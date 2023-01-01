Центрирование контента в Bootstrap: использование grid системы

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Быстрый ответ

Для центрирования контента в Twitter Bootstrap наиболее удобно использовать сетку Bootstrap и специальные классы для центрирования. Горизонтальное центрирование достигается путём помещения содержимого внутрь элементов .container и .row , затем применяется .justify-content-center или .text-center для выравнивания колонок или текста соответственно. Для вертикального выравнивания используются классы .d-flex и .align-items-center внутри строки. Пример ниже демонстрирует эти методы:

HTML Скопировать код <div class="container"> <div class="row justify-content-center"> <div class="col-md-auto"> <!-- Горизонтально центрированный контент --> </div> </div> <div class="row d-flex align-items-center" style="height: 200px;"> <div class="col-md-auto"> <!-- Вертикально и горизонтально центрированный контент --> </div> </div> </div>

Используйте .justify-content-center для горизонтального центрирования блоков и комбинируйте .d-flex и .align-items-center , чтобы обеспечить эффективное и гармоничное отображение в адаптивной системе Bootstrap.

Центрирование блочных элементов

Блочные элементы центрируются путем задания отступов справа и слева как auto . В Bootstrap 4 класс .center-block был заменен на классы .mx-auto для горизонтального и .my-auto для вертикального центрирования при необходимости.

HTML Скопировать код <div class="mx-auto" style="width: 200px;"> <!-- Этот блочный элемент теперь горизонтально центрирован --> </div>

Методы выравнивания строчных и флекс-элементов

С центрированием строчных элементов поможет справиться класс text-center . Для выравнивания флекс- и блочных элементов с определенными размерами используйте mx-auto . А в случае работы с флекс-контейнерами объедините классы .d-flex , .justify-content-center для горизонтального и .align-items-center для вертикального центрирования.

Овладевание классами смещения

Вы также можете центрировать колонки в строке с помощью классов смещения, например, offset-* . Однако с выпуском Bootstrap 4, эта методика стала менее распространенной благодаря новым инструментам flexbox.

Визуализация

Центрирование контента в Twitter Bootstrap можно представить как приготовлении вкусного блюда:

Markdown Скопировать код Ваша веб-страница – это 🍲 миска для супа.

Методы с использованием сеточной системы ( col-* ) позволяют систематизировать компоnенты в правильном порядке.

HTML Скопировать код <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-4"> </div> <!-- Край миски: Пусто --> <div class="col-4 text-center">👑 Главный ингредиент <!-- Центр миски: Контент --> </div> <div class="col-4"> </div> <!-- Край миски: Пусто --> </div> </div>

Markdown Скопировать код 🍲 [ ][👑][ ] <- Центральный ингредиент – это ваш великолепный контент!

Применение метода Flexbox обеспечивает равномерное распределение компонентов по миске при помощи .d-flex и .justify-content-center .

CSS Скопировать код .center-mix { display: flex; justify-content: center; /* Равномерное размещение на тарелке! */ }

Эти методы подобны кулинарным навыкам, которые помогают сделать подачу контента приятной для восприятия. 😉

Усовершенствование с помощью специфических решений

Центрирование элементов с фиксированной шириной

Чтобы центрировать элементы с фиксированной шириной, установите автоматические отступы по бокам. Этот метод подойдёт, если контент или изображение не центрируются.

Вертикальное центрирование

В Bootstrap 4, вертикальное центрирование стало невероятно простым благодаря использованию классов .align-items-center и .d-flex . Это особенно полезно, если нужно выровнять контент в вертикально центрированных секциях или модальных окнах.

Адаптивное центрирование

Bootstrap — это адаптивный фреймvорк, и по этой причине методы центрирования должны быть гибкими и масштабируемыми. К классам центрирования можно добавлять адаптивные префиксы (например, md , lg ), чтобы обеспечить правильное выравнивание на любых устройствах.

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