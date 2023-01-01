Тег <script> в HTML: атрибуты type и language или их опустить?

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Быстрый ответ

В HTML5 используйте тег script для JavaScript-кода без указания атрибутов type и language:

HTML Скопировать код <script> // Ваш JavaScript код здесь... Без использования "type" или "language". Максимум простоты. </script>

Такое применение стало стандартным при внедрении JavaScript.

Ключевые случаи: когда могут понадобиться атрибуты

В HTML5 указание атрибута type для JavaScript не является обязательным, но существуют ситуации, когда это может быть необходимо:

При использовании других языков программирования

Для скриптов, выполненных не на JavaScript, например, на WebAssembly, атрибут type становится обязательным:

HTML Скопировать код <script type="application/wasm"> // Здесь располагается код WebAssembly, уже не так просто, как игра. </script>

При работе со старшими версиями HTML

Для отдельных DOCTYPE, таких как XHTML 1.0 или HTML 4.01, атрибут type требуется для валидации документа:

HTML Скопировать код <script type="text/javascript"> // Это сравнимо с вспоминанием добрых старых времён Walkman, XHTML 1.0 требует указания типа. </script>

В разрезе политики безопасности содержимого (CSP)

Применение атрибута type может быть актуальным при определённых Политиках Безопасности Содержимого (CSP):

HTML Скопировать код <script type="application/javascript"> // Крепкий щит для вашего кода благодаря строгим политикам CSP. </script>

Изучаем MIME-типы и валидацию

Понимание взаимодействия MIME-типов и JavaScript поможет обеспечить правильность и эффективность работы HTML-документов:

История атрибута language

Сегодня атрибут language считается устаревшим. Ранее он обозначал версию используемого языка скрипта. Нынче считается, что используется JavaScript:

HTML Скопировать код <!-- Устаревшее использование атрибута "language" --> <script type="text/javascript" language="JavaScript1.2"> // Это ретроспектива в прошлое об аудиокассетах, очевидные отголоски былого времени. </script>

Значимость MIME-типа

Атрибут type передаёт браузеру MIME-тип, который потребуется для обработки скрипта. К примеру, JavaScript-модули имеют отдельный MIME-тип:

HTML Скопировать код <script type="module"> // Здесь море возможностей с ES6 модулями, без сожаления о былых временах IE6. </script>

Всё ради валидности

Если наличествует атрибут "type", это способствует валидации HTML-документа и соответствую веб-стандартам:

HTML Скопировать код <!-- Указываем type для правильной валидации --> <script type="text/javascript"> // Ваш JavaScript код расположен здесь. </script>

Если есть сомнения, стоит ли использовать атрибут type, лучшим решением будет выбор в пользу валидации, в частности при работе с XHTML или старыми версиями HTML.

Визуализация

Считайте, что это эволюция музыкального концерта. Прежде требовалось уточнять, какие инструменты необходимы. Теперь, если не указано иначе, подразумевается рок-концерт:

Markdown Скопировать код | Эпоха | Инструкция | Инструменты | | ------------- | -------------------------------- | ----------------- | | 1990-е | Принести электрогитары (**type**) | 🎸🎸🎸 | | Настоящее | Принести инструменты (атрибут type **опущен**) | 🎤🎸🥁 |

Стоит перевести это на язык HTML <script> :

Раньше (HTML4) : Вы были бы вынуждены использовать <script type="text/javascript"> .

: Вы были бы вынуждены использовать . Сейчас (HTML5): Просто отказывайтесь от type или language и погрузитесь в мир музыки! 🎸

HTML Скопировать код <!-- В прошлом, когда каждая деталь имела значение --> <script type="text/javascript"> // ...и запускайте ваш ретро-плейлист… </script> <!-- Сейчас, когда можно следовать актуальным тенденциям --> <script> // ...просто играйте в ритм современного времени! </script>

Это работает в разных браузерах?

Код должен безукоризненно функционировать в любом браузере, вот несколько рекомендаций для достижения этой цели:

Поддержка старых версий браузеров

Современные браузеры исправно справляются с отсутствием указания типа скрипта, однако для старых версий уточнение способствует поддержанию совместимости:

HTML Скопировать код <!-- Встречаемся с архаическим Internet Explorer --> <script type="text/javascript"> // Здесь находится код старой школы. </script>

Постепенное улучшение

Применяйте определение возможностей и условную загрузку для разнообразных браузеров:

HTML Скопировать код <script> if (featureIsSupported()) { loadScript('new-feature.js', 'module'); } else { loadScript('fallback.js', 'text/javascript'); } // Такой же выбор, как между 4K и DVD в зависимости от скорости соединения. </script>

Совместная работа в командах

В масштабных командах чёткое указание типа скрипта облегчает взаимопонимание:

HTML Скопировать код <!-- При общей работе с кодом --> <script type="text/javascript"> // Очевидно, что это JavaScript, а не квантовая физика. </script>

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