Центрирование текста в блоке div: горизонтально и вертикально#CSS и верстка #Практика верстки (кейсы) #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы выровнять текст внутри
div блока, примените следующие CSS свойства:
display: flex;,
justify-content: center; и
align-items: center;. Пример CSS кода:
.center-flex {
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
}
Примените этот код вместе с HTML:
<div class="center-flex">Текст, который требуется выровнять</div>
Благодаря такой настройке, ваш текст будет выравнен как горизонтально, так и вертикально.
Использование flexbox: современный подход
Flexbox упрощает центрирование текста, идеально выравнивая элементы вертикально и горизонтально.
/* Flexbox – гибкий и сбалансированный подход, словно йога для вашего сайта. */
.center-flexbox {
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
}
Помните, что не все flex-контейнеры создаются одинаково. Если требуется эффектное центрирование содержимого в узком flex-элементе, не используйте
flex: ..., предоставьте
margin: auto полный контроль над ситуацией.
.shrink-wrap-center {
margin: auto;
}
Для приложений с отзывчивым дизайном в "вечнозеленом" Internet Explorer наиболее надежен будет подход с использованием комбинации
transform и
position: relative.
Время-проверенные трюки: классические методы
Если вам ближе классические методы либо важна совместимость с различными браузерами, применяйте свойства
position: relative; вместе с
transform.
Вертикальное выравнивание многострочного текста или коррекция
line-height для однострочного текста прекрасно справляются с задачей, но не забывайте правильно поставить высоту родительского div-блока. А для выравнивания ваших inline и block элементов используйте
text-align: center; и
margin: 0 auto;.
Вертикальное и горизонтальное: достижение баланса
У
Flexbox есть интересная особенность:
flex-direction: column; позволяет эффектно располагать элементы вертикально с одновременным центрированием. Если вы не используете flexbox, можно прибегнуть к
display: table-cell и
vertical-align: middle; – стабильный и проверенный подход.
.stack-vertically {
display: flex;
flex-direction: column;
justify-content: center;
align-items: center;
}
Визуализация
Считайте процесс выравнивания текста как аккуратное расположение ступни в обуви.
Ваш текст (📝) – это ступня, блок div (👟) – это обувь.
Без центрирования:
👟
📝📏↔️📏
Идеально центрировано:
👟
👟📝👟
👟👟👟👟
Центрирование текста в div-блоке аналогично расположению ступни в точном центре обуви — слева/справа, сверху/снизу.
Решения для специфических ситуаций
Каждая проблема связанная с выравниванием требует своего решения. Обсудим некоторые из них:
Динамический отзывчивый дизайн
Привязываясь к размерам вьюпорта, элементы гармонично масштабируются вместе с окном:
.center-viewport {
position: absolute;
top: 50vh;
left: 50vw;
transform: translate(-50%, -50%);
}
Динамические высоты
Если высота вашего div-блока варьируется, использование
transform обеспечит стабильную работу:
.center-dynamic {
position: absolute;
top: 50%;
left: 50%;
transform: translate(-50%, -50%);
}
Отображение встроенного блока
Встроенные элементы удобно центрировать, настроив
text-align:center; для родительских и
vertical-align:middle; вместе с
display:inline-block; для дочерних элементов:
.center-inline-block {
text-align: center;
}
.center-inline-block span {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
}
Сценарий с одной строкой
Для однострочного текста, настройка
line-height в соответствии с высотой вашего
div-блока обеспечит идеальный результат. С
overflow: hidden; вы предотвратите возможные неожиданности.
.center-single-line {
line-height: 100px;
overflow: hidden;
}
Несколько советов для повышения точности
- При использовании процентов, обязательно установите размеры родительского элемента.
- Добавьте границу (
1px solid silver;) для достижения визуального выравнивания.
- Выберите определенный цвет фона для наглядного демонстрирования позиционирования элементов.
- Проверьте стили родительского элемента. Использование высоты в 100% может усложнить ситуацию, если теги
htmlили
bodyне установили этот параметр.
Полезные материалы
- Центрирование в CSS: Полное руководство | CSS-Tricks — обширный ресурс, затрагивающий все методики центрирования в CSS.
- Как выровнять элемент по вертикали | W3Schools — практические примеры и разъяснения для вертикального центрирования.
- Flexbox Froggy – Игра для изучения CSS flexbox — интерактивная игра для наработки понимания flexbox в игровом формате.
- Grid Garden – Игра для изучения CSS grid layout — играя в эту игру, можно освоить основы CSS grid layout.
- Что случается, когда вы создаете контейнер Flexbox? — Smashing Magazine — детальное изучение свойств и возможностей контейнеров flexbox.
- CSS Grid Layout Мастер-класс – YouTube — видеокурс, представляющий экспресс-занятие по CSS Grid layout.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда