Управление FileList в HTML5: как удалить файл из списка

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Быстрый ответ

Чтобы исключить файл из FileList , создайте новый объект FormData и добавьте в него необходимые файлы. Непосредственное изменение FileList невозможно.

JS Скопировать код function filterFiles(fileList, excludeIndex) { let newData = new FormData(); Array.from(fileList).forEach((file, index) => { if (index !== excludeIndex) newData.append('file', file); }); return newData; // Вернём изменённый FormData }

Мы обходим ограничения FileList , преобразовывая его в массив.

Борьба с неизменностью FileList

FileList — это продукт эволюции современных браузеров, инструмент для работы с файлами, которые были загружены через <input type="file"> или перетащены на веб-страницу. Однако FileList нельзя изменять прямо.

Однако мы, разработчики, изощрены и всегда найдем способы обойти это ограничение.

Манипуляция с массивами: свет в конце туннеля

Преобразуем FileList в массив:

JS Скопировать код let fileListArray = Array.from(fileList); // преобразуем в массив fileListArray.splice(indexToRemove, 1); // удаляем нежелательный элемент

Мы можем обойти ограничения FileList , манипулируя <input type="file"> .

Белый лист: трюк с пустым полем ввода

Если вы допустили ошибку, просто начните сначала:

JS Скопировать код document.getElementById('fileInput').value = "";

FileList после этого будет чист, как нерасписанный лист бумаги.

Drag-and-Drop: ни пуха, ни пера

Если вы работаете со зонами для перетаскивания файлов, вам поможет объект DataTransfer :

JS Скопировать код dropArea.addEventListener('drop', event => { event.preventDefault(); let newFiles = new DataTransfer(); Array.from(event.dataTransfer.files).forEach(file => { newFiles.items.add(file); }); document.getElementById('fileInput').files = newFiles.files; });

С DataTransfer можно управлять файлами при перетаскивании, как это делают профессионалы.

Трудности перевода: сценарии из реальных условий

Старые добрые браузеры

Учитывайте старые браузеры, применяя современные методы, такие как Array.from() . Подключите полифилл, и ваш код будет работать даже в устаревших версиях браузеров.

Мастер событий

Управление событиями — это ваш инструментарий:

event.stopPropagation() : Используйте, чтобы информация не достигала нежелательных слушателей.

: Используйте, чтобы информация не достигала нежелательных слушателей. event.preventDefault() : Предотвращает стандартное поведение браузера, давая вам полный контроль.

Будьте великодушны: проверка поддержки API

Перед использованием функций JavaScript проверьте поддержку API:

JS Скопировать код if (window.File && window.FileReader && window.FileList && window.Blob) { // Все технологии поддерживаются } else { alert('File API не полностью поддерживаются в вашем браузере.'); }

Не забудьте проверить ваши инструменты перед приступом к работе.

Визуализация

Представляйте FileList как парад файлов:

Markdown Скопировать код Парад: [📄1, 📄2, 📄3, 📄4, 📄5]

Для удаления одного файла необходимо провести реорганизацию:

JS Скопировать код let newFiles = [...oldFileList].filter((file, index) => index !== unwantedIndex);

Теперь парад выглядит так — без 📄3:

Markdown Скопировать код Новый парад: [📄1, 📄2, 📄4, 📄5]

Примечание: вы не можете изменить FileList , но можете создать новую коллекцию без нежелательных файлов.

Пользовательский опыт: ваша комфортная зона

Пусть сообщения об ошибках и уведомления будут полезными и дружелюбными. Компетентное управление ошибками повышает доверие пользователей.

Мышление на ходу: Обновление DOM

Интегрируйте новый выбор файлов в пользовательский интерфейс легким и понятным способом.

Внимание к деталям: обработка ответов сервера

Внимательно обрабатывайте данные, полученные от сервера:

JS Скопировать код fetch(uploadEndpoint, { method: 'POST', body: newFormData // Обновлённый FormData }) .then(response => response.json()) .then(data => { console.log('Success:', data); }) .catch((error) => { console.error('Error:', error); });

Ваше приложение будет держать связь с сервером на прочном уровне.

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