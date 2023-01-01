Центрирование контента в Bootstrap: использование grid системы#CSS и верстка #Bootstrap #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для центрирования контента в Twitter Bootstrap наиболее удобно использовать сетку Bootstrap и специальные классы для центрирования. Горизонтальное центрирование достигается путём помещения содержимого внутрь элементов
.container и
.row, затем применяется
.justify-content-center или
.text-center для выравнивания колонок или текста соответственно. Для вертикального выравнивания используются классы
.d-flex и
.align-items-center внутри строки. Пример ниже демонстрирует эти методы:
<div class="container">
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-md-auto">
<!-- Горизонтально центрированный контент -->
</div>
</div>
<div class="row d-flex align-items-center" style="height: 200px;">
<div class="col-md-auto">
<!-- Вертикально и горизонтально центрированный контент -->
</div>
</div>
</div>
Используйте
.justify-content-center для горизонтального центрирования блоков и комбинируйте
.d-flex и
.align-items-center, чтобы обеспечить эффективное и гармоничное отображение в адаптивной системе Bootstrap.
Центрирование блочных элементов
Блочные элементы центрируются путем задания отступов справа и слева как
auto. В Bootstrap 4 класс
.center-block был заменен на классы
.mx-auto для горизонтального и
.my-auto для вертикального центрирования при необходимости.
<div class="mx-auto" style="width: 200px;">
<!-- Этот блочный элемент теперь горизонтально центрирован -->
</div>
Методы выравнивания строчных и флекс-элементов
С центрированием строчных элементов поможет справиться класс
text-center. Для выравнивания флекс- и блочных элементов с определенными размерами используйте
mx-auto. А в случае работы с флекс-контейнерами объедините классы
.d-flex,
.justify-content-center для горизонтального и
.align-items-center для вертикального центрирования.
Овладевание классами смещения
Вы также можете центрировать колонки в строке с помощью классов смещения, например,
offset-*. Однако с выпуском Bootstrap 4, эта методика стала менее распространенной благодаря новым инструментам flexbox.
Визуализация
Центрирование контента в Twitter Bootstrap можно представить как приготовлении вкусного блюда:
Ваша веб-страница – это 🍲 миска для супа.
Методы с использованием сеточной системы (
col-*) позволяют систематизировать компоnенты в правильном порядке.
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-4"> </div> <!-- Край миски: Пусто -->
<div class="col-4 text-center">👑 Главный ингредиент <!-- Центр миски: Контент -->
</div>
<div class="col-4"> </div> <!-- Край миски: Пусто -->
</div>
</div>
🍲 [ ][👑][ ] <- Центральный ингредиент – это ваш великолепный контент!
Применение метода Flexbox обеспечивает равномерное распределение компонентов по миске при помощи
.d-flex и
.justify-content-center.
.center-mix {
display: flex;
justify-content: center; /* Равномерное размещение на тарелке! */
}
Эти методы подобны кулинарным навыкам, которые помогают сделать подачу контента приятной для восприятия. 😉
Усовершенствование с помощью специфических решений
Центрирование элементов с фиксированной шириной
Чтобы центрировать элементы с фиксированной шириной, установите автоматические отступы по бокам. Этот метод подойдёт, если контент или изображение не центрируются.
Вертикальное центрирование
В Bootstrap 4, вертикальное центрирование стало невероятно простым благодаря использованию классов
.align-items-center и
.d-flex. Это особенно полезно, если нужно выровнять контент в вертикально центрированных секциях или модальных окнах.
Адаптивное центрирование
Bootstrap — это адаптивный фреймvорк, и по этой причине методы центрирования должны быть гибкими и масштабируемыми. К классам центрирования можно добавлять адаптивные префиксы (например,
md,
lg), чтобы обеспечить правильное выравнивание на любых устройствах.
Полезные материалы
Центрирование в CSS: Полное руководство | CSS-Tricks — глубокий обзор методов выравнивания элементов в CSS.
Сеточная система · Bootstrap v4.5 — описание Bootstrap по горизонтальному выравниванию элементов в сетке.
Flex · Bootstrap v4.5 — детальная информация о классах flexbox-утилит для выравнивания контента с Bootstrap.
Шпаргалка Bootstrap 4 – Самый полный список классов Bootstrap — удобная шпаргалка с классами Bootstrap 4, прекрасный справочный материал.
Основные понятия flexbox – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — гайд по пониманию flexbox от MDN.
Учебник Bootstrap 5 – Полное руководство для начинающих — пошаговая инструкция для изучения адаптивного дизайна с использованием Bootstrap 4 и HTML5.
Flex в Bootstrap 4 — курс от W3Schools, посвященный утилитам flexbox в Bootstrap 4, отличное вводное руководство для начинающих.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда