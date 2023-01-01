Тег <script> в HTML: атрибуты type и language или их опустить?#Основы HTML #Теги и атрибуты #Подключение JavaScript
Быстрый ответ
В HTML5 используйте тег script для JavaScript-кода без указания атрибутов type и language:
<script>
// Ваш JavaScript код здесь... Без использования "type" или "language". Максимум простоты.
</script>
Такое применение стало стандартным при внедрении JavaScript.
Ключевые случаи: когда могут понадобиться атрибуты
В HTML5 указание атрибута type для JavaScript не является обязательным, но существуют ситуации, когда это может быть необходимо:
При использовании других языков программирования
Для скриптов, выполненных не на JavaScript, например, на WebAssembly, атрибут type становится обязательным:
<script type="application/wasm">
// Здесь располагается код WebAssembly, уже не так просто, как игра.
</script>
При работе со старшими версиями HTML
Для отдельных DOCTYPE, таких как XHTML 1.0 или HTML 4.01, атрибут type требуется для валидации документа:
<script type="text/javascript">
// Это сравнимо с вспоминанием добрых старых времён Walkman, XHTML 1.0 требует указания типа.
</script>
В разрезе политики безопасности содержимого (CSP)
Применение атрибута type может быть актуальным при определённых Политиках Безопасности Содержимого (CSP):
<script type="application/javascript">
// Крепкий щит для вашего кода благодаря строгим политикам CSP.
</script>
Изучаем MIME-типы и валидацию
Понимание взаимодействия MIME-типов и JavaScript поможет обеспечить правильность и эффективность работы HTML-документов:
История атрибута language
Сегодня атрибут language считается устаревшим. Ранее он обозначал версию используемого языка скрипта. Нынче считается, что используется JavaScript:
<!-- Устаревшее использование атрибута "language" -->
<script type="text/javascript" language="JavaScript1.2">
// Это ретроспектива в прошлое об аудиокассетах, очевидные отголоски былого времени.
</script>
Значимость MIME-типа
Атрибут
type передаёт браузеру MIME-тип, который потребуется для обработки скрипта. К примеру, JavaScript-модули имеют отдельный MIME-тип:
<script type="module">
// Здесь море возможностей с ES6 модулями, без сожаления о былых временах IE6.
</script>
Всё ради валидности
Если наличествует атрибут "type", это способствует валидации HTML-документа и соответствую веб-стандартам:
<!-- Указываем type для правильной валидации -->
<script type="text/javascript">
// Ваш JavaScript код расположен здесь.
</script>
Если есть сомнения, стоит ли использовать атрибут type, лучшим решением будет выбор в пользу валидации, в частности при работе с XHTML или старыми версиями HTML.
Визуализация
Считайте, что это эволюция музыкального концерта. Прежде требовалось уточнять, какие инструменты необходимы. Теперь, если не указано иначе, подразумевается рок-концерт:
| Эпоха | Инструкция | Инструменты |
| ------------- | -------------------------------- | ----------------- |
| 1990-е | Принести электрогитары (**type**) | 🎸🎸🎸 |
| Настоящее | Принести инструменты (атрибут type **опущен**) | 🎤🎸🥁 |
Стоит перевести это на язык HTML
<script>:
- Раньше (HTML4): Вы были бы вынуждены использовать
<script type="text/javascript">.
- Сейчас (HTML5): Просто отказывайтесь от
typeили
languageи погрузитесь в мир музыки! 🎸
<!-- В прошлом, когда каждая деталь имела значение -->
<script type="text/javascript">
// ...и запускайте ваш ретро-плейлист…
</script>
<!-- Сейчас, когда можно следовать актуальным тенденциям -->
<script>
// ...просто играйте в ритм современного времени!
</script>
Это работает в разных браузерах?
Код должен безукоризненно функционировать в любом браузере, вот несколько рекомендаций для достижения этой цели:
Поддержка старых версий браузеров
Современные браузеры исправно справляются с отсутствием указания типа скрипта, однако для старых версий уточнение способствует поддержанию совместимости:
<!-- Встречаемся с архаическим Internet Explorer -->
<script type="text/javascript">
// Здесь находится код старой школы.
</script>
Постепенное улучшение
Применяйте определение возможностей и условную загрузку для разнообразных браузеров:
<script>
if (featureIsSupported()) {
loadScript('new-feature.js', 'module');
} else {
loadScript('fallback.js', 'text/javascript');
}
// Такой же выбор, как между 4K и DVD в зависимости от скорости соединения.
</script>
Совместная работа в командах
В масштабных командах чёткое указание типа скрипта облегчает взаимопонимание:
<!-- При общей работе с кодом -->
<script type="text/javascript">
// Очевидно, что это JavaScript, а не квантовая физика.
</script>
Полезные материалы
- <script>: Элемент Script — HTML: HyperText Markup Language | MDN — Руководство по элементу <script> от MDN Web Docs.
- HTML Стандарт — Официальная спецификация HTML с полной информацией о элементе <script> и его атрибутах.
- HTML Стандарт — Заметки о том, в каком случае разрешается опустить атрибут 'type' в языках скриптов основываясь на официальной спецификации HTML.
- Информация о BCP 47 — Описание BCP 47, где представлены лучшие практики применения языковых меток.
- RFC 4329 – Типы медиа для скриптов — Детальный отчет о спецификациях медиа-типов для языков скриптов.
- Сервис валидации разметки W3C — Индиспенсабельный инструмент для проверки HTML-документов на соответствие стандартам W3C.
- Спецификация языка ECMAScript® 2019 — Подробное описание EMCAScript: изучите ключевые аспекты в контексте скриптования для HTML.
Ксения Сорокина
веб-техредактор