов HTML — определите, какие элементы могут включаться.
- Nu HTML Checker — удостоверьтесь, что ваш код правильно организован.
- HTML
<p>на W3Schools — важные принципы и рекомендации.
- Изучение HTML: Шпаргалка по элементам и структуре — краткое руководство по организации структуры документа!
Ксения Сорокина
веб-техредактор