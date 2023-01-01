Центрирование текста в блоке div: горизонтально и вертикально

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Быстрый ответ

Чтобы выровнять текст внутри div блока, примените следующие CSS свойства: display: flex; , justify-content: center; и align-items: center; . Пример CSS кода:

CSS Скопировать код .center-flex { display: flex; justify-content: center; align-items: center; }

Примените этот код вместе с HTML:

HTML Скопировать код <div class="center-flex">Текст, который требуется выровнять</div>

Благодаря такой настройке, ваш текст будет выравнен как горизонтально, так и вертикально.

Использование flexbox: современный подход

Flexbox упрощает центрирование текста, идеально выравнивая элементы вертикально и горизонтально.

CSS Скопировать код /* Flexbox – гибкий и сбалансированный подход, словно йога для вашего сайта. */ .center-flexbox { display: flex; justify-content: center; align-items: center; }

Помните, что не все flex-контейнеры создаются одинаково. Если требуется эффектное центрирование содержимого в узком flex-элементе, не используйте flex: ... , предоставьте margin: auto полный контроль над ситуацией.

CSS Скопировать код .shrink-wrap-center { margin: auto; }

Для приложений с отзывчивым дизайном в "вечнозеленом" Internet Explorer наиболее надежен будет подход с использованием комбинации transform и position: relative .

Время-проверенные трюки: классические методы

Если вам ближе классические методы либо важна совместимость с различными браузерами, применяйте свойства position: relative; вместе с transform .

Вертикальное выравнивание многострочного текста или коррекция line-height для однострочного текста прекрасно справляются с задачей, но не забывайте правильно поставить высоту родительского div-блока. А для выравнивания ваших inline и block элементов используйте text-align: center; и margin: 0 auto; .

Вертикальное и горизонтальное: достижение баланса

У Flexbox есть интересная особенность: flex-direction: column; позволяет эффектно располагать элементы вертикально с одновременным центрированием. Если вы не используете flexbox, можно прибегнуть к display: table-cell и vertical-align: middle; – стабильный и проверенный подход.

CSS Скопировать код .stack-vertically { display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center; }

Визуализация

Считайте процесс выравнивания текста как аккуратное расположение ступни в обуви.

Markdown Скопировать код Ваш текст (📝) – это ступня, блок div (👟) – это обувь. Без центрирования: 👟 📝📏↔️📏 Идеально центрировано: 👟 👟📝👟 👟👟👟👟

Центрирование текста в div-блоке аналогично расположению ступни в точном центре обуви — слева/справа, сверху/снизу.

Решения для специфических ситуаций

Каждая проблема связанная с выравниванием требует своего решения. Обсудим некоторые из них:

Динамический отзывчивый дизайн

Привязываясь к размерам вьюпорта, элементы гармонично масштабируются вместе с окном:

CSS Скопировать код .center-viewport { position: absolute; top: 50vh; left: 50vw; transform: translate(-50%, -50%); }

Динамические высоты

Если высота вашего div-блока варьируется, использование transform обеспечит стабильную работу:

CSS Скопировать код .center-dynamic { position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); }

Отображение встроенного блока

Встроенные элементы удобно центрировать, настроив text-align:center; для родительских и vertical-align:middle; вместе с display:inline-block; для дочерних элементов:

CSS Скопировать код .center-inline-block { text-align: center; } .center-inline-block span { display: inline-block; vertical-align: middle; }

Сценарий с одной строкой

Для однострочного текста, настройка line-height в соответствии с высотой вашего div -блока обеспечит идеальный результат. С overflow: hidden; вы предотвратите возможные неожиданности.

CSS Скопировать код .center-single-line { line-height: 100px; overflow: hidden; }

Несколько советов для повышения точности

При использовании процентов, обязательно установите размеры родительского элемента .

. Добавьте границу ( 1px solid silver; ) для достижения визуального выравнивания.

( ) для достижения визуального выравнивания. Выберите определенный цвет фона для наглядного демонстрирования позиционирования элементов.

для наглядного демонстрирования позиционирования элементов. Проверьте стили родительского элемента. Использование высоты в 100% может усложнить ситуацию, если теги html или body не установили этот параметр.

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